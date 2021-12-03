12月星座塔羅運勢：天蠍貴人相助 水瓶潛力爆發

不知不覺間，我們已經進入2021年的最後一篇塔羅月運勢了！在這個月，我們仍然會感受多顆行星換座而帶來的不同影響，並在新舊交替之際迎接新的機遇與改變。接下來大家就跟科技紫微網一起來看看12月的塔羅運勢，抓住2021年的尾巴，好好拚一場！

牡羊座

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塔羅牌：錢幣六

本月塔羅給牡羊的啟示是「開放」。你會遇上與錢財相關的好消息，開始嘗試投資或儲蓄；而工作上大多能做出適合當下的好決策。需要注意的是，這個月的人際關係容易出問題，你可能會犯自私或者強勢的毛病，自以為別人需要什麼，其實卻是把自己的喜好強加到他人身上。若能慷慨地替他人著想，反而能獲得更多。

12月事件預測：

送出或收到一個禮物或者好消息。 與戀人發生口角。 工作表現出色，受到老闆的表揚或重用。 完成某件工作，受到同事們感謝。 持有的股票或基金上漲。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

金牛座

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塔羅牌：聖杯七

本月塔羅給金牛的啟示是「行動」。你擁有一雙能夠發掘美的眼睛，對許多事情充滿了好奇。但也容易因為沉迷於嗜好，注意力不集中，因而對工作和日常生活生厭，導致你萌生了跳槽或創業的念頭。有時候，想法太多反而會擾亂我們當下的步伐，無法前行。多想無益，行動起來才是正解。

12月事件預測：

有機會認識不少異性。 沉迷於追劇、遊戲、遊玩等娛樂。 求職者收到好幾個面試機會。 沒有耐性導致工作出錯。 消費慾望強烈，開銷透支。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙子座

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塔羅牌：寶劍ACE

本月塔羅給雙子的啟示是「決心」。你的行動力充分，總能說做就做，直覺和理性分析能力也夠強，因此很適合把注意力投注在投資理財方面。但缺點是比較缺乏鑽研精神，碰到稍難的事情，就開始想著放棄。另外，在工作上會有委屈感，覺得受到不公平的待遇，然而世事本就不平等。你在某件事情上的損失，會在另外一件事情上補償回來。

12月事件預測：

遇到心儀對象，產生曖昧的氛圍。 戀愛中的人面臨了遠距戀愛的局面。 某個拖延已久的專案終於啟動。 學業上，受到打擊後，開始努力奮進。 身體發生小毛病，需要吃藥或打針。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

巨蟹座

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塔羅牌：權杖五

本月塔羅給巨蟹的啟示是「接納」。運勢走向起伏不定，一些變數容易讓你情緒煩悶，陷入內耗的困境。發生預期之外的事情時，最好的辦法是接納，而不是抵抗。另外，有些人會因為渴望在團體中獲得表現機會，而產生了競爭意識，爆發出比平時更強的行動力。只是需要注意，如果得失心太重，反而會影響到你做事的效率。

12月事件預測：

單身者因被催婚而不滿。 戀愛中的人發生爭執，或戀愛關係受阻。 在工作上有亮眼的表現。 面臨一場非常重要的考試。 小心高價買到品質低劣的產品。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

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塔羅牌：倒吊者（逆位）

本月塔羅給獅子的啟示是「重整」。這個月表現平平，愛情、事業等各方面的發展都比較緩慢，甚至可能陷入瓶頸，難有進展。想要有所突破，需要借助他人的力量。如果只是自己埋頭苦幹，很有可能遇上場面失控的狀況。就如逆位的倒吊者一般，執著於自己並不擅長和瞭解的方面苦苦經營，不如痛快放手，找到適合自己的定位，換個角度再出發。

12月事件預測：

單身者心態佛系，不太積極去尋找對象。 戀愛中的人小別勝新婚，距離產生美。 與同事配合不佳，延誤工作。 學生族無心學習，容易開小差。 對哲學等領域感興趣。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

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塔羅牌：太陽

本月塔羅給處女的啟示是「放鬆」。這將是沐浴在陽光下的一個月，心情暖洋洋。可謂是無心插柳柳成蔭，做事往往有事半功倍的效果。單身者戀愛際遇良好，極有可能與相識之人擦出愛的火花。只是越接近月底，可能越會莫名焦躁，感到生活單調。其實你只需要堅定一點，少受外界影響，事情就會往好的方向發展。

