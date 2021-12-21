殺破狼占星／2022年12星座整體運勢（下）天秤座～雙魚座 這星座迎人生最幸運的一年

2021年一瞬間又要結束了，星座專家殺破狼也照往例預測了2022年12星座的運勢，包含了工作、感情、財運、健康以及整體運勢，有些地方可能要特別留意，一起來看看自己明年的運勢如何吧！

殺破狼占星2022年12星座整體運勢（下）（天秤座～雙魚座）

2022年天秤座流運

整體運勢：★★★★ 4顆星

受到木星進入工作宮位的影響，2022年對天秤座來說是十分忙碌的一年，大部分的時間都花在工作上，許多天秤座在職場上被推進到一個人人稱羨的的位置，工作量也跟著增加。你所處的職場將會是愉快的。還在求職的天秤座，2022年5月中之前，會進入到一個龐大的組織工作，這份工作會讓你很有成就感，如果能在這樣的公司待下來，未來的12年工作都會是穩定的。

從事自由業的天秤座，5月中之前會有大量的案件指名你接案，職場業務量大幅成長，在工作領域的表現受到肯定。特別是5月受到日月蝕能量發生在金錢～財務宮位的軸線上，經濟狀況大幅改善，工作穩定的天秤座薪資會有所調整，從事自由業的天秤座，經濟狀況在上半年也會隨著工作量增加而有大量進帳。

若能將這些收益穩定下來，至少這一年半三不五時都不會缺錢。不過還有一些天秤座會呈現完全背道而馳的走向，受到木星進入工作宮位，與海王星合相，會有長達5個多月休養生息，完全不工作的狀態，大多是自己選擇過較為輕鬆慵懶的生活，或是因為身體狀況不良，被迫在這5個月停下腳步，好好調整。

這幾年天秤座的感情運算是不錯的，某些天秤座會在2022年準備進入婚姻關係，5月中～10月底，木星會進入天秤座的婚姻宮位，但土星自2020年年底進入天秤座的子女宮後，會一直停留到2023年，2022年5月中後許多天秤座會選擇進入婚姻關係，不過生兒育女的問題會成為天秤座較為煩惱的問題。

這兩年在情感關係中一直找不到定位的天秤座，在2022年5月中～10月會邂逅一個你覺得可以共同生活一輩子的對象，這個人會使你在2022年5月中～10月閃電結婚，不過也可能只是單純同居而已，雙方關係會更為親密。但別忘了土星目前持續停留在戀愛宮位，這段愛戀不論進入交往階段，或是同居、婚姻關係中，就非得面臨現實層面的種種問題。

更甚者，如果意外懷孕生子，天秤座要面臨的則是孩子是否要生下的難題，目前很多天秤座的經濟狀況還不算太穩定，雖然工作運不差，但薪資不一定可以多養育一個孩子。因此目前在戀愛中的天秤座，除了一股腦兒陷入熱戀之外，也必須得考慮現實面。

土星待在天秤座的子女宮位，許多天秤座將面臨許多生命課題，在子女宮位的土星與在疾厄宮位的天王長期呈現4分相，意外懷孕的機率很高，但這個小生命會在你預期之外出現，是否要生養小孩，會成為你最大的課題。

此外，有養寵物的天秤座，毛孩子身體狀況不太理想，會因此花上大筆的醫療費用，能否照顧好一個小生命，是天秤座這兩三年必須要學習的功課。從事表演、藝術、創作工作的天秤座，雖然作品會有不錯的曝光度，不過投資在作品上的心血與收益有些不成正比。

金錢運方面，除了在財務宮位的天王星會三不五時受到土星影響，2022年的日月蝕會發生在金錢與財務宮位的軸線上，除了因為養育小孩、寵物、創作開銷較多之外，有投資習慣的天秤座，千萬不可有炒短線、投機的心態，容易瞬間負債累累。特別是5月的日月蝕發生在金錢與財務宮位上，水星又會退行至財務宮位，會有大筆的資金流失，有投資習慣的天秤座，上半年請保守理財為佳。

5月以及10月～11月這段時間，會有預期之外的大筆的開銷，像是必須換掉手機或是電腦、電器設備，某些用品因為價格昂貴，必須以分期付款的方式支付，經濟負擔加重。5月、10月～11月要當心遺失錢包或貴重物品，以及信用資料被盜用，有許多證件、戶頭帳號密碼都要重新設定與辦理，因此，2022年天秤座在金錢方面的管理要特別小心與謹慎，雖然工作運不錯，收入卻不容易存下來。

