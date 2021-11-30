12星座女最像什麼動物？魔羯像馬、天秤座像它是全場焦點

星星知我心，最懂你的心的，會是天邊的星星，還是好友的心? 每個人都有自己的喜怒哀樂跟獨特魅力，對方懂你，而你真的懂對方的心嗎？可別知其然卻不知所以然，不懂卻裝懂，也許對方的心，就像個小動物一樣溫順。我們就來看看，12星座女性，最像什麼動物吧！

牡羊座：野豬

牡羊座女性「熱情、衝動、大膽」，就像野豬，若受到外界刺激，會特別亢奮。野豬容易衝動，而且只要鎖定目標之後，就是大膽的往前衝，用最熱情的心，把獵物緊追不放。「一豬二熊三老虎」，這裡的「豬」就是指的野豬，野豬為了保護自己心愛的，任何出現在它面前的物體都可能被它視作威脅。

金牛座：野狼

金牛座女性「細心、愛家、對感情忠誠」，面對感情時，忠心是她的表現，不會輕易改變想法，狼也是一樣的。狼對感情很忠誠，一生只有一個伴侶，不管伴侶如何，都會緊跟其後，另外面對獵物時，也很細心，會觀察一切環境及情況，伺機而動，等待時間才會出發獵捕。相同特質都有不放棄的精神，也可以說是執著。

雙子座女性「聰明、靈活反應、好奇心重」，處理任何事情都能游刃有餘，充分的發揮雙子座的聰明智慧，臨場反應也快，能迅速做出回應。雙子座的守護星水星，代表著學習能力跟智慧，猴子的智慧在動物界也算是佼佼者，還懂得運用工具來解決問題，跟肢體反應也是相當的靈活。南宋時期，有一幅「猴侍水星神圖」，也許以前猴子跟水星之間，還真有過真實關係。

巨蟹座女性「善良、熱心、同情心」，完全就是充滿母性的光環。擅長照顧人，而且需要安全感，特別是伴侶的陪伴，對於「家」很重視，心甘情願為家來奉獻。大象有智慧又有愛心，有社會行為，也善於照顧群體裡的其他夥伴，特別是弱小或生病的夥伴，大象會展現感性的一面，陪伴身邊來照顧，有巨蟹座一樣有母性的特質。

獅子座：獅子

獅子座女性「重視形象、有保護慾、擅長社交」。獅子座始終充滿神話色彩，給人光明的感覺，就好像是救星一樣，就連獅子座女性，也有相同的特質，有著正義的念頭跟行為，有高貴氣息，卻又不至於讓人不舒服，也因此很難擺脫獅子的特性。真實世界裡，母獅子才是獅群重要的獵捕角色，懂得保護小獅子，又有霸氣跟威嚴。

處女座：貓

處女座女性「完美主義、挑剔、潔癖」，尤其是潔癖方面，不論是生理還是心理的，都希望能保有純潔且乾淨，就像貓一樣，需要乾淨整潔舒服的環境。包括貓自己本身也是一樣，經常性的整理自己的毛，不僅能保持光亮，更顯得高貴，連環境也是特別講究，一切都在舒適的情況下生存，天生的完美主義。

天秤座：孔雀

天秤座女性「聰穎、風趣、氣質」。不過給人最深的印象，大部分都是氣質優雅，懂得打扮自己，穿著有品味，一看就是很有魅力，常常是會場的焦點人物，如此注重打扮的星座，就像孔雀。孔雀平時走路姿態優雅，羽毛也是鮮豔的色彩，而開屏時也一樣，更是吸引眾人的目光，孔雀在古代更是吉祥的象徵，可見其重要性。

天蠍座：蛇

天蠍座女性「熱情、忠誠、體貼」，而最鮮明的個性，就是神秘感。常常讓人想靠近，卻又不知道她的內心是在想什麼，讓人感覺很熱情，卻又很有隱秘感。大家雖然都害怕蛇，但是卻又有想靠近的想法，只要不傷害蛇，保持一定距離，基本上就不會被攻擊，這特點跟天蠍座很像。如果你傷害了天蠍座，那麼就很難得到她的原諒，被反擊是遲早的事。

射手座：老鷹

射手座女性「樂觀、熱情、愛自由」。射手座尤其不喜歡被束縛，會覺得綁手綁腳，無法好好的做自己，因為射手座樂觀，很有勇氣去嘗試任何有興趣的事，所以不喜歡被人過度要求，如果可以，也許真的會想要像老鷹一樣自在翱翔。而老鷹常常出現在各個國家的國徽裡：美國國徽-白頭海雕，象徵著自由，另外還有德國的黑鷹、奧地利的黑鷹、波蘭的銀鷹。

魔羯座：馬

魔羯座女性「有耐力、有毅力、很謹慎」，她們凡事腳踏實地，一旦認定目標，會堅持且持續的完成任務，或許用固執也可以形容她們。不過就因為如此，她們也因此特別勤奮，努力完成自己的夢想，當然她們也有保守跟害羞的個性，這些性質很像馬，個性比較害羞，但是卻又有無比的耐心，正所謂路遙知馬力，耐力跟堅持，是她們的優秀的特質。

水瓶座女性「心胸寬大、樂於助人、理想主義」，也許水瓶座是個特立獨行的人，但水瓶座會為了人類來著想，以至於理解她們的人很少，而她們理解的人卻很多。水瓶座總是充當守護天使最佳的人選，跟導盲犬性質很像，總是為了人類的需要而努力著，但卻不被理解，甚至被討厭，也許真的該好好的來了解水瓶座跟導盲犬了！

雙魚座：翻車魚

雙魚座女性「夢幻、天真、大愛」。天性就是夢幻，純真卻又天真，為愛情犧牲奉獻，苦苦守候出軌的對方回來，而且對誰都好，很有神性，甚至有可能付出一切來對待別人，就像翻車魚一樣，夢幻沒攻擊性，世上最遲鈍的魚，身體被啃一半都反應不過來，卻永遠不會絕種，面對身邊的事，處之泰然、淡然忘我。