12月事件預測：

單身者空歡喜一場，對愛灰心。 戀愛中的人月底有場甜蜜的約會。 因為不夠細心，頻頻出錯。 學生族學習壓力大，出現逃避心理。 開始考慮購入不動產。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

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塔羅牌：高塔

本月塔羅給天秤的啟示是「視野」。要有心理準備，可能會有意外狀況發生。如果抱著僥倖心理，不願積極面對，可能會發展成棘手的難題。感情容易一見鍾情，建議單身者多認識新朋友，戀愛中的人則要抵制誘惑。本月切記不要因為一時的阻礙而沮喪，把握好每一次機會，背後隱藏的機遇會讓你收穫意外之喜。

12月事件預測：

在聚會中遇到看對眼的人。 紙包不住火，戀人間爆發信任危機。 臨時接到某個活動延期的通知。 丟三落四，出門遊玩遺失東西。 學生族突然遇到隨堂考。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

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塔羅牌：錢幣九

本月塔羅給天蠍的啟示是「釋懷」。本月運勢走高，如果你正在尋找一件事的答案，必有好收穫。外界助力強，對自身的掌控力也提高，學習能力增加，容易在某些情況中得到他人的指導與幫助，並能從這些指導或經驗中得到明顯進步。在感情上，本月適合解開一些過去的心結，找對方聊聊是不錯的選擇。

12月事件預測：

工作上得到異性的幫助。 與伴侶去氣候溫暖的地方短期旅行。 獲得職位晉升的契機或心動的面試機會。 持有的基金或股票小漲。 可能會有朋友向你借錢的煩惱。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

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塔羅牌：月亮

本月塔羅給射手的啟示是「意志」。對你來說，這是陷入迷茫的一個月，大概是因為年底將至，而產生困惑、焦慮的情緒。回顧過去一整年，不論是工作還是感情，你似乎對自己的表現都不夠滿意。儘管此刻有點提不起勁，但若想要提前結束這種狀況，你還是需要在年底之前做好未來一年的規劃。心裡有目標，才能產生執行的勇氣和力量。

12月事件預測：

與異性朋友有一次深度的心靈交流。 戀愛中的人面臨婚嫁的壓力。 出現換工作或轉行的想法。 無法集中注意力學習，導致考試時準備不足。 買的東西收到後需要退貨。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：力量

本月塔羅給摩羯的啟示是「耐心」。力量牌代表著澎湃的活力，這也是你們本月的關鍵幸運詞。不管是愛情、事業、或財富，只要保持活力，用充沛的精力和愉悅的心情去對待，都能獲得不錯的結果；不過，光有熱情並不夠，本月還需要特別有耐心的自律，加上堅韌的意志力，才能完成你要做的事情。注意，要保有一顆堅定卻柔軟的心，不能只是表面忍耐敷衍喔！

12月事件預測：

與自信、有魄力的異性特別有緣。 戀愛中的人能感受彼此的溫柔。 職場上容易遇到伯樂。 因魄力不足、耐心不夠而做出錯誤選擇。 生意人有機會打開新的市場，上班族可能升職加薪。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

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塔羅牌：聖杯九

本月塔羅給水瓶的啟示是「謙卑」。這是容易得到他人認可的一個月，雖然你不一定熱愛現在的工作，仍會盡心盡力地完成手上的任務，受到他人的信任。而這份信任也會激發出你隱藏的鬥志和潛能，讓自己的狀態更上一層樓。本月下旬要注意自己對別人的態度，在做好份內工作以外，還要維持人和，遇事沉穩。這是你本月需要學習的課題。

12月事件預測：

與暗戀對象進一步發展。 戀人合力完成一件事。 有機會在會議上表達自己的觀點，得到同事認可。 遇到志同道合的朋友。 進行房產買賣或裝修。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

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塔羅牌：惡魔

本月塔羅給雙魚的啟示是「沉穩」。玩心較重，缺乏熱情，對於按部就班的生活感到厭煩。消費慾望強烈，想放個假去旅行、或買點東西犒勞自己，但工作未完成的壓力仍然懸於頭頂，環境變動不允許你休息。為了年底的收穫，該主動轉變這種困境了。若你沒有面臨困境的問題，就提前規劃下一期的進度吧！這比將來要面對未知風險好得多。

12月事件預測：

單身者脫單意願強烈。 戀愛中的人容易與對方因小事大吵一架。 與同事各自為營，缺乏默契，有加班的可能。 因衝動而買了並不需要的高價商品。 外出覓財效果不錯，不要宅在家裡。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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