火星在2022年8月開始進入天秤座的遠行、海外宮位，順行與逆行待上8個月，2022年下半年，將會有一波旅遊潮，某些國家或區域將會有限度地開放觀光，天秤座會有旅遊、出國留學的計畫，或是進修專業的領域，取得更高的學位。8月份開始，還是學生或是需要進修的天秤座可望進入理想的學校，找到優秀的指導者，取得高等教育的學位。

由於8月份開始，火星將會進入天秤座遠行宮位長達8個月，許多天秤座會頻頻往海外跑，大多是彌補過去無法出國旅行的心態，不過也會有某些天秤座因為工作的需求，被外派到異地工作，長達8個月以上，下半年到海外出差的機會也會比較多。經常性的需要遠行，或是需要進修，是十分難得的能量，因此，想進修或是想出國旅遊的天秤座，不妨好好計劃，在知性上可獲得很多收穫。不過，在此提醒天秤座，5月與9月的水星逆行期間盡量避免遠行，以免因為不可抗力之因素，受困在某個區域，動彈不得。

健康運方面，木星會在5月中之前停留在健康宮位，代謝狀況變差，有發福的傾向，工作壓力較大，常常睡不好，或因為各種因素，造成情緒上的憂鬱。5月、10月～11月的日月蝕會影響到疾厄宮位，容易罹患急性疾病，這段時間注意飲食衛生，如果出遠門也要當心感染傳染病。

整體而言，天秤座在2022年工作、愛情兩得意，不過金錢運勢不穩定，投資理財要謹慎。如果還在唸書，或是有進修計畫的天秤座，下半年會進入嚮往的學校與科系，並跟隨優秀的指導者。8月之後會有許多機會到海外旅遊、出差，或是外派到異地。2022年天秤座運勢在整體上算是滿愉快的，不過需注意小孩、寵物，以及自己的身體健康。

2022年天蠍座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

這兩三年，天蠍座渴望著愛情，被愛過，也被傷過。在情感上或許一直都沒有什麼把握。不過2022年木星上半年正式進入天蠍座的戀愛宮位，大部分的天蠍座都會是愉悅的，單身的天蠍座，曖昧對象很多，追求者也不少，每段相遇都使你感到愉悅。不過這並不代表天蠍座一定會脫單，有時選擇太多也是一種煩惱，容易使你沉溺在曖昧的關係中，很難做出抉擇。即便有了交往對象，某些天蠍座卻始終無法把自己安心地交付給任何人，難以想像「未來」或是「一輩子」是什麼。

這使得某些天蠍座2022年在情感關係的更迭會有些頻繁，內心如同一團糾結的毛線，難以釐清自己的心情。2022年日月蝕會發生在情感關係宮位的軸線上，5月、10月～11月會是情感波動最為劇烈的時期。有交往對象的天蠍座，5月、10月～11月分手的機率比較高。不過由於木星帶來豐沛的桃花運，若是與情感對象分手了，馬上又會有新的對象無縫接軌，在情感上並不寂寞。

當然也不乏這幾年終於有交往對象的天蠍座，心情上或許很想穩定下來，不過週遭的人、事、物，以及社經條件，都還不允許走入婚姻。現實面的蹉跎，不斷地消磨愛情的甜蜜，所以在經營情感關係上的功課也會比其他人多。因此天蠍座2022年雖然戀愛運勢看似不錯，但情感面上必須得學會穩定。

當然，若是情感早已穩定下來、已經不會被各種因素影響情感關係的的天蠍座，2022年無疑是十分幸運的，2022年5月中之前，木星會進入天蠍座的子女宮位，懷孕生子機率頗高，對於想要擁有自己孩子的天蠍座，一定要好好把握木星帶來的能量。某些天蠍座則可能會收養寵物，整個人成為毛小孩的奴隸，無邪的小生命將滋養著你心甘情願地付出愛，但也同時教育你學習對一個小生命擔負責任。

有一些天蠍座會突然迷上某個偶像，瘋狂追星，花很多金錢購買偶像代言的周邊商品，或是看演唱會，雖然在別人眼中看起來醉生夢死，但寵愛偶像的感覺其實與戀愛沒什麼兩樣，甚至無慾無求，也不需要負什麼責任。因此，2022年5月中之前，不論是戀愛，或是生養小孩、收養寵物、迷戀偶像，對於天蠍座來說，情緒都處在頗為愉悅的狀態。從事藝術、創作、表演相關工作的天蠍座，上半年的創作能量非常豐沛，會產出優秀的作品。

