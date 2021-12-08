相聚時狂歡、獨處時自在！切換自如的4星座

接近年底，各種聚會活動都會在此時舉行。每個人對於聚會接受度不同，有的人寧可享受獨處自在的感覺，有的人則喜歡熱鬧，甚至完全無法忍受孤單寂寞一人。不過，科技紫微網接下來要講到的這些星座，就像是有內建自動開關一般，既能成為嗨咖一族，又能享受獨處時光，完全跟著當下情勢應變，適應力特別強呢！來看看誰上榜了？

第一名：雙子座

雙子座怕的東西不多，最怕的就是「無聊」。所以在各種場合，包括自己一個人的時候，他的目的就只有「不讓自己無聊」。因此，在朋友聚會中，他能立刻變成嗨咖，盡情狂歡，享受當下歡樂氣氛；而在自己獨處的時候，他則會為自己安排可做的事情，或學習新事物，能充分享受獨處時光。

第二名：射手座

射手座天生愛玩愛自由，不管在什麼環境中，就是要把生活過得快樂，過得有滋有味。他們內心始終住著一個小朋友，單純天真，因此他們永遠樂於活在當下。無論是在人多的聚會上，或是獨自一人的時候，他們都能夠全然自在，適應能力可以媲美變色龍。

第三名：獅子座

獅子座屬於在舞台上發光發熱的類型，凡能夠秀出自我的場合，都能夠讓他們盡情展現，在歡樂的聚會場合，他們自然而然就成為炒熱氣氛的娛樂高手，在眾人注目的眼神中獲得成就感與快樂。而在卸下光環之後，他們需要休息、清靜與充電，因此就算自己一個人，也能快樂自在。

第四名：處女座

處女座追求完美的個性是展現在各個層面的。為了達到這樣的境界，他們可以因時制宜，動靜自如。在歡樂的場合，他們能隨時配合演出，雖然不算是主導場子的主要人物，卻很能融入環境，玩到最高點。回到自己的一方天地之後，又能立即專注在自己有興趣的事物上，簡直是神切換。

對於這些適應力強的人，我們的心裡總是多一份羨慕。畢竟能在聚會場合上自在展現，又不害怕面對獨處時的孤單感覺，生活得如此輕鬆自在，的確令人好生嚮往！但誰能沒有一些大小糾結的事情呢？別擔心，就算適應力不夠強，我們還是有辦法把日子過得很愜意喔。

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