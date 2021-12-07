盤點2022虎年12生肖運勢 究竟誰能虎虎生風？

送走2021年，那麼2022年會有什麼樣的命運在等著你？運勢走向會是柳暗花明、還是烏雲密布？趕快看看科技紫微網分析的2022虎年生肖運勢，讓這一年的你擁有虎虎生風的能量，擺脫厄運，迎接好運。

生肖鼠

運勢總評：福祿隨緣，緣自心定

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整體運：★★★☆☆

凡事多些淡然隨和，自有福祿好運多加照顧；若是強求大的謀劃，則多有失意。在能力範圍內的事多行順利，困難處也能多有轉機；而脫離自己掌控能力的事多行辛苦而少有收穫。虎年不妨多做得心應手之事，累積好運程、好心情，自然整年輕鬆如意，每一天都過得舒適心安。

愛情運：★★★☆☆

感情運一般，單身者若固守以往的擇偶標準，將會限制住和桃花結緣的機會。若能將眼光放寬，多去接觸，更容易看到他人身上的優點，也更容易激發出愛情的萌芽；有伴侶者感情運有些平淡，容易感覺到乏味。平時需要多關愛對方，時不時製造些浪漫驚喜，找回之前的美好感受，令感情升溫。

事業運：★☆☆☆☆

在職場上常常受到牽制，手中的事務難以推進，會有處處遇阻礙之感，此年解決這些問題將會消耗掉極大精力。更有強勢對手同場競爭的跡象，必須不斷提升自己專業能力，才能保住現有的一切。屬牛的同事或是親友會為你提供有力的幫助，遇到困難不妨找他們協助，可事半功倍。

財富運：★★★★☆

財運還算不錯，對錢財的高度渴望會為你帶來極高的敏感度，這一年善於發現商機，不管是開創兼職副業，還是創業經營，都能找到不錯的進財入口。此年財庫的豐盈程度會與個人的努力程度相關，越努力，越容易被財神眷顧；反之會拖累好財運，錯過發財機會。農曆九月財運大發，不妨把握。

健康運：★★★☆☆

健康運旺盛，全年健康狀態良好，少有大病侵擾，即便有些頭痛、發熱的小毛病，只要及時注意休息，遵醫囑服藥，便可安然無虞。若是有閒暇時間，不妨往山明水秀的地方多走走，吸收大自然的清新之氣，會讓自己身心舒暢，重新充滿能量。

生肖牛

運勢總評：掙脫束縛，重歸於安

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整體運：★★★☆☆

脫離本命年帶來的諸多桎梏，將感受到好運的回歸，以往讓自己煩心的事大多消退，生活中的喜事將有所增多。上半年還是會有些小波折、小麻煩，但不必過多擔憂，只要能打起精神仔細應對事務，待人多些溫暖體貼，生活會充滿喜悅。下半年運勢逐漸走高，在愛情、事業、財富方面容易有好事發生。

愛情運：★★★★☆

感情運強盛，單身者不乏桃花情緣，和異性接觸的機會增多，挑得眼花撩亂反倒無從選擇，還是早定心意為好！有暗戀對象的單身者，不妨在農曆三月、十一月的好運期強勢表白，牽手成功率很高哦！有伴侶者感情穩定性需要加強，小吵小鬧分離不了彼此的心，冷戰才會傷了感情，所以有話直說，切勿藏著生悶氣。

事業運：★★★★☆

事業運穩中有升，虎年的事業之路走得更為強勢。2022年很少有問題能阻止你前進的腳步，若是心中有大目標或早有規劃，更容易將想法轉化為現實。有成為團隊領導者的跡象，若能穩住身邊同事，齊心協力，事務發展會更順利。農曆五月易有小人干擾，要注意和屬羊的同事保持距離。

財富運：★★★★☆

財運整體呈現上揚的吉象，2022年容易品嘗到財富驚喜。只是這一年橫財機會少，重點和亮點都出現在正財上，賺錢較為辛苦，但錢財所得不會辜負這份付出。上半年錢財操作宜走穩健路線，少一份冒險，就能少一份損失。下半年財運在高處飄揚，利於進財管道的開拓，可多關注同事或是親友的談話，其中有可以利用的資訊。

健康運：★★★☆☆

2022年身體精力的消耗增多，需要在維繫、補充精力上多下工夫，充足的睡眠和營養會是維繫健康的強心劑。外出聚會和應酬的次數有所增多，飲酒過度或是多吃高膽固醇的食物，小心加重心腦血管等器官的負擔。若能持續關注自身的身體健康，不諱疾忌醫，多養護，還是能夠儘快恢復到健康狀態，增添健康活力。