木星5月中～10月底會進入天蠍座的工作宮位，在5月中之前享受完歡愉的日子後，天蠍座在5月下旬的日子會開始變得忙碌，繁多的工作量與業務量讓你忙碌，這樣的忙碌會是築夢踏實的開心。從事一般工作的天蠍座，5月中之後會被調到令人比較愉快的單位，甚至會暫時代理主管職，在職場上的地位提升，待遇也變得比以前好，表現受到重視，但也意味著工作量增加，生活變得緊湊，常常需要加班。

若是從事藝術、創作、表演相關工作的天蠍座，上半年的表現，將會在下半年帶來收穫，使你奔波在許多重要的活動場合中，當然，肯定的聲音也會不絕於耳。2022年所有努力都能很直接地獲得回饋，在工作領域裏嶄露頭角，對於未來的職場生涯，今年會是打下基礎的重要時期。

工作與愛情兩得意的天蠍座，2022年最需要注意的，就是健康問題了。5月中後，木星進入健康宮位，工作容易過勞，肝功能要注意，代謝狀況變差，會嚴重發福。不過若是能在生活中養成運動的習慣，並控制好飲食，5月中後，木星進入健康宮位時，塑身成功的機率也很高。

5月、10月～11月的日月蝕會影響命宮，腸胃以及消化系統方面的問題要注意，女性則要特別注意婦科的毛病。隨著工作的過度忙碌，心血管方面的問題也會浮現，若有頭暈、目眩、心悸等相關症狀，一定要特別留意。8月後，火星會進入天蠍座的疾厄宮位，順行與逆行待上8個月。這8個月，天蠍座要特別注意血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率較高，一旦受傷或是生病，會有長達8個月的時間需要復健與治療，在此特別提醒天蠍座，2022年會是天蠍座健康運最不理想的一年，請好好保養身體，並注意飲食與運動時間的分配。

金錢運方面，上半年天蠍座的財運還算平穩，但8月之後，火星會進入天蠍座的財務宮位，8月之後，預期之外的支出會暴增，特別是醫療方面的開支會特別多，花在小孩、寵物、追星、創作相關的資金也不少。如果有投資習慣的天蠍座，8月之後最好能保守一些，投資標的容易在8月之後貶值得很厲害，套牢在高點。千萬不要炒短線，容易在一夕之間負債累累。

家宅方面也是天蠍座要注意的問題，2022年木星離開家宅宮位後，天蠍座的家庭負擔會變得沈重，也許有生病的家人需要照顧，或是購屋的房貸利率加碼，使你每個月要付的利息變多，某些天蠍座的居住環境會搬來討厭的新鄰居，噪音或是某些行為會對你的居家生活造成許多困擾。若是要購屋的天蠍座，2021年年底前趁著木星還待在家宅宮位，相關事務都要塵埃落定，否則進入2022年，你的家庭負擔或房貸將會使你喘不過氣來。

整體而言，天蠍座2022年情感層面與社會地位都有顯著的提升，上半年是過得非常愉快的，不過情感穩定度稍嫌不足，不容易定下來。下半年開始，身體健康與家庭的狀況會讓你煩惱，預期外的支出不斷。投資最好保守一些，特別是8月之後，非常需要用錢，理財如果不當，可能會血本無歸。提醒天蠍座，有健康的身體，才能管控好許多現實面的問題，在享受歡愉的同時，也該把未來的生活規劃好，2022年就能開心度過。

2022年射手座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

不論是如何放蕩不羈、慣於在外漂泊的射手座，在2022年都會渴望穩定，對於「家」會有非常多的憧憬。木星2022年會進駐射手座的家宅宮位，很多射手座會開始需要一個屬於自己的基地，你可能會特別希望購買一間屬於自己的窩，或是與某些重要的人構築一個屬於自己的家，甚至會有射手座回歸原生家庭，與父母共享天倫之樂。若是家庭已經穩定的射手座，家中也會喜事連連，家庭會比起過去熱鬧許多。

有些射手座會在此時出租自己手上閒置的房產或是多餘的空間，或是和一些好友合租公寓，分擔掉許多生活上的開銷，也可以建立一個非典型的家庭。某些射手座可能在2022年換殼，將原本居住的房產賣掉，轉換新的環境，或是選擇空間較寬敞的物件。不過2022年木星的走向十分特殊，它與海王星會有長時間的合相期，某些射手座會變得比較「宅」，不論是因為受到大環境波動的影響，必須長時間封鎖在家，或是受夠了不論怎麼努力，成果總是會被收割的無力感，因此會選擇在家「躺平」，過著頹廢，慵懶的日子。在2022年上半年，射手座會比以往戀家，會充分享受生活，而不想庸庸碌碌、在外奔波。

