殺破狼占星／2022年12星座整體運勢（上）白羊座～處女座 它名譽地位大提升

2021年一瞬間又要結束了，星座專家殺破狼也照往例預測了2022年12星座的運勢，包含了工作、感情、財運、健康以及整體運勢，有些地方可能要特別留意，一起來看看自己明年的運勢如何吧！

殺破狼占星2022年12星座整體運勢（上）（白羊座～處女座）

2022年白羊座流運

整體運勢：★★★ 3顆星

很多白羊座這幾年過得有些跌跌撞撞，在工作與人際關係上看似風光，卻也吃了不少暗虧，在2022的上半年，人際關係受到土星的影響，木星又走到了秘密宮位，遇上一些事件，會使你消沈一陣子，對於人性失去信賴。在職場上容易背別人的黑鍋，或是與人合夥被欺騙，損失了許多金錢，不過有一些白羊座則是有不可告人的秘密被掀開，不能公開的戀情被攤在陽光下。也有一些白羊座2022年上半年會因為大環境不穩定的影響，心情沒來由地感到煩悶與憂鬱，甚至因此罹患心理疾病，極度渴望生命有新的出口，走出受擺佈的命運。

幸運的是，你並不會在低潮中太久，5月中之後，木星會進入白羊座，待上5個月，在生命低谷中，很快就能領悟到一些事，並重新振作起來。5月中之後，有許多資源奇蹟似地到來，任何事情都逢凶化吉。許多白羊座會在2022年上半年創業，或是實現一直以來的夢想，人生從谷底翻身。因此，2022年上半年中不論遇到任何困難，對白羊座來說，都是很重要的養分，同時給了你足夠的時間為夢想鋪路。

首先，對於白羊座而言，2022年最幸運的部分就是工作運了，金星2021年11月～2022年3月初，將會順行與逆行待在白羊座的志業宮位長達4個多月。某些白羊座受到疫情的影響，工作停滯了好一陣子，在2021年11月過後，會陸續回到原來的工作崗位。如果要尋求跳槽或謀職，農曆年前後，會有機會找到理想的工作，不過即便進入職場，也要到5月中旬木星進入到白羊座的命宮之後，才會比較上軌道。想創業的白羊座，也最好先以副業的形式經營，不論上半年怎麼辛苦，都得熬下來，5月中之後會漸入佳境。

為了圓夢，白羊座在金錢上的投入會較為龐大，5月以及10月～11月，金錢波動比較劇烈，甚至會賣掉手上的資產，將資金投入你想做的事情上。不過白羊座2022年的金錢運勢不算太理想，特別是3月前在金錢宮位的天王星受到人際關係宮位的土星影響，與人容易發生金錢糾紛，若與人合夥，金錢容易被虧空，雖然這樣的事情2021年可能已經遇過一次，不過如果還沒學聰明，同樣的事情在2022年上半年又會再讓你的財庫大失血。

因此，在你投入夢想時，必須先學會管理財務，對身邊的任何人都要提高警戒，2022年才不會把一手好牌玩壞。工作運勢雖然不錯，若無法守成，保守理財，很多光鮮亮麗的表象，都是用許多金錢堆砌出來的，無法獲得實質上的回饋，這會是白羊座2022年最需要思考與警惕的問題。財務狀況若能掌握好，同時不要跟任何人合夥。2022年會是白羊座打基礎十分重要的一年，若能謀定而後動，2023年開始，你將收穫到應有的幸福。

感情運方面，在5月中之前會稍微苦悶一些，木星在秘密宮位行進，單身的白羊座會遇到令你怦然心動的對象，不過對方可能已經有了穩定的關係，甚至已經結婚，很多白羊座只能選擇單戀或暗戀。有些白羊座會陷入秘密戀情中，要當心不能說的秘密被攤在眾人面前遭受公審。也有非單身的白羊座，在2022年上半年陷入不倫的愛戀中，一旦採取了行動，最後的結果都不會太理想。5月中之後，受惠於木星進入命宮，整個人會變得比較討喜，桃花也會比較多，這個時候遇到的對象會比較理想。如果已經有穩定交往的對象，5月中到10月之前都可以將婚期訂下。

