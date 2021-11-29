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唐綺陽星座運勢週報：魔羯成為矚目焦點 處女財運佳有貴人

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報11/29-12/05】

重要星象： 諸星橫亙天蠍到雙魚，金冥趨近，海王星順行。

諸星橫亙天蠍到雙魚，聚焦社會議題，有諸多想法，想推動社會進步，火星天蠍，感受到情緒的擾動，關注金錢有關的問題，日水射手，國際交流頻頻，在乎外人眼光以及理念的伸張。金冥趨近，各界權威出風頭、利於表達。海王星順行，如夢初醒，面對現實並修正錯誤，認清逃避是沒有幫助的。

工作注意：獅子、天蠍、魔羯、水瓶

獅子：參考外人意見，訂下遠程目標

天蠍：別各行其是，先確立中心思想

魔羯：成為矚目焦點，趁勢衝一波

水瓶：正逢好機會，好好駕馭能有所發揮

桃花注意：金牛、雙子、天秤、射手

金牛：鬥嘴嬉鬧中，心花朵朵開

雙子：有深受吸引的對象，散發粉紅泡泡

天秤：多一點友善，更能吸引桃花

射手：充滿親和力，被當中央空調

財運注意：巨蟹、處女

巨蟹：因經費不足而傷腦筋

處女：財運佳，身旁有貴人提攜

健康注意：白羊、雙魚

白羊：多動一動身體，避免僵硬扭傷

雙魚：當心運動錯誤帶來的傷害

星座運勢 財運 火星 唐綺陽 每週星座運勢

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