不過2022年5月中～10月，木星會率先進入射手座的戀愛宮位。如果在上半年有了自己家庭的射手座，接下來可能會有一些令你意想不到的成員加入。有些射手座會因為轉換生活環境的關係，而遇到讓你怦然心動的對象，兩人發展得十分迅速，很快就會跟戀愛對象同居。

當然也有一些感情早已穩定下來的射手座，就是為了即將誕生的孩子而準備一個舒適的環境，5月中～10月木星進入子女宮位，新的家庭成員就要加入你的生活之中，成為家庭中的一份子。也有一些射手座在成家之後，伴侶會很快地懷孕，孩子也會在2023年木星正式進駐子女宮位時誕生。此外，如果是單身，或是沒有生育計畫的射手座，2022年在木星進入子女宮位時，會收養寵物，可能還不只一隻，毛小孩會豐富你的生活，增添許多樂趣。

特別要提醒的是，一旦有了伴侶的射手座，感情運在8月之後，與伴侶爭吵的頻率會變多，火星自8月開始，會在射手座的感情宮位順行加上逆行待上8個月，8月之後，射手座與情感對象會開始進入磨合期，各種生活瑣事都能吵。但木星又在戀愛宮位行進至10月底，12月底又會再度回到戀愛宮位，射手座的情感狀態會變得較為複雜，桃花比較多，使得另一半非常沒有安全感。

火星進入伴侶宮位，雙方在親密關係上的需求有會增加，許多射手座在2022年雖然常與伴侶吵架，卻也是床頭吵、床尾和。在火星行進至感情宮位的8個月期間，射手座在情感關係上比較戲劇化，雖然不至於分手，但會消耗太多的心力在情感上，以至於其他重要的事情都沒心思好好打理。

對於從事創作、表演相關行業的射手座，射手座在木星移位後，會更專注在自己的創作、表演上。上半年宅在家中的射手座也並非無所事事，不妨在此時準備未來要發表的作品，在5月中～10月這段時間，所創作的作品除了受到大眾的好評之外，也有獲獎的可能。木星5月中～10月會進入射手座的創作、表演宮位，在大眾面前十分討喜，當參與任何競賽選拔，或是需要被大眾支持的事務時，成果相當優異，在表現中一支獨秀。

木星在2022年給予射手座穩固與踏實的生活，情感關係也頗為愉悅。不過工作運卻不是太穩定，受到日月蝕在工作宮位的影響，再加上原本就在工作宮位的天王星長期受到在傳播、溝通宮位的土星牽制，2022年射手座在工作方面要遭受的波動會比較多，工作變動率較高。許多射手座工作不太穩定，5月以及10月～11月，職務上會有大幅的異動。某些射手座甚至會辭去工作，或是被資遣，也可能因為健康因素，必須休好一陣子長假來調養。

某些射手座則可能選擇自由一點的行業，可以自己調配時間，不過，收入與業務量都不是太穩定。同時，射手座在職場上要面對的流言蜚語也會比過去多，種種的不愉快，會使得射手座想離開原有的工作領域，在家工作，或是不斷地轉換職業，但好像都找不到自己的定位。如果原本就是從事創作、表演工作的射手座，倒是有很多機會嘗試各種新挑戰，開發新的業務，但相對而言，這些大膽的嘗試，也會使你遭來更多的議論。有些事情會讓你很難辯解，也可能因此就選擇逃避、不去解決許多職場該去面對的問題。但太多的目光都聚焦在你的身上，使你不得不去承擔「人言可畏」的代價。

健康運方面，受到日月蝕發生在健康宮位與心靈宮位的軸線上，射手座5月、10月～11月身體狀況不佳，工作有過勞的傾向，注意心血管、腸胃，以及內分泌、腺體的問題。5月、10月～11月的日月蝕除了容易罹患急性疾病之外，心靈層面也會特別焦慮，睡眠品質不佳，情緒起伏劇烈，因此日月蝕期間要當心引發心理上的疾病，注意身心靈的平衡與健康。土星2022年會持續停留在交通宮位，依然要當心交通事故，以免造成身體損傷。

整體而言，射手座在2022年會受到家人與戀人充分的滋潤，也可能生育小孩或是收養寵物，在情感上會是十分豐富的一年，如果想要購置房屋，5月中以前可找到適合的物件，但工作會較為不穩定，職場口舌是非多，人事變動率高，常常使你處在身心靈較為焦慮的狀態，但若能將情緒穩定下來，你的生活在2023年會更有所好轉。

