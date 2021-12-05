殺破狼周運勢／金牛財務出現大漏洞 天蠍被天菜人物搭訕

殺破狼2021年12月6日～12月12日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與冥王星呈現合相，在職場受了點委屈，直屬的上司或主管會為你出頭，在如此的組織工作，會覺得比較穩定。正在求職的白羊座，經由過去同事的引薦，可進入同一家公司工作。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到遠行宮位的太陽與水星影響，加上遠行宮位的日蝕能量尚在影響期間，與喜歡的人會暫時遠距一陣子，無法見面，覺得很鬱悶。某些白羊座的暗戀對象會因為出國留學的關係，未來漸行漸遠。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，受到木星的能量影響，收到上個月信用卡帳單，會發現似乎有被盜刷的款項，金額雖不高，但有個資外洩的疑慮，必須剪卡重辦。有投資習慣的白羊座，投資標的價值一直下跌，被套牢在高點。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與土星相位皆不良，許多損友會藉著你的名義，在外招搖撞騙，使你捲入一些麻煩中。這段時間千萬不要幫人購物、介紹新對象、當保證人，容易公親變事主。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的金星與冥王星呈現合相，會獲得指導老師或教授的推薦，得以到海外留學，或是參加重要的對外競賽，可獲得不錯的成績。某些金牛座考試成績良好，這學期的學分確定可以修完。

本週須注意的部分

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，受到木星的影響。兩個人對未來沒有共識，常常因此而爭執，這段時間依然受到月蝕能量的影響，情緒較不穩定，很容易在不理性的情況下分手，因此對待越是重要的人，情緒管理要越好。

金錢運方面，在財務宮位的太陽與水星受到海王星影響，當心有人利用你目前情緒上的脆弱行騙，個人資產以及資料千萬不要被他人知道。有投資習慣的金牛座，財務有很大的漏洞，嚴重負債，必須出脫有價值的資產填補。

工作運方面，在志業宮位的木星與土星相位皆不良，在職場受到小人陷害，背了許多黑鍋，許多委屈只能自己吞忍。某些金牛座接掌了主管職務，吃力不討好，常常需要加班，身體狀況都變糟了。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星與冥王星合相在財務宮位，會因為參加一些競賽或抽獎贏得一筆獎金，可讓你過一陣好日子。有投資習慣的雙子座，投資標的穩定增值，無形資產一直在增加。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的水星、太陽影響，職場裡重要的合作夥伴離職，工作交接不清，新同事正處磨合階段，許多事務需要由你承擔，每天都需要加班，不知為誰辛苦為誰忙。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作太過忙碌，有過勞的傾向，體力消耗快速，每天都覺得十分疲憊。這段時間依然要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時也要當心罹患急性疾病。

感情運方面，在感情宮位的太陽與水星受到海王星影響，在日蝕能量的影響之下，目前的情感關係建立在不穩定的基礎上，感覺不是很健康，很容易在不理性的情況下提出分手。即便是感情穩定的雙子座，與伴侶的爭執也會比較多。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星與冥王星呈現合相，前情人會在此時與你聯絡，雙方有意復合。單身的巨蟹座會與某個初識的人一見鍾情，兩人進展迅速，很快論及婚嫁。感情穩定的巨蟹座，則是正在準備婚嫁相關事宜。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與水星受到在海外宮位的海王星影響，同時日蝕在工作宮位的能量尚未解除，職務會有大幅度的波動，可能需要外派到海外工作，但心中有太多顧慮，難以接受這樣的安排，某些巨蟹座甚至會因此離職。

金錢運方面，在財務宮位的木星、土星相位皆不良，在人際關係、小孩、寵物、追星、娛樂方面開銷較多，一直很難增加存款。有投資習慣的巨蟹座切勿融資、當沖、炒短線，以免負債累累。

健康運方面，在健康宮位的太陽與水星呈現合相，受到日蝕能量持續影響，注意心血管方面的疾病，施打疫苗可能引發相關問題，十分不適，甚至危及生命。呼吸系統也容易受病毒感染。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星與冥王星呈現合相，並進入退行前的停滯階段，會回到過去所待的工作領域，代理主管職務一陣子，整頓職場的不良風氣，表現令眾人矚目。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽與水星受到在慾望宮位的海王星影響，慾望的需求量較高，要做好防護措施，意外懷孕的機率較大。某些獅子座容易尋求一夜情滿足心靈的空虛，但要當心感染不名譽的疾病。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，此時會為了談戀愛不顧一切離家出走，造成家人擔憂，彼此關係緊張。需要搬家的獅子座，會火速找到新住處搬家，但新居的環境十分吵雜。

健康運方面，在健康宮位的金星與冥王星呈現合相，金星正處於逆行前的停滯狀態，注意喉嚨與泌尿系統的問題，容易受到病菌感染而發炎，某些獅子座身體的老毛病復發，雖然只是小問題，卻嚴重影響日常生活。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星與冥王星呈現合相，會與過去喜歡的對象重逢，舊情復燃。感情穩定的處女座，懷孕機率較高，這個孩子會是你期待已久的小生命。某些處女座在此時會對某個人或是某個毛孩子一見鍾情。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的水星與太陽相位不良，同時受到日蝕能量的影響，家庭正處在一個過渡時期，某個家人身體不佳，讓你十分擔憂。某些處女座需要在短期內購屋或搬家，否則沒有地方可以棲身。

溝通運方面，火星在溝通宮位行進，會遇到不講理的人，雖然不想與人發生衝突，卻忍不住會動氣。在網路上的發言容易惹爭議，會引來立場不同的人跟你筆戰，但這些爭論只會讓你覺得很浪費時間。

