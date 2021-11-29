12月生命靈數運勢分析：1號人懷疑人生、5號人窮困感強烈

引用九數作為12月的開端：

那些眼淚都不過是耽溺，並非真實存在於哪個故事裡的劇情，

別當真得太入戲，別只看見恐懼，別忘了你還可以站得起來，

離開惡夢比想像的更輕易。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：大量的溝通失利，導致情緒無法安住於當下的12月，對一號人來說是相當辛苦、且會懷疑自己、懷疑人生的週期；

面對外來的批判，非真實的資訊，你得用比平常更多的力氣去辨明是非對錯。

家人與親近的人對你的情緒勒索、拒絕溝通、言不由衷，都待你一一去透視、甚至戳破，面對即將到來的許多節慶，需要密集接觸的場面，一號人得做好應戰的準備，唯有夠誠實的面對自己，才能夠在需要時把不屬於你的指控、情緒丟還給別人，別固守那些僵化的「這樣才是個好（情／家）人」的框架，也別期待你的多忍讓會換來海闊天空，明確的說出自己立場與界線，才是被本週期風暴掃蕩下，不延長戰線、能盡快回穩的唯一方法。

工作／學習狀況：在專業上也將有許多失控的場面上演，建議一號人別想著把觸角向外，要幫助別人之前，你先幫好自己吧！

溝通提案不易通過，也難得外援，大家都在各自的水深火熱之中，面對那些遲緩、混亂、不在軌道上的進度，你做好該做的就好，不需要太過盡心盡力的要「立刻把障礙、問題排除」，試了、做了基本該做的，就有交待了，交待過去就好，因為這些混亂的成因錯綜複雜，不是你一個人用力就可以的；當你認清事實是如此，就能避免過度用力跟不必要的失落感，調整狀態好的話，把焦點拉在自己最基本的工作上，有餘力再逐層、依照輕重緩急的處理各項事務，才能做好最多該做的事，離應有的成效、表定的進度不落差太多。

愛情：單身者追求新戀情的道路，暫時不通，本週期與人的交流不易、談話牛頭很難對上馬嘴，即便是看似流暢、沒有問題的對話，我想一號人都得小心一點，因為「你覺得的流暢」，在對方聽來可能是另一種完全不同的解讀；

這就是最危險的地方，你說東、他說西，各自愉快理解卻天差地遠，沒有比這更悲劇的了，戀情難成不說，還可能造成額外的誤會，面對狀況頻頻的日常，還是把焦點拉回穩定日常，戀情什麼的，就再多等等吧！

有伴侶者在關係裡滿辛苦的，長期以來溝通中的看似能對談，其實雙方卻沒有共識、各懷心事的核心問題，將浮上檯面，若是明確的事件或許還好應付，但這個月多是根本不知道從哪來的情緒、不合作、反反覆覆、一下這樣一下那樣的態度；

一號人該做的，並非去處理這些「看似是問題」的失控跟爭吵，如果你只是在安撫跟試圖消弭戰爭，那麼這段時間就會帶來巨大的挫折感，因為狀況根本處理不完，建議一號人還是得回頭去認真看看，雙方相處間的盲點，很可能是你覺得理所當然的事，但對方卻不這樣認為，你也長期忽略、不看見（或看不見）這都是引戰、且最需被解決的問題。

既是盲點，就是很難靠自己挖掘的，必要時可尋求專業者客觀的觀點協助會更好一點。

訊息指引：5 of wands＋Accidents

那些傷害之所以能成立，都來自於你對它們的視而不見，

保持警醒，勇敢細看故事全部的細節，

避開險境的要訣都寫在你的遺忘裡面。

生命靈數2

整體運勢：雜音跟反對意見多，很需要整合的本週期，對二號人來說，在不過度負擔的前提下，適度的介入、調停是可以的，在溝通跟交流的過程，你將成為很好的橋樑、和事佬，幫助各方都取得自己想要的答案，你也能得到很大的成就感，為自我肯定多加很多分數；

當然，前提是「適度的」，你懂的，過度就會給情緒帶來很多的負擔，也會讓事情不如預期，本週期行程也很緊湊，額外的時間不多，請把力氣留給你覺得真的重要的事就好。

工作／學習狀況：在專業上的進度密集，需要用很多精神應付，必要時可以利用團隊工作的方式來達成，成功可以共享、大家可以共好，這是最理想的工作分配，二號人可以適度的主動發出邀請、主動提案邀集其他人加入，不但可以在進度內完成工作，還可能得到更多想像之外的正面效益；

