每日星座運勢／金牛機會來臨宜爭取 把握表現良機

2021-12-2

牡羊座

左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

事業運：★★☆☆☆

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

財運：★★☆☆☆

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00祖母綠

開運方位：西北方向

金牛座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00秋葵綠

開運方位：西南方向

雙子座

試著改變自己。

整體運：★★★☆☆

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事趁早準備，以免誤時又誤事。感性、衝動的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

桃花不明顯，但只要你打起精神來，放鬆身心，就不難感受到人氣的逐漸提升。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，應把錢看淡一點，看得越重心越難過！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日。花點心思送一份小禮物，或是下廚準備愛心晚餐給心上人吧！

事業運：★★★☆☆

容易激動，上班族宜多注意控制自己的情緒。

財運：★★★★★

有強烈的賺錢慾望，也有許多賺錢的門路。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00金桔綠

開運方位：正西方向

獅子座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，心意滿滿的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作上能保證進度，若想更上一層樓，還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但很難把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

工作懶散，小心渾水摸魚被上司抓個正著。勤勤懇懇、埋頭苦幹者反而易有收穫。

財運：★★★☆☆

要務實一點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00大理石灰

開運方位：東北方向

處女座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧、耍性子，單身者專心工作會更好。

事業運：★★★★☆

精力旺盛，有什麼想法都可以積極行動，正是你好好表現的時機。

財運：★★★☆☆

賺錢會辛苦一點，必須辛勤的耕耘才有收獲。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：23:00-24:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

天秤座

自我調適，保持良好心態。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

財運：★★☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00深海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

調整策略，就會見到成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00臘梅白

開運方位：正東方向

射手座

精心打扮，能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

事業運：★★★★☆

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

財運：★★☆☆☆

吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

摩羯座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★☆

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

愛情運：★★★★★

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

財運：★★★☆☆

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠

開運方位：正西方向

水瓶座

冷靜讓你更加有智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

事業運：★★★☆☆

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

雙魚座

身體欠佳，心情沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的言行。

事業運：★★☆☆☆

工作態度不夠積極，遇到難題有點力不從心，如果無外力支援，今日會很難過。

財運：★★☆☆☆

還是安心的去求正財吧！你今日很不適合偏財，涉及到的情況太複雜了。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：西北方向