2022年摩羯座流運

整體運勢：★★ 2顆星

如果想放飛自我，走出舒適圈的摩羯座，快放下你的包袱，在2022年上半年快出門玩個夠吧！木星在2022上半年進入了摩羯座的旅遊、學習宮位，你將有機會停下忙碌的生活，學習過去一直想鑽研的事物，以及到外地旅行。即便是有著穩定工作的摩羯座，上半年也會傾向爭取到外地出差與外派的機會，去體驗外頭世界是什麼樣的生活。

想轉換跑道的摩羯座，會在2022年嘗試新的工作領域，看看自己還有沒有別的可能性。木星在5月中之前會在面試宮位行進，想轉業的摩羯座在上半年面試運是非常好的，有很多好機會轉換到新的產業。有些摩羯座甚至不計薪資的高低，邊學習、邊工作，前提是，你已看準了這個產業的前景，磨練出新技能之後，可為你拓展新的事業領域。

如果是從事傳播、教育、表演相關工作的摩羯座，2022上半年各種座談、活動的邀約會特別多，很多摩羯座的表演者，作品會因著各種媒體的宣傳，讓更多人看到你的表現。

不過木星5月中之前進入摩羯座旅遊、交通的宮位，有些摩羯座上半年會購買新車，或是開始學開車，如果是早就有駕照的摩羯座，2022年5月中前，也會因一些因素換新車。這也意味著，摩羯座在2022上半年發生交通事故、行車糾紛以及被開罰單的機率會比較高。5月中之前要注意交通安全，若是出遊旅行，也容易受困在某些區域。

木星在5月中之後就會進入家宅宮位，下半年許多摩羯座會開始想找個屬於自己的家安定下來。有些摩羯座會因為工作、外派因素，必須長期駐紮在外地，而開始在新的區域落地生根。有些摩羯座，因為不斷的旅行，突然發現了一個屬於自己的城市，而選擇在一個過去沒想像過的地區定居下來。也有一些摩羯座在外地已飄流好一陣子，選擇回鄉發展，或是承接家業。若是可以利用上半年汲取到的新技術，以及在外旅遊的靈感，回鄉之後將會把事業發展得有聲有色。

2022年5月之後，受到木星進入家宅宮位的加持，摩羯座的家庭會充滿喜事，家中可能會多了新成員，或是與戀人共組家庭或同居。有些摩羯座在因緣際會之下，購買了屬於自己的新家。如果已經有計畫要置產的摩羯座，2022年5月中～10月底會看到自己屬意的物件，並以划算的價錢購買下來。這段時間也有摩羯座會賣掉以及出租手上的房產，增加被動收入，租屋族則會搬到生活品質較好的地區，也可以找到合得來的室友合租房子。

無疑的，摩羯座在2022年會比先前的3～4年感到快樂，不過由於摩羯座是一個十分自律的星座，不會讓自己閒置在逸樂中太久。火星8月開始就會進駐到摩羯座的工作、勞動宮位，順行加上逆行待上8個月左右，從2022年8月開始，摩羯座又會開始進入勞碌狀態，埋首於工作之中。火星進入到摩羯座的勞動宮位後，除了工作會過勞之外，也會影響健康狀況。

8月之後，摩羯座要當心發生血光之災，意外傷害頻頻，即便工作較為輕鬆、或是沒有工作的摩羯座，也容易罹患莫名的病痛，使得你必須長時間跑醫院治療。有些摩羯座5月中之前因為一些交通意外，使得8月開始要長時間到醫療機構復健。長時間的過勞，也會造成某些器官嚴重發炎，甚至需要動手術治療，因此摩羯座2022年下半年需特別注意身體健康，工作不要過度操勞，盡量注意養生，避免疾病纏身。

金錢運方面，在木星離開摩羯座金錢宮位後，留下土星繼續在金錢宮位行進，長時間會與在子女、娛樂宮位的天王星呈現4分相，摩羯座會利用長年累積下來的積蓄用在學習或旅遊上，但對於金錢逐漸地消耗也會感到十分不安，同時，如果是有小孩或是有養寵物的摩羯座，花在孩子身上的錢會很多，他們會有一些突發狀況需要用錢，有些錢還必須分期付款或借貸才湊得出來。許多摩羯座上半年也可能是把錢花在追星與玩樂上，金錢消耗的速度遠比自己想像還快，因此到了下半年，摩羯座就會開始意識到自己還是得乖乖工作，才能維持生活。

某些摩羯座花在戀愛方面的金錢也相當可觀，盡可能滿足戀人所需的花費，導致自己的生活捉襟見肘，但戀人卻不一定能體諒你的心意。2022年在戀愛宮位的天王星長期與金錢宮位的土星呈現4分相，你會發現，你與喜歡的人在價值觀上有很大的落差，雙方的財務會混雜在一起，在動用金錢時，兩人會產生很大的歧見。

