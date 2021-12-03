小孟塔羅：投資獲利還是斷尾求生？2022我的「財富能量」有多強大

不知大家有沒有注意到，許多東西似乎都悄悄漲了價。近期由於原物料、貨運費用接連調漲，市場上不少產品皆宣布漲價，許多店家也因不堪負荷，而紛紛宣布調漲部分商品。那麼你的薪水、財富是否也有調漲的機會呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2022我的財富能量有多強大？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：PRIME MUSE(Little Prince Tarot)

A：將錢財換成你想要的東西。(聖杯一正位)

牌面的小王子就像杯緣子一樣，坐在裝著紅酒杯的邊緣看星星。

A：將錢財換成你想要的東西。(聖杯一正位)

這張牌表示2022年的財運，你會拿現有的錢財投資自己。對於有興趣體驗的行程，你會想抽時間好好實踐；若有想學習或加強的技能，則藉由上課來學以致用；想讓讓外在不足之處變得更好，則會透過健身或醫美達成目標。小孟老師在此提醒你，雖然表面看起來在花錢，但所獲得的遠比錢有價值。

B：不確定的未來不值得等待。(錢幣七正位)

牌面的男子把金幣堆成金字塔，但他苦惱剩下的一枚如何安置。

B：不確定的未來不值得等待。(錢幣七正位)

這張牌表示2022年的財運，對未來感到不確定的地方等不到好結果。如果在職場上看不到好的未來發展，繼續待下去情況不會自動改善的；若在已投資的物件上感到不穩定，再花時間拼搏可能會一場空。小孟老師在此提醒你，與其竹籃打水一場空，不如斷尾求生趕快止損，將心思放在能東山再起的落腳處吧！

C：額外負擔換取物質利益。(吊人牌正位)

牌面的雲朵中浮現一朵玫瑰花，望著它的小王子張嘴對它揮手。

C：額外負擔換取物質利益。(吊人牌正位)

這張牌表示2022年的財運，你會透過某種犧牲以換到好處。例如面對做不完的工作時，加班趕工可換到津貼補助；朋友請你幫忙代買東西時，勞務付出可換到車馬費等等。儘管你內心可能不太情願，不過你仍是會默默點頭去做。小孟老師在此提醒你，請衡量自己的狀態，若太勉強則可以適當婉拒。

D：不必要的花費造成損失。(權杖八正位)

牌面的火把一根一根排列整齊，火焰也都向著同一個方向燃燒。

D：不必要的花費造成損失。(權杖八正位)

這張牌表示2022年的財運，容易衝動行事而日後後悔。這代表一時興起或被促銷迷惑的花費，亢奮的心情經過時間冷卻過後，你便會看清楚是否真的適合自己。物品最終可能落得放置一邊，或出讓轉售減少損失的結果。小孟老師在此提醒你，購買東西無論金額多寡，給自己多一點時間冷靜判斷才好。

E：有魅力的投資標的物獲利。(聖杯皇后正位)

牌面的玫瑰花有張女人的臉，戴著皇冠正在嗅著紅酒的香氣。

E：有魅力的投資標的物獲利。(聖杯皇后正位)

這張牌表示2022年的財運，你會在對的投資獲得利潤。這代表你的眼光極為精準，除了選擇下正確的投資標的物，也在對的時間做出相對應的行動，這一氣呵成的操作將為你帶來財富。小孟老師在此提醒你，平時有意識的從你的收入裡，拿一些錢當成投資的籌碼，才能在需要的時候發揮作用。