學習運方面，8月之後火星將進入白羊座的學習宮位，想要進修，或是具有學生身份的白羊座，課業與學校裡的雜事會特別忙碌，有許多白羊座甚至會代表學校去參加一些競賽，在木星的加持之下，會獲得滿意的成績凱旋而歸。某些白羊座則是有機會到外地成為交換學生，獲得學術交流的機會。已經出社會的白羊座，8月之後會開始學習新的技術，以及有興趣的事物，以強化事業與工作的基礎，為即將到來的2023年鋪路。

8月火星進入白羊座的旅行宮位，白羊座出差，或是出遠門遊玩的機會大幅增加。在外長途奔波的機率比較多，如果出遠門旅行，也會選擇挑戰性較高，或是較為緊湊的行程。不過要提醒白羊座的是，8月進入旅遊宮位的火星也影響著交通相關事宜，如果可以，盡量選擇搭乘安全性較高的大眾運輸工具出去遊玩，因為下半年遇到交通事故的比率也比較高，特別是5月、9月、10月以及12月盡量不要出遠門，就算需要出差，也盡量避免自己開車為佳。

除了金錢與交通問題需要注意之外，身體健康也會是白羊座2022年需要留意的問題。5月以前，木星在心靈宮位行進，容易罹患心理疾病，稍微輕微的，也會感覺心情鬱悶，某些白羊座則會罹患睡眠障礙。木星在5月中進入到命宮後，許多白羊座的生活將會十分繁忙，生活雜事也不少，代謝狀況變差，交際應酬很多，5月中～10月很容易發福。更甚者，可能會罹患難以治癒的疾病，將會花很多的時間與病魔對抗。

5月會有一個月蝕發生在疾厄宮位，會是身體狀況最不好的時期。要當心罹患意想不到的疾病。因此白羊座在迎接2022年的同時，必須要先調理好身心靈的健康，才可能在2022年迎接屬於你的盛宴，若因一些事件的打擊，失去了鬥志，2022年最大的敵人就是自己的身體與心靈。一旦生病了，即便看似是小感冒，背後隱藏的將是難以應付的大問題，因此2022年，該如何強化身心靈健康，是非常重要的課題。

火星在8月之後會進入白羊座的交通宮位，下半年要特別注意交通安全，一旦發生交通事故，會需要花8個月的時間復健。同時，交通事故可能不僅只發生一兩次，從8月開始長達8個月的時間，交通方面的大小事故會特別多。

此外，8月之後火星會在溝通宮位待上8個多月，5月的水星又會從溝通宮位逆行至金錢宮位，2022年要特別注意口舌是非，在網路上、職場以及與陌生人的溝通應對都要特別謹言慎行，特別是在網路上的發言，即便是匿名，都可能惹上麻煩的人物。8月之後，你更會接觸到許多必須要溝通、與人說話的工作與場合，但在溝通的過程中，有些言語容易引發誤會，一言不合就可能與人發生爭執，因此下半年要特別注意口舌是非。

整體而言，白羊座2022年會是打下夢想、成就、事業基礎非常重要的一年，也可能會遇到生命中讓你想穩定下來的戀情，不過在金錢運勢上還不太穩定，人際關係也容易惹上口舌是非，注意身體健康與交通安全，下半年會有很多旅行的機會，多出門走走，紓緩身心靈，2022年的許多遭遇，會使你在2023年更為風光。