除此之外，由於2022年的日月蝕會發生在戀愛宮位與人際關係宮位的軸線上，5月以及10月～11月會是戀情非常不穩定的時期，分手的機率較大。如果是情感關係穩定的摩羯座，5月可能會意外懷孕，但這個孩子要特別當心下半年（8月開始）因為身體狀況不佳，而有流產的可能。某些摩羯座5月、10月～11月則要當心戀情被第三者介入，使得你必須做出抉擇。

2022年，人際關係也會受到日月蝕的影響，5月、10月～11月會離開某個團體，與一些人斷絕往來，或是莫名其妙被朋友封鎖，對於人際關係感到受傷，但或許與某些人的不再往來，只不過是分道揚鑣罷了。某些摩羯座會在5月、10月～11月突然得知某個朋友離世的訊息，令你不勝唏噓，生命的無常也會使你對人生有新的看法，對許多情感會看得更淡然。

整體而言，摩羯座在2022年必須勇敢走出舒適圈，才會發現更理想的生活在哪裡。你可能會嘗盡生命中的生離死別、貧病與孤獨，卻也會因此發現，長期以來追逐的名利與財富，只是過眼雲煙，生命中有許多想要的情感與快樂是無法用金錢買來的，如何拿捏現實層面與靈性健康的平衡，會是摩羯座在2022年必須學習的重要功課。

2022年水瓶座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

水瓶座剛歷經了人生變化最重大的一年，失去了許多原本覺得珍貴的人、事、物，卻也獲得了生命中的新契機。木星2022年正式進駐你的金錢宮位，一直停留在5月中，11月～12月又會再回到金錢宮位。你的任何不好的、以及幸運的遭遇會轉化為實質的報酬，或是會因為這些經歷，而使你轉換到不同的價值觀。可以預見的是，2022年水瓶座在物質或金錢層面上是富足的，不需要再苦苦追趕著金錢所帶來的壓力，這會是水瓶座2022年最有感的事情。

許多水瓶座經過工作領域的轉換，或是職務的調整，2022年薪資都可獲得大幅的成長，若是對目前待遇不太滿意的水瓶座，2022年5月中之前，水瓶座會有很好的機會與老闆斡旋加薪。2022年的日月蝕會發生在水瓶座志業宮位的軸線上。5月、10月～11月，職務會有一些調整，甚至在此時跳槽。理所當然地，你的薪資待遇也會有所調升。在生活品質上，會變得比過去富足許多。

2022年水瓶座在金錢運上無疑是幸福的，尤其是5月中之前，除了正職之外，也能靠許多新開發的副業與兼職多賺一些錢，這些副業所帶來的收益，甚至會超越原來的本業。

若是原本就已經衣食不缺的水瓶座，2022年你會把資金投入到很多過去未完成的夢想上。木星在5月中～10月底會進入水瓶座的學習、旅行宮位，許多水瓶座在2022年存夠了資金，會計畫一趟旅行，這次旅程的時間會比以往來得長些。如果想學習任何新的知識與技術，水瓶座在2022年會尋求到很好的學習資源，遇到好的老師，將你所需的新知識重新調整與更新，你才會意識到，過去有些觀念必須砍掉重練。在2022年5月～10月間，你將在這些知識領域上更上一層樓，進步神速。

若還是學生身份的水瓶座，在2022年5月中之後，學業會有顯著的進步，各項科目表現都會有亮眼的成績，要參加升學考試的水瓶座，2022年考試運會特別好，參加大考時，會因為選填志願的策略運用得宜，分發到令許多人稱羨的學校與科系。在學的水瓶座，則可能有許多交換學生、以及到外地做學術交流的機會，校園生活十分充實愉悅。

不過，由於土星尚停留在水瓶座的命宮，即便生活富足，學習資源不虞匱乏，水瓶座這兩年的生命功課依然尚未走完。在命宮的土星長時間受到家宅宮位的天王星影響，有許多水瓶座的家庭狀況並不是那麼理想，某些水瓶座的家人罹患疾病需要照顧，或是在生活層面上過得不太理想，令你始終擔憂。

2022年的日月蝕會發生在家庭與事業宮位的軸線上，水瓶座家庭的狀況會比往年來得更多，衝擊性更強。5月以及10月～11月日月蝕發生期間，要特別注意至親在此時離你而去。有些水瓶座這些年為了工作，常常需要出差，待在家中的時間寥寥可數。或是因為工作的轉換，不得不搬家，有些水瓶座在5月以及10月～11月日月蝕發生期間，會需要長期外派在異地，與家人分居。家庭與家宅狀況的的不穩定，使得水瓶座不斷地調整自己，適應外界趨勢的變化。