但在人際面就得多費點心，比起實際的工作內容，這可能才是需要你著力的點，因為要邀集他人加入，就會面臨無可避免的意見紛雜，整合、調停雖然需要費力，但會讓你後續可以省心省力，把重點放對，你就能事半功倍，用最少的力，做出讓自己跟大家都滿意的成果。

愛情：單身者在舒適圈內就能找到比較談得來，志同道合的對象，比起一見鍾情，本週期出現的對象更需要多了解、累積，透過日常工作或其他不刻意的相處，隨著知道的資訊增加而累積出好感，為日後發展奠基，對二號人來說，這樣的方式也是最讓你安心的，對象易在職場、合作對象之間出現，這段時間需要密集往來的人，都可以多注意。

有伴侶者，跟伴侶之間有些需要解決的紛爭，對方可能會很不講理、很情緒化，根本讓你很難抓到重點來回應，這時候就需要二號人發揮同理心，把對方一步步的帶回「討論事情」的節奏，而非單純的「情緒噴發」；

危機雖有，卻非不可解決，除非二號人失去耐性、跟著淌這個腦袋不清楚、單純噴發情緒卻不討論事情的渾水。

問題為雙方帶來的並非純然的危機，而是一次引導雙方「必須要」更深度溝通，說出真實立場的機會，只要把握且操作得當，就能化小危機為轉機。

訊息指引：Strength(R)＋Wedding/Marriage

說好的那些都靈活可變，比起只有你的聲音，更適合有他、再加上你，

別自顧自的守著什麼，關於你如何被寫進故事裡，

向來都不只需要你的意志，別忘了帶上對方親口的同意。

生命靈數3

整體運勢：運勢往下，在嘗試各種方法都無法帶來更多獲益、舒緩的空間的此時，三號人能做的就只有「做好所有最基礎該做的事」，先求生活沒有物質上的問題需要解決，再考慮別人的狀況、外界的聲音，更直接點說，12月的你，需要有比平常更多的「現實感」，眼前能用的、能抓住的、看到摸得到的都先保全，先有這些基本物質所帶來的安全感，才能讓你面對外界各種不可控的狀況時，能夠穩住不被其影響、甚至拖垮。

這是「由外而內」，能借由外部安定感，提升內在安全感的週期，就先別介意自己是不是太唯物了，現在的生活正是缺了這些，讓我們來把這些都補足吧！

工作／學習狀況：在專業上的進度不如預期，各種提案、想法，都易被外界或自己推翻，外界聲音可能還易擋，但內在的自我質疑、自我批判卻難防，三號人得注意去分辨這些無論是他人、或自己對自己的懷疑，是否真有必要？或其實是多餘的？然後認清現實，把該做的事情還是要做好，即便你可能一邊做、心裡還是一邊懷疑著也一樣；

你可以覺得很難、覺得這件事很爛，但難或爛，跟「該不該做、要不要繼續堅持到底」是兩回事，本週期出現的事，也多有「很難很爛很討厭，卻有其必要性」的特質。

如同上述，擁有「現實感」是重要的，它能讓你不致於自己拖垮自己，也能帶來看得到、摸得到，你只要熬過去，最後就會滿意的成果。

愛情：單身者追求新對象的運勢不佳，或許還是有些對象來接近你，看似可能的機會，若你能更進一步去看看，對方「其實要的」是什麼，就會發現那不是你期待的那種輕鬆愉快、純然是愛情的關係，所以即便對方是理想型、或是看似什麼都好，對你來說始終都不算是機會，雖然它「看起來是」而且可能看起來還不錯；

當然如果要的話，也非不能選擇，只是得看清楚自己急著抓的是什麼，別自己欺騙自己就可以。

有伴侶者在關係中得就事論事的討論，至少你得把相處的節奏抓回這邊，這段時間雙方有許多情緒、過去不想面對、略過先不討論但實仍存在的問題，這些過往積壓的不滿似乎已經沒有空間再藏，到了需要被解決的時候；

務實的面對問題及討論，尤其是你們覺得「這樣提出來說好像很現實」的話題，除了日常雜務上的，可能更多是關於物質、價值觀的，伴侶可能無法直接說出、那些迂迴、情緒很多、看起來沒頭沒尾的表達，或許就源自某些無法說出的需求，就更需要你先誠實面對自己，才能具體的點出問題跟討論了。