2022年金牛座流運

整體運勢：★1顆星

如果2021年的5月一直到2021年的7月，金牛座在人際關係上曾經遭遇過了什麼，那麼這樣的際遇會在2022年的上半年重演，有些金牛座受到許多人的簇擁與巴結，與人群的互動變得頻繁，也許算是好事情，不過這也意味著自己很難慎選身邊的朋友與同事，在人際關係上也吃了很多虧。2022年上半年，木星會順行回金牛座的人際關係宮位，若是你曾經因為人際關係往來的複雜，而陷入某些麻煩中，2022年會遇到一個貴人給予你一個難得的機會，從艱困的處境中翻身。

不過，有些人既是貴人，也可能是小人，學習拿捏人與之間的距離是十分困難的，特別是要如何判斷「人性」。木星在5月～10月這段時間會進入秘密宮位，上半年結交的朋友，那些接近你的人將會露出他的本質，在暗地裡搶資源、說你的壞話、或是以極盡下流的方式抹黑你。不過2022年的10月～12月木星會再度回到人際關係宮位，誰是真正的朋友，誰又是不能往來的人，以及曾經危害過你的人都將會現形。他們會讓你震驚，為什麼這些你曾經以誠相待的人會如此利用你。

人際關係上的風浪，可能讓你得到許多、也失去許多，特別是工作，你可能在2021年經歷了一次大規模的轉換，這段時間，如果是已經找到自己工作定位的金牛座，在新的領域中，會比較穩定。但2022年土星會繼續留在志業宮位，即便是工作已經穩定的金牛座，都會對目前身處的職場充滿不滿與質疑。

不過有更多的金牛座正面臨職業生涯的轉捩點，你可能會脫離原本擅長的領域，從基層的工作開始慢慢磨練，甚至會嘗試各式各樣的職業，這樣的動盪未必不好，或許金牛座會低潮好一陣子，不過，這段時間若能沈澱情緒，好好了解靈魂深處的需求，不要一昧地汲汲營營，2023年5月後，木星就會進入到金牛座的命宮，熬過2022年的低潮，以及許多人在你靈魂上的打擊，2023年金牛座將可以從谷底翻身，前提是，你必須在2022年把許多的教訓都學起來，工作與人際關係，會是你2023年能否鹹魚翻身的關鍵期。

有些金牛座會在2021年年底～2022年3月初到海外旅行，不過由於2021年12月～2022年1月份這段時間為金星逆行期，如果要出遠門，盡量避開2021年12月～2022年1月這段時間，否則很容易困在某些地方動彈不得，或是在外地受到不愉快的對待，2022年的2月份是金牛最適合出遠門旅遊的時間點，這段時間請好好享受你的旅程。

若是有進修計畫的金牛座，在2023之前，冥王星會停留在你進修的宮位，對於想出國進修的金牛座，2022年是最後能把握的一年。想移民到海外生活的金牛座，2022年一定要準備好，特別是2022年的2月，如果2022年沒能移民成功，之後的能量會越來越弱，你要到海外生活的機會就會更渺茫。

許多金牛座2022年會開始接觸神秘學，以及精神層面相關的事務，特別是在5月～10月之間，因為各種因緣際會，許多金牛座會在這段時間開始探索命理或心理學，對這段時間所發生的種種，不斷的反思、探索著前因後果，如果錯過了這段時間，2023年上半年還有時間讓你持續研究這些肉眼看不到，心中卻存在著一定重量的事物。在你找到自己的定位後，你才會知道得到與失去，僅在你的一念之間。

2022年的日月蝕會發生在金牛座與天蠍座的軸線上，在感情上也面臨著很大的考驗，5月、10月～11月要特別注意自己的脾氣，對待越是重要的人，情緒管理要越好，特別是在5月的時候，木星進入到心靈宮位，重要的人容易在此時與你分別，同時小人又多，會特別感到孤立無援，甚至無法接受生命中的許多巨變，很容易罹患心理疾患，許多事情來得又快又可怕，自己又愛鑽牛角尖，會是最不好的月份。11月的金牛座月蝕，生命中很重要的人會在此時離開，身體狀況也比較差，就算能將身邊的人都保護得好，情緒也起伏也特別大，因此在情感層面上，如果不想要有任何變故，2022年5月與11月要特別留意。