某些水瓶座則是完全相反的狀況，由於2022年日月蝕同時影響志業宮位，5月以及10月～11月日月蝕發生期間，某些水瓶座反而決定回鄉發展，或是接掌家業，放棄掉原本還不錯的工作領域，讓週遭許多人感到吃驚。好消息是，由於水瓶座2022年的財運還不算太差，2022年11月～12月底木星又會再度回歸到金錢宮位，如果回鄉發展，其實也不一定會是一個錯誤的選擇，但是相對而言，這並不是簡單的決定，因為你的生活必須在這段時間有大幅度的調整。

感情運方面，許多水瓶座在前兩年歷經過一些分分合合，也許最後只能選擇放手，2022年大半年都不太想再談戀愛。不過8月開始，火星會進入水瓶座的戀愛宮位，順行加上逆行待上8個月左右，單身的水瓶座會被比較有個性的人所吸引，但這個對象並不好駕馭，兩人常常會發生爭執，卻又在爭執之後馬上發生親密關係和解。

聽起來好像是灑滿狗血的偶像劇，但在火星過運戀愛宮位的8個月中，這些在過去是違逆你個性的戀情會為你留下特別的印記。即便是感情已經很穩定的水瓶座，2022年8月後，與另一半的爭執也會變得比較多，但都是床頭吵、床尾和。火星8月進入子女宮位後，容易意外懷孕，或是會在8月之後收養寵物，若是本來就有小孩的水瓶座，這8個月，孩子的身體狀況不是太好，總是發生一些狀況，讓你較為操心。某些水瓶座則可能在2022年8月之後，突然迷上某個明星，在這8個月中你耽溺在迷偶像的快樂中，甚至會千里迢迢飛到海外看演唱會，或是追星。

8月火星進入水瓶座的創作宮位，也會使得水瓶座在這8月開始創作一些屬於自己的作品，並公開發表與演出。由於木星在5月中時進入了傳播宮位，這給了正在從事創作與表演工作的水瓶座一股很強大的助力，你所產出的作品將會大放異彩、受人矚目，甚至會獲得一些肯定性的獎項。但也會有一些原本就已經在表演領域中的水瓶座，在2022年8月火星進入創作宮位後，人紅是非多，一些不利於你的流言蜚語可能會使你感到困擾。

整體而言，水瓶座在2022年物質生活富足，並有許多機會實現夢想，工作與學業方面會有機會往更理想的位置與領域發展，但在情感方面會比較讓你心煩意亂，包括與家人的相處，以及與戀人關係的不穩定，在2022年水瓶座常常有許多事需要作出抉擇，學會「果決」會是水瓶座2022年最重要的功課。

2022年雙魚座流運

整體運勢：★★★★★ 5顆星

雙魚座即將迎來人生中最為幸運的一年。不論你有沒有準備好，或是一直過著頹廢、沒有夢想、平淡無奇的生活，都可能因為某個事件，躍升成為眾所矚目的人物。幸運之星木星將在2022年正式進駐雙魚座。你會突然因為某件事情，產生極大的動力，嘗試著創作，或是走出舒適圈到外地生活。即便是過得醉生夢死的雙魚座，也會發生一些事件，生活有重大的轉變。

2022年雙魚座在木星與海王星雙雙回歸命宮的情況下，做任何事都十分討喜，某些雙魚座在職場浮浮沉沉好一陣子，不斷地轉換新的工作領域，似乎找不到能讓自己悠遊的海洋。不過2022年卻可能因為一件事情的啟發，而找到屬於自己的定位。

當然也有許多在自己領域中腳踏實地工作好一陣子的雙魚座，對於工作也不抱什麼期待，在2022年突然被上司拔擢，躍升成為管理階層的人物。也有一些一直努力創作、表演，等待一個舞台可以展現才華的雙魚座，2022年會獲得奇蹟般的資源，使得鎂光燈都聚焦在你身上。5月中之前，木星會給予努力的雙魚座應得的回饋，也會給予老是愛做白日夢的雙魚座一個表現的舞台，甚至陷入一場愛戀。

渴望有個美好戀情的雙魚座，2022年雙魚座的光環會得到許多桃花追求，遇到真命天子（女）的機會也很高。雖然受到許多人喜愛，也會使得雙魚座難以抉擇適合的對象，並且吸引到很多爛桃花。戀情的順利與否，在於你選擇了什麼對象談戀愛。由於木星停留在命宮的時間只有5個多月，某些雙魚座可能會在2022年閃電結婚，發展的速度快到連自己都不可置信。倘若是感情早已經穩定下來的雙魚座，2022年如果沒有別的外力介入，你與伴侶都會因為木星與海王星的加持，生活得更為甜蜜。

