每日星座運勢／金牛機會來臨宜爭取 把握表現良機
2021-12-2
牡羊座
左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。
整體運：★★☆☆☆
對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。
愛情運：★★★☆☆
單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。
事業運：★★☆☆☆
表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！
財運：★★☆☆☆
財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-08:00祖母綠
開運方位：西北方向
金牛座
機會頗多，宜善加把握。
整體運：★★★★★
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。
愛情運：★★★★☆
外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！
事業運：★★★★★
今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！
財運：★★★★☆
財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00秋葵綠
開運方位：西南方向
雙子座
試著改變自己。
整體運：★★★☆☆
多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
愛情運：★★★☆☆
桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。
事業運：★★★☆☆
運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。
財運：★★☆☆☆
財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
巨蟹座
別把自己的想法強加於人！
整體運：★★★★☆
對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。
愛情運：★★★☆☆
愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！
事業運：★★★☆☆
容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。
財運：★★★★★
有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-22:00金桔綠
開運方位：正西方向
獅子座
情緒溫和，待人謙虛有禮。
整體運：★★★☆☆
今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。
愛情運：★★★★☆
你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。
事業運：★★☆☆☆
工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。
財運：★★★☆☆
要務實一點的過日子，進行知識投資。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00大理石灰
開運方位：東北方向
處女座
今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。
整體運：★★★☆☆
對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。
事業運：★★★★☆
精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。
財運：★★★☆☆
賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00嫩芽綠
開運方位：西北方向
天秤座
自我調適，保持良好心態。
整體運：★★☆☆☆
與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。
事業運：★★☆☆☆
在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。
財運：★★☆☆☆
財運不如意，不宜買賣。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00深海藍
開運方位：正西方向
天蠍座
調整策略，就會見到成效。
整體運：★★★★☆
理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。
愛情運：★★★★☆
緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。
財運：★★★★☆
財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-18:00臘梅白
開運方位：正東方向
射手座
精心打扮，能為你的運勢加分。
整體運：★★★☆☆
成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。
事業運：★★★★☆
自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。
財運：★★☆☆☆
吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑
開運方位：正北方向
摩羯座
人逢喜事精神爽。
整體運：★★★★☆
今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。
愛情運：★★★★★
愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
財運：★★★☆☆
還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠
開運方位：正西方向
水瓶座
冷靜讓你更加有智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。
事業運：★★★☆☆
工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。
財運：★★★☆☆
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00玳瑁棕
開運方位：東南方向
雙魚座
身體欠佳，心情沉悶。
整體運：★☆☆☆☆
今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。
愛情運：★☆☆☆☆
感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的言行。
事業運：★★☆☆☆
工作態度不夠積極，遇到難題有點力不從心，如果無外力支援，今日會很難過。
財運：★★☆☆☆
還是安心的去求正財吧！你今日很不適合偏財，涉及到的情況太複雜了。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金
開運方位：西北方向
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