金錢運方面，2022年的8月開始，火星會在金牛座的金錢宮位肆虐8個月，從2022年8月一直到2023年3月，金牛座資金的消耗非常大，有許多預期外的開銷，經濟狀況會顯得較為困窘。火星8月進入金牛座的金錢宮位，這8個月的時間，也會使你不願放過任何可以多賺一些錢的機會，不過賺到的錢，馬上又會消耗掉，使得金牛座也會對於金錢與物質生活感到十分焦慮，不過金牛座一向很會存錢，雖然金錢消耗嚴重，但並不會影響到生活，對於賺錢的態度也是積極的，在火星停留在金錢宮位的8個月中，節制不必要的花費，下半年才能度過經濟焦慮期。

由於2022年的日月蝕會發生在金牛座的命宮與伴侶宮的軸線上，5月、10月～11月要當心罹患急性疾病，特別是心血管方面的疾病。10月～11月則是要注意腸胃炎、以及消化系統的問題，注意食品安全，此時容易吃壞肚子。木星5月～10月進入白羊座，這段時間心情較為憂鬱，盡量選擇讓身心靈能平靜的運動，正面思考，不然精神狀況會比較差，睡眠品質不佳，也容易嚴重抑鬱，不要讓心靈的問題影響生活才好。

整體而言， 2022年金牛座要特別穩定身心靈方面的健康，這段時間不會太好受，同時有許多花費是不必要的，特別在人際關係上，有些人接近你的目的都不單純，心靈層面與現實層面都正在汰舊換新，對待人的心態要改變，花錢的方式也要改變，工作也必須重新起步，不過這樣的日子不會太久，2023年，一切的辛苦都將結束，你將會從谷底翻身，並感受到生命中的奇蹟。

2022年雙子座流運

整體運勢：★★★3顆星

很多雙子座其實鬱悶了好一陣子，總是在關鍵的時刻就差臨門一腳，或許就能獲得你所期待的成果，或是在職場上受到重視。2022年你所冀望的成就將會落實，在工作、事業上會有個非常重大的轉變。木星在2021年底，一直到2022年5月會進入雙子座的志業宮位，某些雙子座將會轉換跑道，進入大型的組織中服務，或是嘗試新的領域，走上不同於過去的事業之路。如果是工作一直十分穩固的雙子座，2022年上半年職務也會有大幅的晉升，坐上一個管理層級的職務，在專業領域上有表現的機會。

某些雙子座或許會開發出新的副業，這個副業將會比你原來的正職工作表現更突出，甚至取代你過去所待的工作領域。日月蝕會發生在工作發展的軸線上，能否徹底脫離原來不上不下的工作狀態，選擇一個未知的旅程，5月與11月將會是轉換跑道十分重要的關鍵期，特別是5月份，這段時間轉換到任何領域，都將影響你未來3年以上的發展。然而，5月的水星也呈現逆行狀態，但若是猶豫了一下，或是對人脈不夠小心謹慎，都可能與成功失之交臂，不過，2022年大部分的能量都有利於雙子座職業生涯的轉換，不論決定挑戰任何新領域，都能獲得成就。

除了木星在志業宮位為雙子座找到新的突破之外，火星在2022年8月也會進入雙子座，長達8個月，這意味著上半年工作的變動，會讓你在8月份開始忙碌起來，對於喜歡忙碌的雙子座而言，2022年絕對沒有可以閒下來的時間，為了維持工作領域上的輝煌，勢必要花更多的精力去經營，這將是人生很重要的定錨，會為你打下非常重要的基礎。

人際關係方面更是處在眾星拱月的風光時刻，許多人脈將幫助你推展新的事業，在社交生活上如魚得水，也會有許多人搶著要沾你的光彩，更願意供你驅策，如果晉升為主管職，也會獲得非常豐沛的人力資源，成為你背後的推手。若在人際關係上好好經營，這些人不僅是生命中重要的貴人，在他們身上學到的事情，也會使你在未來好些年受益無窮。