訊息指引：The Chariot＋Being lost / Losing Something

不想在這裡，但我們不急著往哪兒去，雖然你說你不想在這裡，

不過迷失並非無用，是必須的過程與經歷，

那些曾繞過的路，我們向來都不會白去，都是此生必經的風景。

生命靈數4

整體運勢：外在挑戰連連，得有更多自我檢視加上具體作為的週期，認清那些看似「有在想、有在檢討、有在思考」的積極，其實只是一種對自欺、對自己敷衍的做法，之所以被稱為「看似」，就是「無實質作為」的意思；

對四號人來說，這些生活中的假動作，在12月都會帶來具體生活上的障礙，他人對你的不滿，或是別人也開始用跟你一樣的態度對待你，過往讓你覺得「這樣做就暫時沒事」的方案，不再適用，因為錯過了最佳面對問題的時機，本週期多在收拾殘局，讓事情變得「比較不糟」，你得有更多誠實面對自己的勇氣，才能收整過去那些逃避所留下的弊病，要先處理好這些應做而未做的事，才有機會取回生活的安定感，讓安心不只是假性，能真實存在生命裡。

工作／學習狀況：在專業上變不出新的花樣，只能做些既定的、無意外的事，雖然它們一樣可以帶來不少的收益、迴響暫時也還不錯，不過只有這些卻很危險，四號人自己一定知道的；最好的辦法，就是不逃避挑戰，不選擇偏安；

害怕失敗所以避免去做那些全新的嘗試，只換湯卻不換藥的做法，看似沒問題卻大有問題，你得全面改變自己的日常生活，這些會成為你新的靈感跟動力，才能（被迫）帶來一些改變。

覺得腦袋乾涸很正常，眼下明明還不錯、但感到危機將屆也很正常，死板跟僵化困住了你，你感受到的危機並不遠，主動做出全新的嘗試，會比最後一刻才被迫上場好得太多。

愛情：單身者有許多接觸新朋友的機會，若要說尋覓伴侶，機會一定在這裡面，可惜四號人仍緊抓著舊有的框架，無論是希望重現自己在過往經驗中，那種「能由你主導一切」的感覺，或是沒經驗的四號人所期待的「可控、安全感」，都是讓你踏不進戀情、抓不住桃花的主因；

戀愛就是要冒一點兒險，包括把心全交出，包括自己可能被別人牽動、主導權不在手上等...你得認清，拒絕可能的風險，等於拒絕走入關係，戀情成立的前提，你得先有孤注一擲的勇氣。

有伴侶者在關係中，將面臨不少來自伴侶的質疑，若這些問題對你來說都難以回答，那問題不在「問題的本身」，通常在於你總是在想「如何快點（讓自己）沒事」，而非「真的關心對方在說什麼、要什麼」；

略過許多對方需求、只顧自己安全安穩方便為先的你，迎來這些挑戰只是剛好而已。

在前述問題的形成裡，就有真正為問題解套的方案，你得換個做法，當個真誠關心、並且付諸行動，而非只有嘴上關心的另一半，才可能贏回伴侶的心，重拾關係中的穩定，讓關係變得真實，而非只有掛名內在空虛的形式。

訊息指引：Death(R)＋Family

舊的自我都該死去，新生不會跟茍活的你並行，

那該死的你，早該死去，若你期待接下的的夢一切如新，

早該遺忘那些只活在過往，老早就已不適用的故事背景。

生命靈數5

整體運勢：財務上入不敷出，窮困感強烈的本週期，除了金錢上的，可能也進一步帶來生活感受上的受困，除了得節制、對一些不該花、純衝動帶來的情緒消費止步之外，可能也得對自己的需要多一點觀照，去看看那些消費的衝動、受困的感覺從何而來；

通常它們是源自於你「並沒有做最想做的選擇」所衍生的補償心態，因為委屈了，累積太多的爆發，就用過度消費來取代，或是純然沒有做原本最想做的選擇，選了替代方案，也會讓心情陷入困與悶，更進一步引發財務上的失衡、損失。

若你感到能做的選擇變得越來越有限，那麼得回過頭好好跟自己開個會，做個內部檢討，只向外找錢找資源，通常很難讓現況脫困。

工作／學習狀況：對於工作失去熱情與信心的本週期，即便看到資源、或他人展現協助的意願，仍視而不見，也因為拒絕了那些善意，所以工作跟學習狀況更加停滯、落後；

目前無論是工作或是學習都處於「累積」時期的五號人，的確很難從眼前得到立即的成果，但那些看似停住、沒有太大進展、重複性的事務，卻是專業上必要的根基，你得先打下這些基礎，才能以此更往上做出創造，你所期待、有趣的化學變化，也得從這些基本的收集疊加而來。