生肖虎

運勢總評：善用資源，迂迴前進

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整體運：★☆☆☆☆

本命年值太歲，好運被壓制，多有是非、衰事找上門，生活不如意有所增多。想要在逆境中崛起，不可與太歲硬碰硬，可花心思修繕自己的人際關係，利用旺盛的人氣沖淡霉運的影響，困難處多尋求朋友親人的幫助，更容易為自己帶來轉機。農曆六月、十二月運勢有一波高峰出現，宜行重要之事，多有所成。

愛情運：★★☆☆☆

感情運較低迷，單身者對愛情容易有盲目的期待，不夠理性，可能和理想對象擦肩而過，也有可能被爛桃花纏身。2022年切勿相信一見鍾情，請親友多把關，以免遇人不淑；有伴侶者容易將工作中的壓力轉移給另一半，增添感情煩惱，導致關係不睦。若能多些溫柔平和的溝通，更容易從感情中獲得撫慰。農曆六月愛情運走高，適宜告白、修補感情。

事業運：★☆☆☆☆

運勢稍弱，在事業方面可要打起精神、仔細應對。此年工作中頻繁有阻礙出現，為你造成較大的困擾，若是自暴自棄，只會加重問題，若能迎難而上，保持積極向上的樂觀心態，將有機會提升好運，迎來轉機。此外，與人為善、多行善事也能幫你增旺事業運，在職場上趨利避害，減輕壓力。

財富運：★★★☆☆

2022年財運差強人意，本業正財方面會有不錯的表現，收入穩定，除非自行製造不穩定因素，如一股腦的跳槽或是轉換經營方向，否則不必為收入憂愁。但此年在投資理財方面，容易遭遇高利誘惑而做出錯誤決定，務必要保持頭腦清醒再做決定。農曆五月、九月金錢陷阱層出不窮，在此期間金錢操作應以穩為主。

健康運：★★★★☆

虎年表現最好的運勢就是健康運，用心掌握身體狀況，更願意花時間照顧自己的健康，因為健康狀況提升也得到越來越多的良性回饋。即便有些小病痛小外傷，好好睡一覺、擦擦藥、按摩一下就可能有所減緩。工作繁重時，不妨多進行一些簡單的運動鍛鍊，或是到大自然裡放鬆，能有效減輕壓力，維護心理健康。

生肖兔

運勢總評：堅定心意，大有可為

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整體運：★★★☆☆

事在人為，你在虎年將掌握更多的主動權，若是敢於將腦中的想法付諸實際活動，生活和事業都有機會在努力行動中向前推進，而偷懶或是拖延推遲則會錯過發展的好機會。偶爾的好運和不盡人意都是這一年運勢贈予，不要過分在意，心向理想目標，為之付出的辛勞會帶來應得的果實。

愛情運：★★☆☆☆

感情運走低，單身者較難吸引到異性的目光，想要與心儀對象結緣不太容易，可加強自我魅力，多參與同齡朋友的活動，提升桃花運，增加和異性相識機會；有伴侶者和另一半的溝通效率降低，容易被對方情緒影響而多有不安，2022年要注重加強主動溝通，用包容緩和衝突對立，提升愛情積極力量。

事業運：★★★★★

官祿騰飛，在事業上順遂安穩的一年，有機會憑藉良好的表現被上司賞識，並獲得相應的獎勵。虎年你有不少晉升機運，但也要積極謀劃，和上司、同事打好關係，更有利於2022年的前途發展。入夏之後，有事務繁多的跡象，壓力倍增，努力工作之餘也要記得放鬆身心，保持樂觀心態，以良好狀態迎接工作挑戰，迎來收穫回報。

財富運：★★★☆☆

此年財運主辛苦奔波生財，有異地求財進財的跡象。尤其是出差、外派常態化的上班族外出洽談、合作的成功率大大上升，不僅提案成功率高、獎勵有所提升，身價也有機會水漲船高。進入秋季之後，進財的趨勢有所減緩，且在車輛、醫療、教育方面的花費會有所增多，所以不必要的開支宜縮減，避免經濟壓力過重。

健康運：★★☆☆☆

運勢稍弱，2022年常會有精力不足的狀況，容易感到身體疲勞，可在春夏、秋冬之交適當進補，尤其是1963年、1975年、1987年出生的生肖兔，日常生活必須有充足睡眠，時常補充體力。此年在舒緩壓力方面多下工夫，徹底放鬆的心態和情緒會為身體健康帶來積極影響！

