【紫微斗數】你適合當老闆嗎？14主星的「它」現實、幹練最強大

「老闆」是一個很好用的「代名詞」，隨時可用、處處可用，可以是一種尊稱，也可以是一種親暱的稱謂。

最常用到的場合，就是在小店、小攤，代表的就是這個小店或小攤的經營者。(例如，「老闆，再來一碗魷魚羹，魷魚多一點，不要加香菜!」)

但是，即便你是一個位階小得不能再小的上班族，到你家幫你修馬桶、裝冷氣的專業師傅們，也會尊稱你一聲「老闆」(或老闆娘)。就連計程車司機或是物流業的送貨大哥們、社區警衛們，有時也會尊稱你一聲「老闆」。

不過仔細想想: 如果不叫你「老闆」，真不知還有什麼稱謂，既是尊稱又不會顯得太做作而失去親切感?

在上班族的辦公室裡，「老闆」的名堂可就更多了。「大老闆」通常指的是可以決定你的薪水、去留的人，「小老闆」則是打你考績的人。在家族企業裡，「大老闆」就是掛名董事長的那一位(通常也就是公司出事了，就要被抓去關的那一位)，「小老闆」通常就是「大老闆」的兒子。

就連非營利事業的學校裡，「老闆」就是指導教授，那個決定你能不能畢業以及什麼時候可以畢業的人。

而在某些家庭裡，「老闆」則是那個負責賺錢、錢賺得比較多，或是決定什麼錢可以花、什麼錢不能花的那一位。(這個時候，「老闆」通常與性別完全脫鉤!)

看來，人人都可以是老闆!

但是，人人都適合「當老闆」嗎?

「當老闆」- 是夢想，還是幻想?

「當老闆」三個字一出現，所有有關於「老闆」曖昧、模糊、故作尊敬的意義全都消失，取而代之的是 - 不領任何人的薪水，要靠自己掙錢。

而在論命的過程中，也有不少人會詢問: 「我適合自己當老闆嗎?」

雖說一般人對於「當老闆」有些基本概念，但是實際討論起來又有種眾說紛紜、含混不清的模糊。

其實，並不是「不領任何人的薪水，要靠自己掙錢」就是「當老闆」。律師、會計師、作家、藝術家，這些職業也符合「不領任何人的薪水」的條件，但是這些專業人士很少說自己是「當老闆」。(或許「老闆」是一種很庸俗的稱謂，有損專業形象?)

那麼，自己開一家公司，就算是「當老闆」嗎?

有些人開了公司純粹是為了稅務上的考量，公司從頭到尾就只有他一個人；嚴格說來，也不能算是「當老闆」。

因此，不妨用幾個簡單的定義，來界定一下: 什麼叫做自己當老闆?

第一是資金。要做生意賺錢(無論是賣產品還是賣服務)，一定要有本錢，也就是資金。好幾個人一起出錢就叫合資，自己一個人出錢就叫獨資。

合資當然可以降低籌措資金時的壓力，但是就要有心理準備，可能要面對錯綜複雜又難搞的合夥關係。獨資當然就可以為所欲為，愛怎麼搞就怎麼搞；但是如果虧錢，就是虧掉自己口袋裡的錢，毫無轉圜空間，壓力之大可想而知。

第二是負責人。獨資時自己理所當然地就是負責人；合資時，如果自己出的錢比較多，也應理所當然地當負責人。自己出了那麼多錢，當然要有控制全局的權力。但是如果自己出的錢比別人少，但是卻當上了負責人，就要有「自己的背後有一隻看不見的黑手」的心理準備。

錢，或許不是萬能；但是拿來逼迫一個人，絕對綽綽有餘!

第三是員工。資金可以獨資，但是自己創業連一個員工都沒有，事必躬親、凡事自己來，那只能稱為「個人工作室」。有員工才能分憂解勞，讓自己有時間與餘裕專注於公司的經營，也順便一償「大大方方地叫別人做事」的宿願。(這才是自己當老闆最爽、最吸引人的部分，不是嗎?)