工作運方面，在工作宮位的土星與木星相位皆不良，需要到外地出差或外派，但在外地人生地不熟，有水土不服的現象。某些處女座處在一個吃力不討好的職務，每天都很累，想辭職卻不被容許。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星與冥王星呈現合相，因為家人對你的嚴格管束，使你躲過了一場災禍，此時會覺得很慶幸。需要購屋的天秤座，看到喜歡的物件一定要守好底線，可能需要花一些時間，但價錢是有斡旋空間的。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星與土星相位皆不良，與喜歡的人開始論及婚嫁，會發現有許多儀式很花錢，但雙方價值觀差異很大。某些天秤座正在懷孕期，要特別注意胎兒的健康狀況，自己的身體與安全也要留意。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到溝通宮位的太陽、水星影響，同時在溝通宮位的日蝕能量尚未平息，在工作領域上，說話、發言需特別謹慎，容易出言不遜引發爭議，甚至重創職業形象。

金錢運方面，在金錢宮位的火星以及財務宮位的天王星相位皆不良，預期外的支出太多，生活有些捉襟見肘，甚至需要舉債度日。有投資習慣的天秤座，切勿融資玩當沖，容易造成嚴重的財務缺口。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試、考試宮位的金星與冥王星呈現合相，面試新工作可順利進入自己理想的組織。正在考國考的天蠍座可順利通過門檻，進入公務機關捧鐵飯碗。工作穩定的天蠍座，會有許多跑外務、出差的機會，差旅待遇良好。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到太陽與水星影響，喜歡的人有事情隱瞞你，這件事需要花很多金錢才能擺平。單身的天蠍座，在某些活動中，會被天菜級的人物搭訕，卻發現他是做直銷或是拉保險的，若想接近對方，得先掂掂自己的荷包。

健康運方面，火星持續在命宮行進，體力消耗快速，每天都覺得十分疲憊。注意刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，同時小心罹患急性疾病，容易嘴破、長痘痘，燥熱的食物盡量少吃。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽與水星呈現合相，並受到日蝕能量的影響，經濟狀況入不敷出，存款見底，必須找些兼職或是開創副業，才能有足夠的錢生活下去。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星與冥王星呈現合相，許多被拖欠的收益落袋為安，生活富裕。此時會開發新的副業，不光是為了增加收益，更多的是實現自己的夢想。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的火星受到溝通宮位的木星影響，與暗戀的對象好像一直無法好好的聊天，更多的時間是漫長的等待。某些射手座的秘密戀情被迫公開，引起許多人的議論。

健康運方面，在命宮的太陽與水星呈現合相，受到日蝕能量的影響，注意人身安全，不要涉入危險的行為與地區。呼吸系統容易受病毒感染，當心感冒，注意保暖，同時留意心血管方面的疾病與問題。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，覺得與職場的人格格不入，溝通不良，甚至動輒得咎。在自己的社群媒體中發言也不能太過任性，會被有心人士拿來做文章。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，金星與冥王星合相在命宮，為人處世獲得大眾認可，過去的豐功偉業會被人懷念，成為指標性的人物，一言一行都有巨大的影響力。某些摩羯座則是因為人緣很好，交際應酬的邀約較多。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星影響，目前的戀情有太多不可抗力的變數存在，在現實面、價值觀、經濟狀況上都不太適合，對兩人的未來很茫然。感情穩定的摩羯座，則會一直操心孩子與寵物相關的問題。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與木星相位皆不良，對於金錢會有強烈的不安全感，若是有預期外的事情發生，經濟狀況就會捉襟見肘。某些摩羯座會接到紅色炸彈，或是在交際應酬上的花費太多，感覺入不敷出。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位不良，原本花了大錢希望有個愉快的旅程，得到的服務卻大打折扣，甚至受了滿肚子的氣，申訴無門，這段時間最好避免出遠門。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與冥王星合相在心靈宮位，同時金星進入退行前的停滯期，會再度重逢過去暗戀過的對象，內心十分驚喜，又怕驚嚇到對方，只好默默觀察對方，並慢慢接近他。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，受到木星影響，工作依然十分忙碌，有過勞的傾向，你的付出並非沒有意義，在職場上可獲得良好的評價，但對於健康與聲望，只能選擇其中一項。

人際關係方面，太陽與水星合相在人際關係宮位，並受到日蝕能量的影響，交友圈將會有很大的改變，會在此時離開一個團體，或是退出一個群組。某些水瓶座則是會被詐騙一筆金錢，對人性失去信任感。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位不佳，家中會有人讓你比較操心，需要照顧，自己也會因為心力交瘁，健康出現問題。某些水瓶座深受鄰居噪音的困擾，很想搬家卻又搬不了。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星與冥王星合相在人際關係宮位，金星呈現退行前的停滯期，會與很久不見的老朋友再度重逢，或是在此時參加同學會，往事歷歷浮現在心頭。某些雙魚座遇到困難時會有貴人出手幫助，使你脫離窘境。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與太陽合相在志業宮位，受到海王星影響，職務或工作正處於交接的過渡時期，新舊工作同時都要顧好，會感覺生活很混亂。某些雙魚座剛辭掉工作，每天懶洋洋，暫時不想去思考對未來的計劃。

感情運方面，在命宮的海王星受到太陽與水星影響，結束了職場戀愛，甚至為了逃避對方而辭掉工作，目前正在療傷階段。某些雙魚座發現自己所曖昧的對象有些缺點，對他的好感頓時完全消失。

學業運方面，在學業宮位的火星與土星相位不良，太多作業、報告趕不完，學業壓力很大。某些雙魚座會發現指導者有不可告人的秘密或潛規則，內心感到十分震驚。

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