生肖龍

運勢總評：善用好運，趨利避害

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整體運：★★★☆☆

2022是生肖龍能真切感受到運勢較為良好的一年，尤其是上半年容易有愉悅的好事發生，整體生活狀態也越來越好。若有重要的事可多安排在上半年完成。下半年運勢多有波折，但不會讓你長久陷入低谷狀態。如果你能夠調整心態，打破自我限制，不僅可以擺脫衰運狀態，更有機會趨吉避凶，搶到好機會。

愛情運：★☆☆☆☆

2022年桃花情緣不夠理想，特別是正緣獲得不易，單身者在感情世界裡跌跌撞撞，難得的火花卻是鏡中花、水中月，單身者不如調整好心態，隨緣交友，慢慢發展；有伴侶者在感情中的表現不佳，和另一半常吵到不歡而散，想要感情穩固，收斂脾氣是必要的。且要注意少拈花惹草，守住初心才不至於犯下錯誤。

事業運：★★★☆☆

2022年會有一些小亮點出現，比如因為一個好點子好主意而獲得上級看重，有機會被委以重任；得到一位合作愉快的事業搭檔；或是在出差、進修中，增強人脈資源等等。但不要對驚喜抱有過多期待，踏實做好本職工作，兢兢業業才能獲得好運青睞，偷懶逃避可要小心惹來麻煩，影響你的名聲。

財富運：★★★★☆

虎年財運可喜，尤其是上半年財富方面頻頻有喜事發生，像是上班族因為技能精進或是表現良好而獲得獎勵，或是在朋友或是長輩的幫助下感受進財喜悅。下半年財運有所波動，若你在理財時能採取穩健的手段、節奏，錢財進帳雖然緩慢，但可盡量避免破財之憂。夏季出生的生肖龍者要避免賭性作祟。

健康運：★★★★★

健康運旺盛，由內而外地充滿活力，身體素質將有明顯提升，舊疾也有不再復發甚至康復的跡象。良好的健康狀況會反映在你的精神狀態上，能有力對抗此年將會出現的壓力以及其他心理不適。有機會可多參與戶外活動或是去自然山水間走走，吸收自然能量更有利於保持健康狀態。

生肖蛇

運勢總評：且走且停，且緩且穩

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整體運：★★☆☆☆

生肖蛇此年害太歲又逢刑太歲，運勢多在低處徘徊，生活常是一波未平一波又起之態。上半年的前進之路尤為難走，更有口舌之爭造成的麻煩，加重行進負擔，農曆六月出生的生肖蛇更要注意收斂鋒芒。幸好下半年運勢呈現趨吉避凶之相，波折帶來的負面影響降低，行事可大膽些，農曆九月更易成事。

愛情運：★★★☆☆

虎年桃花運勢較為普通，和正桃花結緣的機率不高，有機會遇到心儀對象，但呈現落花有情、流水無意之相。2022年若有相親機會或是朋友介紹，可多接觸，提升接觸愛情的機率；有伴侶者有冷落伴侶而引發爭執的跡象，愛情遇到挫折可不是好事，多增加交流、親密時光，用心經營，幸福才會願意守在你身邊。

事業運：★★★☆☆

運勢走向平穩，事業方面不會有太大的變動，利於想要維持目前局面或是守住手中利益的生肖蛇。若是有較大的企圖或是想要跳槽到更大的舞台，成功機率不算高，尤其是上半年更要避免突然轉換跑道，以免事與願違。2022年若能注重維繫和身邊人的關係，可獲得舒適溫馨的工作氛圍。

財富運：★★★☆☆

這是財運有亮眼表現的一年，投資者手中的產品報酬將有所表現，有機會透過兼職或是副業開闢新的財源；或是在良好偏財運的幫助下，頻頻有小額物質獎勵進帳。只是此年正財運不夠高揚，基本收入一般，且消費開支上有過度擴張的跡象，你需要謹慎克制，避免債務如滾雪球般積少成多，導致入不敷出喔！

健康運：★☆☆☆☆

運勢走低，健康狀況容易出問題，虎年需要對自己的身體多加照顧，尤其是體質較虛或有舊疾者，更要在換季或是流行疾病好發期提高警惕，做好預防工作。此年常有精力不濟、力不從心的情況，不必勉力支撐，及時休息才會讓健康狀態儘快回歸，否則要小心被病痛找上門。

