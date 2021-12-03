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十二星座12月將遇大驚喜？巨蟹有望突破、金牛拼事業但要注意健康

聯合新聞網 / 綜合報導
在今年步入尾聲之際，或許將有意想不到的驚喜。圖片來源／ingimage
在今年步入尾聲之際，或許將有意想不到的驚喜。圖片來源／ingimage

2021即將步入尾聲，即使是在這最後一個月裡，仍有可能出現意想不到的好事。日本網站「愛カツ」最近就分析十二星座，在這個12月份中，可能會碰到什麼意外驚喜。

牡羊座

牡羊在十二月的財運上升，跟錢有關的東西將會順遂發展，而且自己也能因為完成大目標而獲得滿足。

金牛座

金牛在十二月工作運非常突出，可以一如預期般地發揮自身所長，因此碰到什麼機會大可勇敢挑戰，相信能繳出不錯的成績。不過要多注意健康的部分。

雙子座

雙子在十二月的戀愛運很不錯，除了新邂逅之外，還可能遇上金龜婿的理想對象。即使最後沒有在一起，這緣分的建立對往後也會有幫助。

巨蟹座

巨蟹在近來，或許正被一些急迫的事項追著跑，不過只要奮力突破，將帶給自己成長茁壯的力量，產生更強大的信心。

獅子座

獅子到目前為止可能過得不太順遂，但有望在此時找到轉晴的契機。關鍵字是「海外」與「科學」，以此去思考未來新目標吧。

處女座

處女在十二月的好運將會出在感情事上，好比若是跟另一半吵架陷入冷戰的狀況，在近期就會出現和好的機會。如果說是長期單身的人，或許這時也會出現邂逅良緣

天秤座

天秤在十二月的財運非常好，錢財可謂源源不絕地湧進，讓自己終於可以買下渴望已久的東西。在勝負上的運氣也相當突出，做出投資就很有回收的機會。

天蠍座

天蠍在十二月旺的是事業運，無論是本來的工作，還是新的挑戰，甚至是自己創業，都能夠維持在軌道上，穩定地向前推進。

射手座

射手在十二月的戀愛運很強，對還在找對象的人，將迎來命運般的邂逅。而對已經交往的人，則會靠著強大靈感，越來越理解另一半。

魔羯座

魔羯或許有正在煩惱的大問題，不過到了十二月將會靈光一閃，順利想出該怎麼解決的辦法。切記「退一步海闊天空」，不拘泥於什麼東西，且理性地去思考為上策。

水瓶座

水瓶的十二月，將是能大幅提升人際關係的時候。藉由著交流，傾聽朋友們的苦衷，幫助大家回復元氣，如此也會提高水瓶在眾人心中的地位。

雙魚座

雙魚在十二月能夠好好期待財運跟事業運，不只自己的相關技能增長，在外人眼裡的評價也會攀升。與此同時，意料之外的財運也將到訪。

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