2022年交際應酬的機會比較多，很多的社交場合會關係到你的工作，也意味著你所遇到的人際關係來自於各種階層，甚至可說是龍蛇雜處，在如此複雜的人際關係中，也必須拿好人與人之間的距離，雖然有些人在這段時間與你的關係會很密切，卻也可能招來一些酒肉朋友，在金錢往來上會比較複雜。提醒雙子座，2022年雖然貴人很多，但金流也會因此變複雜，可以的話盡量不要與人有金錢往來，容易引發財務問題，嚴重的話甚至需要用律法的方式解決。

雖然忙碌對雙子座而言會帶來成就，卻也會損耗身體的健康。火星2022年8月會進入雙子座的命宮，同時日月蝕也會發生在雙子座健康宮位的軸線上，血光之災會特別多，甚至罹患了連自己都難以置信的疾病。5月要注意心血管方面的疾病與消化系統的問題，如果要施打疫苗，最好在上半年儘早完成，5月受到日月蝕與水星逆行雙重能量的影響，會是2022年身體狀況最不理想的時期，感染肺部疾病的機率很高，選擇在此時打疫苗也會特別不適合，甚至危及生命。

8月開始，火星進入命宮，順行與逆行待上8個月，這8個月要當心血光之災，或是有某些器官嚴重發炎，復健與治療的時間會長達8個月，甚至必須動手術治療，會是身體健康不太理想的一年，這點雙子座絕對要特別注意。

2022年雙子座的感情生活比較平淡，還不至於很糟糕，不過如果是單身的雙子座會略顯寂寞。2021年12月可能會遇到讓你有好感的對象，或是在此時與某個人交往，這段時間開啟的戀情會比較穩定。不過由於2022年工作與生活會十分的忙碌，很多雙子座與喜歡的人聚少離多，或是呈現遠距戀愛的狀態。

5月、9月水星會在命宮與戀愛宮位逆行，如果是單身的雙子座，這段時間很容易吃回頭草，與舊情人復合。但如果是單身的雙子座，2022年的情感生活會較為乏善可陳，比較沒有新的邂逅機會，即便遇到了喜歡的人，很快就會因為生活的消磨，情感無法維持長久。你可能無暇經營情感關係，也對談戀愛沒有太大的興趣。所以，如果想談戀愛的雙子座，最好在2021年就得把情感穩定下來，如果過去有喜歡的對象，也可以在5月與9月連繫看看，若是戀情在2022年開始，得要到2024年才會有確切的結果。

對還是學生的雙子座，2022年可不會這麼好過，土星會持續停留在雙子座的學業宮位，少了木星的能量庇佑，功課容易被當掉或是延畢。如果是在海外的雙子座，則面臨進退兩難的局面，在外地水土不服，學業遇到瓶頸。因此，對於還是學生的雙子座，在2022年得要用功一些，指導者會比以前更為嚴厲，在學習與研究上也比較難以突破困境。

此外，土星持續停留在遠行宮位，對於需要常常到海外出差、外派的雙子座，比起以往來說，遇到的狀況會比較多，某些雙子座會困在某個區域無法回來，長達一年半或兩年之久，還有一些雙子座在出遠門時會遭遇一些光怪陸離的事件，像是掉錢包、重要的證件遺失，或是受到不太愉快的對待…等。同時，在國外嚴重水土不服，在海外要尋找醫療資源時也比較困難，如果可以，雙子座在2022年盡量少出遠門為佳。

整體而言，雙子座2022年的際遇算是會受到很多人的稱羨，在社會上的名譽與地位大幅提升，人緣也相當好，生活很忙碌，每一分耕耘都會有收穫。唯獨身體健康較為不理想，遠行運勢不佳，還是學生的雙子座，學業較無法順利完成，但整體的運勢還算是不錯的，對於追求事業與成就有野心的雙子座，在2022年一定會獲得你所冀望的收穫。