所以別著急，對於眼前這些枯燥多點耐性吧！收集素材打基礎的階段雖無聊，卻是絕不可少的噢！

愛情：單身者在修復自己，跟自己和解的階段中，目前看不到更好的對象，對你來說反而是好事，不用多想、不用額外的去負擔他人的情緒好惡，就只專注在自己身上；

若一直沒找到適合的對象，不如從選擇條件上開始檢討，問問自己是不是做了很多「戀愛就應該要怎樣」的設定，那些設定或許從別人的口中聽來、大家都這麼說，你就誤把它當成是自己要的，但實際上你自己的喜好與此卻有落差，就從看到這些衝突開始吧！

把步調調回「以自己想要的」為優先，就是你擺脫單身的第一步。

有伴侶者在關係中，雖然伴侶對你頻頻關懷、付出，卻很難讓你覺得滿意，出於善意跟愛的對待，需要你的共同參與，若你覺得對方給的很好、卻不是你真的要的，那何不開口直接跟對方說，免去那些無謂測試的時間呢？

別期待那種「他應該不用我說就會懂」的事情，那需要夠多的幸運，或對方根本會通靈，比起無止盡的評分，不如直接給予明確的指令跟指引，會讓你們的相處變得輕鬆愉快很多。

訊息指引：Queen of Cups＋Feeling Trapped

受困向來只是選項之一，但不是「一」，那只是幾分之幾的可能性，

你可以被壓迫，你可以選，你也可以說不，

我們沒有非得在這裡，非哪裡不去。

生命靈數6

整體運勢：想事事週全，顧及太多他人的看法，會讓六號人在本週期難以前行，資訊太多對你來說並非好事，那通常是讓你多慮、繞路的起因，雖然有些好的機會跟際遇可以脫離現況，快速進到下一個新的情境跟循環中，可是卻很容易因為一個不小心，就讓自己繞到奇怪的迴圈裡出不來；

你得有更多勇氣跟堅定，放掉「想兼得、想取個中庸之道」的慣性，別怕做出與過去不同、與別人不同、甚至有點脫離社會制約的行動，這才能讓你抓住這些正向的機會，乘風而起。

工作／學習狀況：在專業上既定、習慣但已經不適用現況的做法，無論是原本固守的原則、約定成俗但狀況百出的方針，都是急待六號人刪去、換上全新應對方式的本週期，若只是選擇「先用原本的方式應付看看」的話，將會帶來進度遲緩、備受挑戰跟質疑的困境；

對六號人而言，或許也有一些新的想法，一直都沒有正視、沒有整理，逃避去想更多以致於沒有落實、深入思考具體可行性的方案，現在正是拿出來用的時候，那些曾有過但擱置的念頭，可以幫你突破目前的學習、或經營、工作上的困境，雖然是逆風，但只要有拿出來邊想邊做、微調，就可為停滯的現況加到分數，化逆境為順境。

愛情：單身者在追求關係上，容易因為害怕犯錯、進退失據，就乾脆坐在原地，在你論定自己沒有對象之前，先看看是不是有那個「我覺得不可能」就忽略不計的清單吧！

通常是有啦，請先去看看自己是不是逃避去想、困於許多自我設限、他人眼光、社會制約，更進一步自我催眠才長年單身的。別說沒有，先拿開那些舊有的框架，重新檢視，你會有機會看到自己的盲點，跟隱藏的機會。

有伴侶者跟伴侶的意見易有分歧，對方會用一種「看起來是在刻意找麻煩」的態度跟你應對，比起把焦點放在解決問題，倒不如去看看這些麻煩事，真的是對方在意的嗎？

若你願意深入問題、多想一點，通常就會找到這些「藉題發揮的不滿」的起源，這可以讓你用最少的力氣，做出最有效的溝通，你會發現這段關係需要的從不是「再多努力做些什麼」，更需要的，通常是「把事情做對」，試著往這邊前進，才是讓關係長治久安的正確方向。