誰適合當老闆?

如果要討論「誰適合當老闆?」(或是「誰不適合當老闆?」)，這個議題可能就會引發不同觀點的爭執或是論戰。

主要的原因是: 我們常將「適合」與「能力」畫上等號，「適合」就等於「有能力」，「不適合」就等於「沒能力」；相信大多數的人都不願意被貼上「沒能力」的標籤。

但是，「適合當老闆」不只是能力面向的討論，更是人格特質、心態、價值觀和本身意願的分析。

「老闆」並不只是一種職務或是身分，而是需要對工作與事業有超乎常人的熱情。領人薪水的上班族，可以在下班之後將工作的事拋諸腦後，但是當老闆的人應該沒有這種「特權」。

人力(人才)、客戶、收入、支出都是當老闆的人心心念念的重點，任何一個環節出了問題，可能都是牽一髮而動全身的連鎖反應。

「問題」與「機會」並不會遵循「朝九晚五」的規律而出現；無論是「解決問題」還是「追求機會」，都有可能會佔據老闆的休息、吃飯、睡覺或是與家人相處的時間。因此，如果不是對工作與事業有超乎常人的熱情，應該很難忍受這種不預期，甚至永無止境的干擾或折騰。

在這種情況下，稱為「官祿主」的諸星 - 紫微、天相、太陽，就會比一般人有著更高的意願去承擔上述的情境。

「樂在工作」的前提是工作中有當事者認可的「樂趣」。但是，如果當老闆的壓力或是缺點高於(多於)樂趣，那麼即便是「官祿主」也未必想要當老闆；畢竟其他性質的工作也會有當事者想要的樂趣。

再者，想當老闆的人一定要對「賺錢」這件事有興趣。想要「有錢」的人很多，但是喜歡錢、對錢有興趣的人就沒有那麼多了。

這兩者有什麼差別呢?

想要「有錢」的人，只是把錢當作工具人；因為錢可以轉換變成許多當事者想要的東西: 房子、車子、奢侈品、收藏品、生活享受，「有錢」甚至可以改變其他人對當事者的看法或是相處關係。

喜歡錢、對錢有興趣的人，則是光是看到錢就會眼睛發亮、精神亢奮；有些人則是看到錢源源不絕地進到自己的口袋、荷包、帳戶，就會有莫名的興奮感，願意用更多的心思、精神與時間來換取這種興奮感。

因此，稱為「財星」的諸星 - 武曲、天府，就會比其他人有著更強烈的動機，願意忍受著當老闆的痛苦，來換取賺錢的興奮感。

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但是，光是對於工作與事業有熱情，對於賺錢有激情，尚不足以構成當老闆的要件，還要有驅策員工的習慣(能力)。因為事必躬親是當老闆的大忌，況且也失去了當老闆的「樂趣」。

如果要討論這種驅策力，能力最強的(其實就是最霸道)莫過於紫微及天府；喜惡隨心、頤指氣使、發號施令，都是對於這種驅策力描述。

對於這兩顆主星來說，這種驅策力是渾然天成的特質，身旁的人很快就可以感受到這種力量，拿來驅策員工只是正常發揮而已。

而七殺、破軍、廉貞、貪狼，也各自有不同的手段或方法，能夠驅動他人為自己服務。然而，驅動歸驅動，能不能達到效果，會不會引起反彈，則就是另一回事了。

譬如說: 七殺用「以身作則」，破軍用「觀察入微」，廉貞用「洞悉人心」，貪狼用「舌燦蓮花」，雖然各有巧妙不同，但只求達到目的就好。

因此，適不適合當老闆，就在上述的各個條件中(工作、賺錢、驅策力)形成一種平衡。有人的工作及驅策力很強，可以平衡一下沒有那麼愛錢的動機(例如，紫微)；有人則是賺錢、驅策力很強，多少平衡一下沒有那麼熱愛工作的動機(例如，天府)。