生肖馬

運勢總評：運道好轉，揚眉吐氣

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整體運：★★★★☆

寅午三合，虎年會有好運來扶助，你將一掃以往的晦澀之氣，行事順心如意，福氣綿延不斷。虎年雖仍有困難波折，但若能於挫敗處不放棄個人意志，堅持努力，福氣將助你轉危為安，波折後必有順遂安穩降臨。所以2022年對你來說，錘鍊意志、堅定心意是走向成功與幸福的關鍵。

愛情運：★★★★☆

進入虎年，單身者身邊的桃花雖然數量不多，但都比較優秀，且有同時出現的跡象，需要早點做出選擇，不然只能推遲情緣的到來；戀愛者感情發展順利，農曆四、七月是談婚論嫁的好時期，有意向的話可在這兩個月進行拜見父母、探討婚禮準備工作；已婚者大部分時間享受愛情的甜蜜，雖偶有爭吵等不愉快，但對感情影響不大。

事業運：★★☆☆☆

這一年職場表現較為普通，主要是抗挫折能力較差，進取心也不足，呈現偏安一隅之勢。雖然身邊同事的上進或是晉升能刺激到自己，但努力的衝勁維持不了幾天就回到原樣。不如設立自己能夠完成的小目標，做好眼前事，工作之餘多加學習、自我提升，自信心增強，前進會更有效率，行事成功率會更高。

財富運：★★★☆☆

整體平穩，進財方面有可圈可點之處，四月、五月頭腦敏捷，尤其是對數字更敏感，利於帳務的整理或是現有理財項目的打理。若有可靠的人帶來短線投資機會，可趁機嘗試、學習，有機會賺到小錢唷！但此年財富經營的重點還是在守財上，兢兢業業工作、謹慎投資，維持住穩定的進財狀態，更利於守住財庫。

健康運：★★★★☆

運勢良好，能感受到好運對自己的護佑，身體抵抗力增強，以往困擾你的疾病在虎年很少或幾乎不會出來作祟。2022年對於常年舊疾或是體質弱的生肖馬而言，可透過改善飲食結構、生活習慣或是尋求醫師幫助來戰勝疾病，提升身體素質。尤其是有腸胃或是膝蓋部位有宿疾的人，更要把握好這一年的健康好運。

生肖羊

運勢總評：福患相偎，喜憂參半

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整體運：★★★☆☆

進入虎年，生肖羊既有好運照顧，能享受到風平浪靜的好時光，也容易遭遇霉運的侵襲，少不了幾番辛苦勞碌。但好在越是敢於面對困難挫折，肯堅持不懈，越容易被好運之神眷顧，辛勞之後多能看到轉機，也有利於自己趨吉避凶，轉危為安。遇事若是猶豫不決或是退縮迴避，則要小心錯過機會，甚至會延長逆境時期。

愛情運：★★★☆☆

虎年桃花數量增加，但多是露水情緣，單身者和正桃花牽手並不是容易事。農曆六月、七月，若有親友幫你創造戀愛機會，可多把握、多接觸，遇到正緣的機率提升；有伴侶者的感情將經歷波折，尤其是和錢財有關的話題更容易激發衝突，多些耐心溝通，打開心結，更容易獲得對方的理解支持，感情重歸於好後能漸入佳境。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，職場上會有不少勞心勞力的事折騰著你，但好在虎年運程對你也無害，只要勤奮敬業，依然能穩定現有的事業局面，甚至還有機會獲得嘉獎。根據工作需要出差或進修，可增加事業方面的人脈關係，提升自己的視野和思考高度。此運需要特別注意的是切忌得意忘形，或是眼紅嫉妒而有不良舉動。

財富運：★★☆☆☆

財運略差，缺乏開拓財源的機運，常有和發財機會擦肩而過的情況，貿然求財容易落入金錢陷阱。穩定正財是較為穩妥的進財之道，上班族做好本職工作、經營者維繫好現有客源、投資者打理好手頭產品，可保經濟狀況穩定。農曆三月、十二月是全年財運的高點，利於買賣活動，生意人要積極把握。

健康運：★★★☆☆

2022年運勢一般，當自身抵抗力不夠強，身體健康狀態就受限於外界環境。季節轉換時，容易有頭痛頭暈、傷風感冒的小毛病出現；陰冷寒濕的地方容易誘發、加重風濕、關節炎症等；若是到外地出差，要小心水土不服。適當的運動可以幫你提升身體素質和抵抗力，有益身心健康，有時間不妨多參與戶外活動。

