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心理測驗／2021年尾聲「我該做什麼」 這張圖是數字還是炸蝦？
2021年即將邁入尾聲，還剩下最後一個月可以把握衝刺。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解在這最後關頭中，自己應該做些什麼。
請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？
A 火焰
B 玉飾
C 炸蝦
D 數字「6」
選擇A火焰的你，12月應該做的是「完成目標」。回想起2021年剛到來時，你或許也立定新年新希望，如今目標完成的如何了呢？無論是半途而廢，還是仍在努力中，盡可能堅持做下去，在新年到來前完成它，這樣才會顯得有意義，而且對自己也會更有信心。
選擇B玉飾的你，12月應該做的是「委託工作」。你常常覺得比起把事情拜託給他人處理，還不如親自上陣，結果給自己造成不必要的負擔，甚至還可能獨木難支，最後沒能如預期完成工作。這一年你已經負擔了不少了，或許趁這個機會緩一緩，可以改變自己的作法也說不定。
選擇C炸蝦的你，12月應該做的是「向恩人問好」。在忙碌的2021年，你同時也受到不少人的幫忙，只是無法抽空一一好好道謝。如果持續不傳達心意，最後很可能招來誤會，因此不如馬上行動，相信對方與你再度碰頭時，一定也會感到欣慰的。
選擇D數字「6」的你，12月應該做的是「整理不要的東西」。你是一個比較無法下定決心「斷捨離」的人，即使有些東西毫無意義，自己也捨不得丟掉，結果就是越積越多，即使偶爾有想處理的念頭，也會變得一拖再拖。好好下定決心，徹底重新整理過一遍，生活也會過得更加清爽。
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