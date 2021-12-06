提早布局不算晚！各星座2022年要注意的是？

一轉眼，我們即將告別紛擾的2021年了，可慶幸的是疫情也已經逐漸趨緩，生活慢慢回歸正常。緊接而來的2022年，又將會是一幅什麼樣的風景呢？有什麼需要留意，或是取得先機的好方法嗎？就讓科技紫微網為12星座們一一道來。

牡羊座：人脈布局

牡羊座2022年的貴人運非常好，宜多在人脈方面下功夫。但是所謂的人脈布局，並非到處結交朋友，讓手機上的聯絡人變多就好，而是要重質不重量。尤其重要的是，你自己得先提升價值，才能獲取等價的互助互惠關係。

金牛座：累積自信

金牛座2022年容易在一些事務上感到力不從心，尤其是面對自己不熟悉的領域時，會明顯感到焦慮不安，甚至會懷疑自我能力。宜加強自信心，對新事物有疑惑的時候，可請信任的親友協助。

雙子座：製造機會

2022年的雙子座，雖然各方面能力都到位，卻有施展不開來的感覺，可謂是「萬事俱備，只欠東風」。宜多接觸不同領域的人事物，盡力展現自己的優勢，同時多為自己製造曝光機會，將能遇到有利的合作夥伴，獲得成功的大好機會。

巨蟹座：付諸行動

巨蟹座2022年的運勢相當不錯，能迎來豐收的一年，只要有計劃、備足能力，按部就班進行，幾乎都可以達成自己設定的目標。但前提是務必要讓自己動起來喔！

獅子座：親友關係

2022年，獅子座憑藉自己的努力與旺盛的企圖心，加上流年運勢各方面都很旺，能衝出一番好成績！親友是你的最佳貴人，若能打好親友關係，將更加錦上添花，贏得大豐收。

處女座：轉換環境

求好心切的處女座，在2022年會有種原地踏步、或是不知道方向的迷惘感。想要突破狀況，可以試著轉換環境，避免沉悶的感覺造成內耗。雖然轉換環境後會需要重新學習很多事物，不過這反而能激發你的戰鬥力與動力，進而找到新方向。

天秤座：確立目標

2022年的天秤座流年運勢相當給力，可趁勢而為，獲取大好成績。適合先確立年度目標，這樣可避免三心二意或猶豫不決所造成的時間浪費。逢低谷之時勿過度擔憂與躁進，只要低調求穩，即可逢凶化吉。

天蠍座：全力以赴

天蠍座2022年有著勢如破竹般的好運氣，在好運加持之下，更需要拿出全力以赴的決心，如此一來，不只在遇到困難的時候，能夠過關斬將、贏得大豐收，還有機會完成自己期待多年的願望喔！

射手座：開源節流

2022年的射手座財運稍嫌不足，上半年宜守財，花錢須有度；下半年財運逐漸轉好，但仍須開源節流，方能穩定中求財。此年適合多做善事，能在助人當中感受到喜悅，而且還會收穫到意想不到的回報。

摩羯座：增強實力

2022年的摩羯座，在各方面都會有明顯的縛手縛腳感。唯有累積經驗、增強自我實力，在遇到困難的時候，才能夠順利見招拆招。想要流年行運有多順，就要看自己的實力有多堅強嘍！

水瓶座：沉潛踏實

2022年的水瓶座渴望達成的願望清單非常多，但是運勢卻稍微不給力，越是想要努力爭取，越發覺得前方阻礙不少。不妨低調踏實，先擬定中長期計畫，並按部就班一步步達成小目標。小目標累積多了，離大目標也就更近了。

雙魚座：勇於突破

2022年的雙魚座將不再只是個夢想家，今年的好運勢能帶給雙魚座實質上的收穫。勇敢的夢也要勇敢的做，更要勇於突破。相信今年獲得的成果絕不會讓你失望的。

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