訊息指引：Knight Of Swords(R)＋Baby/Birth

經常只是緊抓不放的匱乏，你卻以為那是擁抱，充滿愛意，

不顧時間與外境的流轉的信念堅定、以愛為名，

只會困我們在錯誤的原地，哪兒也沒去。

你跟我，都需要多一點餘地，吸進一點新鮮空氣。

生命靈數7

整體運勢：面對嚴苛考驗的本週期，七號人需要拋下過往緊抱的做法與信念，用更高的視角去綜觀全局，才可能離理想的平靜與順遂更近一點；

12月的壓力較大，雜事也多，並且伴隨著許多別人丟來、本來不該你承擔的情緒，如果你還想盡可能的「多擔待點」，那就要有被壓垮的心理準備了，比起無條件的消化跟承擔，你該想的是更具體的「把責任還給他們的主人」，一方面當然是為自己沉重的生活減壓，另外這也是一段「學會尊重他人」的旅程，你的過度付出看似是「為對方好」但其實更剝奪了對方學會自己處理問題的機會，收手才是智慧，當你願意把力氣留給自己，事情自然會進展到該進展的方向，而且往往超乎你想像的好。

工作／學習狀況：在專業上會被委派過多的任務，如果七號人沒有即時分辨、拒絕，那就會全都落到你頭上，導致最後所有東西的完成度都很低，甚至壓迫到你原有的進度，額外承擔的沒完成不說，原本預計要做好的可能也無法如期交出，在時間及人情壓力都很大的本週期，不太可能可以承擔更多任務了，比起一開始答應、後面落空的落差，都是要拒絕的，還不如一開始就把話說明白會更好；

被問責，或是被追著要進度、挑剔的場面難以避免，但我們可以決定讓它發生在哪個時間點，當然一開始講明會更好，既然做與不做都難得到完美結果，就省點力氣，務實的把時間跟精力留給真的能做好、做完的事，會是讓自己損失較少、成就感多一點的應對之道。

愛情：單身者若想找到新對象，那就得先停止檢討、挑剔自己，把自己無限扣分、內縮的行動，都是讓你斷桃花的元凶，若無法停止這樣的思考，那麼你會發現從你眼裡看出去，大家都「覺得你不夠好、覺得你____」

但那是真的嗎？你得多停幾秒鐘問問自己了，因為那很可能並非屬實，卻因為你對此深信不疑，機會還沒來，你就先戳瞎自己的眼睛了，得先學會放過自己，才會看到機會跟可能性在哪兒。

有伴侶者自顧自、蒙著頭的付出，不但讓你自己在戀情中感到疲累無望，也會讓對方感到有種「必須要償還」的沉重壓力，就算你口裡不說、甚至對伴侶宣稱你都是心甘情願，但怨氣是無須言語就能感受到的；

與其放任關係中的付出與得到不對等，先學會放過自己，停止那些付出是為了換得某些特定回應的測試，先學會關心自己，至少別讓自己像個怨靈一樣，對於改善目前空氣有點混濁的關係，才會有正面的幫助。

訊息指引：10 of wands(R)＋Demon or Monster

恐懼失去的付出，無法兌現出真心，

需要的向來是少一點，少一點努力、少一點過頭、少一點自說自話自怨自憐，若說要多一點，那一定少不了放下那些對於恐懼緊抓不放的執念。

生命靈數8

整體運勢：本週期的外在環境順遂，能見度大增，對八號人來說能展現個人魅力，並且說服、帶領眾人；

運勢正面的順風雖好，不過得注意別人的背地中傷，對於你正閃閃發亮，還是有些人怎樣都看不順眼的，在享受正面運勢的同時，危機處理、如何跟那些想從你身上得到好處的人交涉，這些「背後的努力工作」才是八號人需要專注處理、面對的挑戰，多數的時間資源也會放在這裡。

找到、並先安置好這些可能對你攻擊或中傷的人，就可以讓你的順遂內外如一，切忌太過得意忘形，這會讓正面的效益只是經過、但無法長久留在生活裡。

工作／學習狀況：在專業上能領導他人、發表意見，對於有業績壓力的人來說，更是能夠促成合約、讓買方賣方都開心得利的週期，八號人可以好好把握機會去提案、甚至去接觸過去曾經想過，但因各種因素沒能實際接觸的人脈，把焦點放在這邊，都會有很實質的正面發展；

如開頭所說，對外、拓展的部份都沒有問題，不用擔心失敗，該擔心的可能是鋒芒太露，容易招人嫉妒，引來小人在背地裡搬弄是非，所以公關、該虛偽一下的都不可少，這些可能的背地中傷，也經常不是「外來的」，更多時候就是自己人，所以如果可以，既然已經得到專業上的認可、合約、或是其他好處了，不妨在口頭上更大方點，把榮耀與他人共享，便能阻止可能的背地傷害、負面言論，為你原本的順風扣分。

