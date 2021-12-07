每日星座運勢／天秤有好的投資計劃 可在今天實行

2021-12-7

牡羊座

欲速則不達！

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。

財運：★★★★☆

在投資上，與異性合作比較有勝算。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

金牛座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。

事業運：★★★☆☆

沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。

財運：★★☆☆☆

理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00夕陽橙

開運方位：正北方向

雙子座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★☆

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

財運：★★★★☆

別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00珍珠白

開運方位：東北方向

巨蟹座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

獅子座

今天粗心大意可能會帶來很大的損失。

整體運：★★☆☆☆

戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。

愛情運：★★☆☆☆

千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力。

事業運：★★★☆☆

充滿了企圖心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。

財運：★★☆☆☆

開源能力不強，宜守不宜攻。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00金桔綠

開運方位：東南方向

處女座

切忌將對方的缺點常掛嘴邊。

整體運：★☆☆☆☆

常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。

愛情運：★☆☆☆☆

情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★☆☆☆

不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

天秤座

思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。

整體運：★★★★★

今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。

愛情運：★★★★★

單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！

事業運：★★★☆☆

多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。

財運：★★★★☆

享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00石榴紅

開運方位：西北方向

天蠍座

外在助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★★★☆☆

當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00芒果黃

開運方位：西南方向

射手座

工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

整體運：★★☆☆☆

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

事業運：★★★☆☆

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

財運：★★☆☆☆

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00竹葉青

開運方位：東北方向

摩羯座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢旺盛的一天。

整體運：★★★★☆

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。

事業運：★★★★★

事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。

財運：★★★★☆

好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00桐花白

開運方位：西南方向

雙魚座

快樂應該讓大家分享。

整體運：★★★☆☆

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

愛情運：★★☆☆☆

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

事業運：★★★★☆

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

財運：★★★☆☆

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙

開運方位：正南方向