木星在2022年贈與給雙魚座的禮物不會是虛幻的名氣與愛情，5月中之後，木星會進入雙魚座的金錢宮位，上半年雙魚座所努力的任何事，到了5月中之後就會化為實際的金錢，改善生活狀況，讓你覺得這些努力以及你所做出的決定是值得的。職場上的待遇會獲得大幅提升。先前學習的一些小技藝，會獲得大量訂單。從事創作、表演工作的雙魚座，也會接到許多活動邀約，讓你有大量的收入進帳。這樣名利雙收的好運會一直延續到2023年的5月。

無疑的，在木星的加持之下，雙魚座在2022年會十分忙碌，到處奔波，2022年的日月蝕會發生在交通與遠行宮位的軸線上，許多雙魚座在5月、10月～11月會因為工作的需求而出差，或是必須遠行出席許多活動，這些邀約甚至來自海外。有些雙魚座也會選擇在這段時間出遠門旅行。不過5月會是能量較亂的時期，日月蝕強烈的能量加上水星逆行在交通宮位，5月份最好不要出遠門，也不要選擇在5月旅行，容易遇上交通意外事故，或是會受困在一些區域，無法回家。

5月、10月～11月的日月蝕也會影響雙魚座的溝通宮位，由於2022年雙魚座獲得的資源多到令人嫉妒，5月、10月～11月日月蝕期間容易發生口舌是非，因此雙魚座在木星帶來幸運的同時，也需謹言慎行，特別是在網路上的發言要特別謹慎，稍微得意忘形，容易惹來一些麻煩的人詆毀你的名譽。

還是學生的雙魚座，5月、10月～11月學校會要求你參與許多交流活動或是競賽，也有一些雙魚座會獲得到外地當交換學生或到外校交流的機會，但卻也可能因此造成學業被荒廢，或是學習進度落後他人的狀況。5月、10月～11月考試運不太理想，甚至因為沒辦法應試，某些科目被當掉。因此還是學生的雙魚座，在5月、10月～11月面對學業的態度要特別嚴謹。

木星進駐雙魚座的命宮，雖然帶給雙魚座許多資源，但忙碌的生活也會大量耗損健康，木星進入命宮時，可能會帶來意想不到的疾病，有些比較衰弱的雙魚座容易在此時罹患自己難以想像的疾病，在過度勞累的情況下，要特別注意肝功能的問題。

同時，由於土星持續停留在雙魚座的心靈宮位，再加上木星與海王星共同進駐命宮的影響，若是自我感覺比較不好，或是比較沒自信的雙魚座，對許多事情會感到莫名地焦慮和憂鬱。睡眠品質不太好，使得很多雙魚座可能會酗酒或是濫用藥物，造成身體與精神的損傷。就算是很注意養生的雙魚座，也會因為生活過得太過安逸，不知不覺地發福。

火星會在8月份之後進駐雙魚座的家宅宮位，順行逆行停留8個月左右，8月份開始，雙魚座的家庭會有一些令你感到傷神的事情發生，可能是親人身體狀況不佳，需要照顧，亦或是搬來非常吵鬧的鄰居，生活受到嚴重的干擾。不過某些雙魚則會有多餘的資金重新整修房子，8月份開始，也會有一些雙魚座會想購屋、置產或是想搬家，不過由於火星在占星學上不算是吉星，這段時期選擇的房產並不會太理想，因此如果是想置產的雙魚座，2022年最好不要衝動購屋或搬家。

同時，一旦離家生活的雙魚座則會常常居無定所，或是所尋覓的住宅環境不太理想。火星8月開始進駐雙魚座的家宅宮位後，與家人爭執的機會也會比較多。8月開始注意爐火與電器的使用，家中發生意外災害的機率比較高，門戶安全也要小心，容易被宵小闖空門。

整體而言，2022年是雙魚座鹹魚翻身的關鍵之年，生活品質會大幅獲得改善，大部分的雙魚座都會感覺到富足與愉悅，不過某些雙魚座卻可能對於一下變得太過於忙碌而無法適應，注意身體健康以及與家人之間的關係，這樣的好運請謹慎把握，不要過於任性揮霍這些幸運，土星其實正逐漸逼近雙魚座，在好運來臨之後，對於手上資源的使用必須要做長期的計畫，才不會瞬間從天堂墜落到地獄，這是雙魚座在2022年必須要深思熟慮的課題。

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