愛情：單身者有許多外來的機會，因為能見度增高，被看見的機會也多，跟著有許多職場或學習環境內的桃花，不過發光被看見雖增加機會的「廣度」，卻很難有「深度」，這些突然看到你的人，認識的你都只是因為「眼前的光環」，所以雖然能廣撒魚餌，但挑選誰，對你來說仍是道不小的考題，本週期光是先篩掉那些「只喜歡光環」的人，就夠花時間了，對缺乏新機會的八號人來說，先做到這步，再來想後續吧！

有伴侶者在關係中能取得主導權，對於自己滿意，所以意見跟做法上雖然堅定、但也不免有點過於自我的傾向，伴侶則很可能因此不滿，變得「因為好像也有道理、氣氛也不錯，不想搞砸」變得多在虛應跟配合，在看似正面的關係互動中隱含危機；建議就算在開心、生活順利的當下，仍要多以詢問、確認對方的想法是否跟你一致，再做最後的結論，別自顧自的自說自話，才能避免在感情關係「正向發展中的失分」。

訊息指引：10 of Cups＋Castles/Ancient

關於你，那些不再讀的感受，仍存在你的血液裡，

在每個美好的時刻，雖不可見，它們卻從未缺席，

不要遺忘那些陰暗，它們是珍貴的過去，

有它們的參與，才滋養了眼前的這個你。

生命靈數9

整體運勢：生活沒有太大進展的本週期，會讓九號人無法用更客觀的角度來處理自己的日常，多數時間可能都困在自己情緒、自我批評的你，覺得全世界都在找你麻煩，你看自己不順眼的情緒，也會投射於外界，覺得別人也看你不怎麼樣；

事實上，運勢在本週期仍是正負均列，任君挑選的，不過上面那些狀態，你一旦不小心掉進去，就很容易選不到正面的、只看見負面、悲觀的可能性。

既是如此，時時自我檢視，適時抽離現況去看那些自貶低是否屬實，就會是你在這段時間的必要功課了，心情的受困低落難以避免，但你可以因為這些自我提醒，不致做錯決定，對於情緒跟脫離受限的思考，就會有加分的空間。

工作／學習狀況：在收入跟工作成果上，需要更靈活、不固守既定的思考，就可以感到工作仍是順利，收獲滿滿的，做得多寡不等同你的價值，鬆緊適中的安排、品質的良好，比做得多、做得快，來得重要許多；

因為在本週期的行程變更，臨時插入的工作項目眾多，會讓你覺得有點過度負擔，但害怕錯失機會的你，卻有點難收手、不停把行程塞滿，很可能在過勞的狀態下，仍排定許多「覺得非得現在完成，不然就好像會錯失什麼」的工作，但這些過度既是「借來的」，就得還，超過負擔、沒有留白的行程，後面則很可能以生病、或是其他方式來強迫你休息，看清自己能負擔多少，並且保持該有的空白，才是本月持盈保泰之道。

愛情：單身者容易因為太過寂寞、渴望做點什麼，所以沾上爛桃花，這段時間來測試看看你是否可能的對象，也多於平日，對九號人來說不乏機會，但是否是「好的」機會，那就得打個大大的問號了，除非你很有閒時閒心，那麼這段時間去談個沒未來、或是短線找刺激的戀情，是滿有機會的；

若你還是期待長期發展，穩定的戀情，那麼在這段時間還是寧缺勿濫，宅在家最安全了。

有伴侶者在關係中，因為伴侶的保持距離、或沒有太多你期待的作為，感到深深的失落、陷於自我懷疑之中，這些情緒雖可以有，但別讓它們推你去做更多多餘的事，無論是繼續過度的付出、期待對方能被愛感動，或是做出更多失控的指控，都是不必要、對關係無益的，對九號人來說，比起「做什麼」，還不如「什麼都不做」；

你缺的從不是做得太少，向來都是過了頭的多，靜待、留白，有空間才可能讓對方有表現的機會。

訊息指引：Knight of Wand＋Drowning

那些眼淚都不過是耽溺，並非真實存在於哪個故事裡的劇情，

別當真得太入戲，別只看見恐懼，別忘了你還可以站得起來，

離開惡夢比想像的更輕易。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。