生肖猴

運勢總評：運途多舛，左突右轉

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整體運：★★☆☆☆

邢太歲之年又逢申寅相沖，生肖猴這一年遇到的麻煩事會變多，行事多有阻滯、徘徊不前，又容易在人際關係方面出差錯，得罪不該得罪的人。且多奔波辛苦，有不得已向外尋求出路的跡象。但運勢越是不利，自己越要努力拼搏，多些樂觀和堅持，也有雲散日出之時。若能找到真心待己之人，攜手同行，更能減少犯錯機率，趨吉避害。

愛情運：★★☆☆☆

感情運低迷，單身者雖然對愛情有嚮往，但難得桃花回應，遇到的情緣多是開高走低，而且時間拖得越長越容易無疾而終。單身者不妨把尋覓的眼光放在熟人身上，更易有所收穫。有伴侶者運勢雖然較為平淡，但也能享受到平凡的幸福，只是容易被外界聲音干擾，若不能同心同德，感情易遭遇挫折。

事業運：★★★★☆

事業運上揚，有利於在虎年大展才能，2022年努力上進的生肖猴更容易在人群中脫穎而出，並獲得升職加薪的機會。只是成就越是耀眼，越容易遭他人嫉妒，所以此年行事務必低調，手段務必溫和，減少得罪人的機率，有利於保護自己的事業成果。此年若是不畏辛苦，向外拓展，有助你的事業更上一層樓。

財富運：★☆☆☆☆

財運不佳，賺錢不是容易事。關於財富的消息有真有假，需要聽取有經驗的前輩或是親友指點，慢一些沒關係，尤其是自己不熟悉領域的錢財要避免貿然投入。2022年不管是理財還是投資，都不宜超過自己的經濟能力，否則將帶來不小的金錢壓力。農曆七、十一月是財運低谷期，切忌有大動作，宜僅守正財。

健康運：★★★☆☆

健康運勢較為普通，雖然較少大病重病的侵擾，但身體素質及抵抗力有下滑的跡象，平時若是不注意保養，容易惹來小病痛。尤其要注意腸胃健康的保健，減少外食次數，能自己做飯就儘量不要吃外食，避免不衛生、沒營養的飯菜引發胃腸疾病。夏季是生肖猴要提高警覺的時期，謹防食物中毒或是冷氣病上身。

生肖雞

運勢總評：但行好事，自有天佑

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整體運：★★★☆☆

進入虎年有望透過自己的努力獲得好運青睞，越努力越容易有好事發生。有機會得到貴人的幫助，在事業、財富方面行事多能順利。不妨趁著虎年運勢較為良好，去做以往較難完成的事，成功的機率會大大提高。要注意的是切勿滋生驕傲心理，遇事多細心、多虛心，否則不經意的不良行為會壞了好事。

愛情運：★★★☆☆

單身者的桃花情緣品質不高，且有爛桃花蒙混其中，必須要有所警惕，尤其要注意農曆八月出現過分主動熱情的桃花；戀愛者的感情有機會向前一步，農曆十月、十一月利於婚嫁事宜，可拜見父母、探討結婚事項或是開始籌備婚禮；已婚者的感情整體向好，但容易因為伴侶和異性關係而吃醋，有話就直說，坦誠相待才利於感情良好發展。

事業運：★★★★☆

虎年事業有繁忙不停的跡象，但好在會有相應的獎勵作為回報，農曆一、七月有機會升職加薪，值得為此多努力、多表現。然而此年不利於太多超前規劃，也就是眼光不需放得太遠，做好眼前事，靜下心來學習充電、提升職業技能，能幫你牢牢掌握事業果實。此年單打獨鬥會降低行事效率，尋找屬龍的搭檔合作更能提升好運。

財富運：★★★★☆

虎年財富格局順勢擴大，即便是日常生活也有額外進財的機會，如憑藉技能賺外快，進財不侷限於眼前，並且有望在理財過程中低買高賣大賺一筆。農曆十月財運尤為旺盛，錢財方面有大手筆操作者此月適合著手進行。要注意的是，2022年消費、人情方面的開支增多，需要做好節流，才能避免漏財過多。

健康運：★★★★☆

健康指數上揚，精力充沛，且在消耗後很容易透過睡眠、加強營養而得到補充。趁著精力大好，可多安排一些家庭聚會或是和親友出遊，良好的氛圍將愉悅身心，提升個人幸福感，更利於心理健康的維護。虎年要注意防範外傷，遠離安全有疑慮的場所或是驚險刺激導向的風景區。