再者，如果就命宮主星的三方四正來分析，上述的平衡條件就會更明顯。

七殺的對宮就是天府，因此驅策力是隱藏在個性中的一種本能；到底要自己做，還是要叫別人做，就用效益與效率來做為衡量。而貪狼在財帛宮，對於錢這檔事當然是多多益善(貪財)，而對宮的天府也有推波助瀾的效果。

武曲的官祿宮必有紫微，頤指氣使或許不是武曲的本性，但是在「要賺錢」的強烈動機之下，在工作事業上驅策他人達成目標，也不會是一件太困難的事。只是武曲直來直往、毫不掩飾的個性，因為驅策他人而造成反彈，也是頗為正常的事。

紫微的財帛宮必有武曲，也代表金錢是紫微的重要資源，需要一個擅於打理錢財的武曲來掌控與調度。尤其是眼界高、重品質的紫微，想要發展的事業通常不會是一種急就章的即興之作，更需要穩定的財源做為基礎，並以此做為事業成功的基本指標。

而十四主星之中被視為最適合當老闆的主星，便是天府。現實、精明幹練、保守的特質，讓天府不打沒有把握的仗、不做回收很慢的生意。「賭一把」、「靠運氣」從來不會出現在天府的腹案清單中，寧可錯失機會，也不願意承擔風險。

對宮的七殺，讓天府講求效率、做事把握重點。對於天府而言，與錢無關的事都是小事；既然是小事，就不用天府來煩心，交給底下的人來處理就行了。

這一點，由天府的官祿宮必有天相便可略窺一二。天相是既保守又溫和的主星，也意味著天府在工作事業上並不會「太用力」，維持著一種優雅的風格(因為所有的力量都用在「錢」上面)。

天府為了不讓自己太勞累，工作事業必然採用「授權制」；努力工作的當然是員工，自己則是優雅地控制員工就行了。要不然哪來的時間來請客吃喝兼享樂?

天府的僕役宮必有天梁，也意味著天府通常會有忠心得力的部屬來協助他(她)打理事業。這個必然並不是說每個天府都會有這種好運，找到適任、勤奮、忠誠的員工。

天府的思維與價值觀當中，有一套明確的「對價關係」在運作著: 每一個人、每一件事物，都有一個對價機制: 員工有多少能力，就值多少的價碼，清清楚楚，絕不含糊。

對於能力強、會幫天府賺錢、分憂解勞的員工，經過天府精密計算後所給出的價碼，必然是員工滿意而自己也不吃虧。但是一旦員工在這個對價機制中不符天府的期待時，要對員工減薪，甚至要員工捲鋪蓋走人，天府也絕不手軟。

這種實事求是、效益至上的思維與手段，讓天府博得了「現實」、「勢利」的美名。但你也不得不承認: 開公司就是要賺錢，而不是用來發揚人性中的光明面。對於「維護股東(通常是天府自己)最大的權益」的這個原則，天府絕對貫徹到底。

也就是這種「棒子」與「胡蘿蔔」交互運用的思維與純熟技巧，讓天府能有如天梁般忠心、負責盡職的員工與部屬。

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而天府也是十四主星之中少數不怕煞星的主星，更有「制煞反為我用」的說法。天府與煞星同宮，的確會改善天府略嫌慵懶以及保守的個性，讓它的行事風格較為積極。

但事實上，這樣的組合讓天府的心態由保守安逸轉為躁動不安，需要靠著賺取更多的金錢來滿足及撫平。而這種心態也會讓天府為達賺錢的目的而不擇手段，成為唯利是圖的奸商。

有趣的是: 天府加上煞星，也是命理中常構成官司是非的組合。因為成為奸商而惹上官司是非，看來為商之道早就在命理中昭然若揭!

你適合當老闆嗎?

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