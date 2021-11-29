唐綺陽星座運勢週報：魔羯成為矚目焦點 處女財運佳有貴人

請問你有沒有這樣的經驗呢？往往一開始對某個東西很喜歡，後續卻因為種種因素而變了心。也許隨著時間新鮮感的逝去，或是注意力被其他新事物吸引了，甚至是原有東西的損壞等等。至於我們對愛情這個東西，當然也會受影響導致變心。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，感情裡你的變心指數有多高？

2021-11-26 11:41