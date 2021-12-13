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塔羅：遇見命運邂逅之前，會有什麼預兆？

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塔羅：遇見命運邂逅之前，會有什麼預兆？(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：遇見命運邂逅之前，會有什麼預兆？(圖片來源：Shutterstock)

在我們的一生中，偶而會遇見某些為我們的生命帶來重大影響的人，就像一道光點亮了你我的世界。科技紫微網今天要來幫大家看看，從此刻到2022年上半年之間，在遇見你的命中邂逅者之前，會有哪些預兆？會在什麼場合邂逅對方？誰會是引介你的重要貴人？立刻抽牌占卜。

占卜規則：
１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「我遇見命運邂逅的重要之人之前，會有什麼預兆？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌１：惡魔

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你會面臨現實的壓迫。這可能是一些迫於內外在壓力而不得不參加的聚會、計畫、場所等，是充滿了現實利益考量的場合，既不是什麼浪漫的場所，也不是令人愉快的談話。但你將在眾聲喧嘩之中，遇到想法相似的人，一眼認出特別的對象。

容易發生邂逅的場合：餐廳、聚會、社交場所、派對
貴人：朋友、家人

選牌２：力量

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你的工作、生活等等各方面都已經上了軌道，接下來會有好消息傳出，如專案成功等，可以為你帶來不錯的發展機會。你會感到力量充沛，蓄勢待發，抱著熱情想要盡量接觸美好的人事物。你已經準備好與人建立一段穩定的關係，而接下來的合作機會、人脈等，能讓你有機會遇見美好的對象。

容易發生邂逅的場合：商展、講座、工作單位、進修課程
貴人：主管、專業人士

選牌３：吊人

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迫於內外在的壓力，你的身心被牢牢縛在某個受限的範圍內。在這場看不見盡頭的自我修煉中，你感覺動彈不得。現在你逐漸想要脫離這個困境。你將會在某個可以喘口氣的場合遇見某個人，他能讓你看到不同的生活方式，帶來新的可能性，讓你有勇氣去探索新的領域。

容易發生邂逅的場合：宗教場所、觀光景點、社團
貴人：老師、自由工作者

選牌４：隱者

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你或許正處在生命的低潮，覺得自己長時間身處在黑暗中。雖然你已習慣於一個人踽踽獨行的生活，但你察覺到自己非常需要一盞燈的存在，協助你度過漫漫長路。你需要仔細尋找，將會有一個獨特的人，他能點亮你心中的溫暖，啟發你，為你的世界帶來光亮，成為你生命的重心。

容易發生邂逅的場合：展覽館、活動、海邊、山上
貴人：講師、作者

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