生肖狗

運勢總評：福氣自來，憂慮不長

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整體運：★★★★★

寅戌三合的好運道，將為你在新的一年帶來更多新氣象，福氣暢通，多有好事發生。尤其是在愛情與財富方面，更容易有意外驚喜，心願達成率大大提高。上半年運勢穩中有升，有機會大展拳腳，收穫頗多。下半年運勢有大開大合之相，雖有波折，但有好運護佑，問題多能迎刃而解，安心為上。

愛情運：★★★★☆

紅鸞星動的年份，單身者身邊的桃花擋都擋不住，不僅有機會遇到優質對象，還有機會擦出愛的火花，心頭小鹿亂撞，大膽出擊，更能令情緣進一步發展；戀愛者的感情有向前一大步的趨勢，彼此羈絆加深，愛情長跑者更是有望步入婚姻；已婚者和另一半感情濃厚，但也要注意和其他異性保持距離，以免伴侶吃飛醋，影響感情喔！

事業運：★★★★☆

事業方面雖然沒有較大的波動，但2022年工作任務較為辛苦，有可能需要外出奔波，容易為你帶來壓力。但好在一份耕耘、一份收穫，汗水不會白流，有機會在職場上開拓新格局，虎年事業上多有貴人相助，多留意身邊屬兔、屬馬同事或是朋友帶來的資訊，其中的內容將令你受益匪淺。

財富運：★★★★★

2022年你對金錢數字更為敏感，對自身的財務狀況掌握度高，工作或是理財時會因為這份敏感而避免金錢損失。上半年財運理想，可利用敏捷的頭腦在理財上多下工夫。下半年進財機會不錯，經營者客源穩定，上班族可憑勤奮工作獲得物質獎勵。農曆九、十一月有破財跡象，出門要注意財物安全。

健康運：★★★☆☆

這一年對健康能量的消耗會比較大，快節奏、繁忙的工作和生活引發的壓力，容易讓你吃不消，血液流通不暢、內分泌紊亂會使健康出現各種小狀況。不要想著小病無妨，累積下來也會為身體、心理帶來強烈的不適感。休閒時不妨多進行紓壓為主的活動，熏香冥想、閱讀都適合用來放鬆身心，掃去疲憊。

生肖豬

運勢總評：運道通暢，人逢喜事

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整體運：★★★★☆

寅亥六合，好運凝聚，人逢喜事精神爽，遠離災事禍事，事業、財富方面發展更為明顯。但此年又逢破太歲，容易遭遇挑戰，其實這些挑戰未必有實際傷害，但會讓你減少很多輕鬆時刻，常有壓力過大的感嘆。若能利用此年的旺運事先積極謀劃，多運用手中的資源，忍住艱難時期，成就仍會屬於自己。

愛情運：★★★★★

單身者魅力大漲，很容易吸引到桃花關注的目光，能享受到被追求的感覺。但生肖豬的單身人士有些三心二意，考慮太多會有錯過緣份的可能，還是要及時把握！有伴侶者和另一半的相處整體和諧愜意，只是要注意有外界聲音或是壓力干擾，容易破壞彼此之間的信任。遇事多溝通，少輕信外人，感情才能重歸於好。

事業運：★★★☆☆

運勢興盛，在事業方面越努力、持之以恆，越容易在職場占得一席之地，或是幫自己向上推一把。晉升機會將在十、十二月到來，但有強勢競爭者出現的跡象，若做好萬全之策更有希望爭取到機會。2022年處理好和上級、同事的關係，切勿存計較之心，將他們轉化為自己的職場貴人，有利於經營事業。

財富運：★★★★☆

財氣通暢，進財機會明顯增多，會是賺很多的一年。2022年賺錢機會穩定，多是可靠之人介紹而來，或是自己熟悉領域有可開拓的發財點。下半年財運穩中有升，錢財方面常有好消息傳來，也利於守財，可趁機加強財務整理。但虎年偏財運一般，投資理財操作需謹慎小心，若是貪心容易落入金錢陷阱而遇損失。

健康運：★★★☆☆

運勢平順，精神方面的負擔減少，常有輕鬆愉悅的感受，利於身體保健或是治療疾病。只是此年生活愜意了，吃吃喝喝機會變多，容易出現飲食過度或是熬夜娛樂的不良習慣，想維持健康還是不能掉以輕心。尤其是年長者，或是有心腦血管、消化道方面舊疾者，更要減少上酒桌的次數，避免舊病復發或是有所加重。

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