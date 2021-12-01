每日星座運勢／巨蟹面對心儀的對象 要出擊別錯過

2021-12-1

牡羊座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00翡翠綠

開運方位：東北方向

金牛座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合宜的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運亨通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變得結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00脆梅青

開運方位：東北方向

雙子座

積極上進，敢於爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

鴻運當頭，諸事順利。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，單身者面對心儀對象要果斷出擊，千萬不要錯過。財運良好，以往的投資成果得到展現，收穫頗豐，讓你欣喜不已。適合洽談，風趣幽默的談吐讓對方產生信賴感，很容易達成合作。

愛情運：★★★★★

情人、配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是個有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★★☆

有點勞心的日子。遇到困難多能逢凶化吉，金錢上的貴人多來自於長輩。有小小的偏財運，例如：收到小禮物！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00祖母綠

開運方位：正南方向

獅子座

遭受挫折更要加油打氣。

整體運：★★★☆☆

今日財運不太理想，股票投資者容易遭遇小小挫折，可向親朋好友諮詢以期獲得援助；工作任務完成狀況不如預期，若不及時調整，有被上司批評的可能；單身者機遇不多，明亮的裝扮方可以助長愛情運。

愛情運：★★★☆☆

感情穩定的情侶可計劃婚姻大事；剛開始戀愛者注意培養感情，別疏忽了對方。

事業運：★★★☆☆

遇到工作或學習上的難題時有些不知所措，應從多方面思考，發揮想像力，學會培養自己的立體思考能力。

財運：★★☆☆☆

財物耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢，不然就是把東西弄壞掉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00冷泉藍

開運方位：東北方向

處女座

對待他人，還是寬容一些的好。

整體運：★★★★☆

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得以充分地釋放。戀愛者易遇上戀人的老相好，別太在意，以免雙方都不悅。炒股票者預感較強，能及時在大盤下跌時火速拋出，把損失減到最小。

愛情運：★★★☆☆

今日容易被眼前的孤單寂寞迷惑，無法確定自己的心意，想戀愛不易。

事業運：★★★★☆

外界的助力很強，尤其是人緣好的人，特別容易在與人互動中產生喜悅心情。

財運：★★★★☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00雪花銀

開運方位：西南方向

天秤座

與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。

整體運：★★☆☆☆

對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。

愛情運：★☆☆☆☆

不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！

財運：★★☆☆☆

對錢的敏銳度不高，小心破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：東北方向

天蠍座

腦力勞動繁重。

整體運：★★★☆☆

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

事業運：★★☆☆☆

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

財運：★★★★☆

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

射手座

用心做事才能有收穫。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

事業運：★★★☆☆

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00湖水綠

開運方位：東北方向

摩羯座

拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。

整體運：★☆☆☆☆

今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其憑空猜測客戶的想法，而延誤處理問題的時間，不如直接與客戶交涉。

愛情運：★★☆☆☆

交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，出門易破財。有餘錢不妨存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00櫻桃紅

開運方位：東北方向

水瓶座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之失，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00玉米黃

開運方位：西北方向

雙魚座

一大早就要開始有條理的安排工作。

整體運：★★☆☆☆

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

愛情運：★★★★☆

內心充滿快樂，與另一半分享收獲其樂融融，愛情指數不斷攀升。

事業運：★★☆☆☆

果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，盡力考慮周全，還不如放手一搏。

財運：★☆☆☆☆

投資上宜守不宜攻之運，守財最佳方式為置產、購買長期性債券、定存等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00金桔綠

開運方位：東南方向





