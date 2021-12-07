每日星座運勢／天秤有好的投資計劃 可在今天實行
2021-12-7
牡羊座
欲速則不達！
整體運：★★★★☆
運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。
愛情運：★★☆☆☆
悲樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。
事業運：★★★★★
今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫！對於生意人、業務、公關工作者來說，特別有利；至於內勤工作者，效果不明顯。
財運：★★★★☆
在投資上，與異性合作比較有勝算。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00杜鵑粉
開運方位：正北方向
金牛座
盡量遠離人群，方可避免與人爭執。
整體運：★★☆☆☆
社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。
愛情運：★★☆☆☆
今天有點情緒化，與伴侶發生冷戰的機率很高，宜保持距離；單身者不想戀愛，有利獨處。
事業運：★★★☆☆
沒有想清楚就開始動手做，難免有點捉不到重點，做事情容易浪費一些多餘的精力。
財運：★★☆☆☆
理財聖經講得頭頭是道，但缺少執行力。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：19:00-20:00夕陽橙
開運方位：正北方向
雙子座
開朗坦率，今天情緒較高亢。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★☆
有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。
財運：★★★★☆
別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-17:00珍珠白
開運方位：東北方向
巨蟹座
一點小提示就能讓你想到好點子。
整體運：★★★☆☆
頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶3C產品，利用上班途中看看晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。
事業運：★★★☆☆
工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。
財運：★★★☆☆
多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財物往來。
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00玳瑁棕
開運方位：東南方向
獅子座
今天粗心大意可能會帶來很大的損失。
整體運：★★☆☆☆
戀愛上過於敏感，容易因為對方不經意的言行或舉動心生猜疑，給自己增添了煩惱。今日易在路上碰到很久沒見的朋友，聊天之後卻覺得彼此疏遠了很多，不復當年的激情。在家做做伏地挺身等小運動，鬱悶會很快消除。
愛情運：★★☆☆☆
千萬別讓戀情熱度冷卻，多關心、體貼另一半吧；單身者難得異性助力。
事業運：★★★☆☆
充滿了企圖心，自我要求甚高，但付出不能立刻見到回報，請耐心等待。
財運：★★☆☆☆
開源能力不強，宜守不宜攻。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00金桔綠
開運方位：東南方向
處女座
切忌將對方的缺點常掛嘴邊。
整體運：★☆☆☆☆
常拿伴侶的不足與別人的優點做比較，不僅會讓他厭煩，更會使他喪失進取心；工作上承受壓力大，遇事需沉得住氣，煩悶時可放點音樂讓心情舒緩些；小忍成事，大忍成仁，「忍」是你今天的必修課。
愛情運：★☆☆☆☆
情緒易受感情影響，不利談論感情。單身者切莫招惹桃花，易惹禍上身。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事物不太容易接受，因而容易心生反感。
財運：★★☆☆☆
不要太貪心，要知足常樂，否則徒增煩惱與糾紛。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00玳瑁棕
開運方位：正北方向
天秤座
思慮敏捷，有好的投資計劃可在今天實行。
整體運：★★★★★
今天就算生活再忙碌，也不能放棄與朋友們的交流，與他人互動能帶給你更多意外驚喜與溫情。容易得到長輩幫助，得到指點而發現生財之道，領悟透徹就能收穫豐厚。對身邊的新事物興趣濃烈，工作能很輕易地完成。
愛情運：★★★★★
單身貴族們，今日是與異性朋友接觸的好機會，主動地參加團體活動，就能幫自己多創造一份機緣喔！
事業運：★★★☆☆
多和同事交流溝通，聊聊工作中存在的問題，聽聽大家的意見可以提高工作效率。
財運：★★★★☆
享受之運，喜歡輕鬆且清閒地度日，花錢的慾望比賺錢的企圖心要強，錢財流失快速。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-11:00石榴紅
開運方位：西北方向
天蠍座
外在助力強，需要有所表示。
整體運：★★★☆☆
今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。
財運：★★★☆☆
當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：20:00-22:00芒果黃
開運方位：西南方向
射手座
工作雖重要，但感情生活也要好好處理。
整體運：★★☆☆☆
單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。
事業運：★★★☆☆
有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！
財運：★★☆☆☆
努力掙取的財富不多，別太想著錢了。
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00竹葉青
開運方位：東北方向
摩羯座
謙虛是重要的職業美德。
整體運：★★★☆☆
今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！
事業運：★★★★☆
求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。
財運：★★★☆☆
錢包要收好，簽單時也得細心一些。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃
開運方位：東北方向
水瓶座
運勢旺盛的一天。
整體運：★★★★☆
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏。但是，不宜與他人合夥投資，易因意見分歧而引發矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯可讓你恢復元氣。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，可感動到對方。
事業運：★★★★★
事業運強旺，能夠積極投入工作，專心運作下頗能創造成就感。
財運：★★★★☆
好運降臨！財運不錯，但需要靜心等待。若是你的求財慾望過強，反而會把它嚇跑，讓機會流失。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00桐花白
開運方位：西南方向
雙魚座
快樂應該讓大家分享。
整體運：★★★☆☆
學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。
愛情運：★★☆☆☆
易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。
事業運：★★★★☆
工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！
財運：★★★☆☆
放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00琥珀橙
開運方位：正南方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言