2022年巨蟹座流運

整體運勢：★★2顆星

對於正在進修高等教育學位，以及作學術研究的巨蟹座，木星在2022年將會給你實際的成就與回報。木星在5月中之前會先進入巨蟹座的學術或專業領域宮位，對於還在念研究所的巨蟹座而言可望完成論文，研究成果還會受到國際期刊或是指導者的重視。已經出社會很久的巨蟹座，則會因為工作的專業能力獲得認可，受到上司或老闆的賞識。

5月中～10月，木星會進入巨蟹座的志業宮位，由於專業能力受到認證，很多巨蟹座在下半年開始接任一個重要的位置，成為主管職，或是進入更大的組織工作。不過並非每個巨蟹座在追求成就上都有這麼大的動力，反倒是在2022年有許多遠行的機會，會有到海外旅遊、交換學生或是出差的機會。特別是5月中之前，許多巨蟹座會有很多機會到海外出差，或是外派一陣子，或是到海外旅行。如果上半年國際情勢還無法讓你自由遠行，2022年11月～12月也會有機會，想出國旅遊，或是想到海外工作的巨蟹座，不妨期待一下2022年。

不過，有些巨蟹座深受抑鬱以及心理疾病的困擾已久，2022年上半年木星將進入你的信仰宮位，你將找到心靈層面的寄託，藉著堅定的信仰，這些積壓在內心的負面能量會奇蹟似地被消除。對於工作與生活會開始產生努力的動力。所謂的信仰，不僅止於宗教而已，也可能是神秘學，或是陷入政治狂熱、以及對偶像的瘋狂崇拜，或是認同某種理論及價值觀。

2022年，巨蟹座會更崇尚自己所認定的真理，對於事情的認定會較為片面。在過度仰賴信仰的狀況下，要當心陷入某些宗教團體、政客，以及某種看似正面的組織所設下的陷阱中，成為一名無意識的加害者，對與你不同的人展開迫害。火星8月開始會進入巨蟹座的心靈宮位，順行退行待了8個多月的時間，對於一味靠著信仰與修行，卻不想在生活上有什麼改變的巨蟹座，下半年則要當心被自己相信的人、事、物所背叛，心理層面會更為憤世嫉俗與焦慮，這是巨蟹座2022年非常需要注意的問題。

情感面可能是巨蟹座想以信仰逃避現實的問題之一，2022年的日月蝕將會發生在巨蟹座情感與人際關係的軸線上，5月份與10月～11月份會是感情容易生變的時期，5月份的水星逆行也會自心靈宮位逆行至人際關係宮位，如果是單身的巨蟹座，10月～11月會出現一個讓你怦然心動的人，但你始終埋藏在心中，不敢說出來。某些自己或是交往對象的前任情人在5月出現，影響到目前的情感關係，可能因此造成裂痕。

人際關係也會有一些不愉快的事情產生，5月與10月～11月，會想脫離一些朋友，或離開某些組織，這其中必然會遇到許多不愉快的問題。某些巨蟹座則可能在5月與10月～11月得知某個朋友離世的消息，而覺得人生無常，情緒也會因此消沉。

如果有養寵物或是已經結婚有小孩的巨蟹座，5月與10月～11月的日月蝕會發生在子女宮位，這段時間要注意孩子們的身體狀況，某些巨蟹座的毛孩子容易在這段時間生病，或是突然離開你。小孩的安全與健康也要特別注意，5月與10月～11月盡量不要帶孩子從事有危險性的活動，孩子受傷的機率較大，甚至造成生命的危險。10月～11月這段時間懷孕的機率也比較大，若是有生育計劃的巨蟹座，10月～11月可以期待新生命的降臨。但如果意外懷孕的巨蟹座，5月與10月～11月胎兒流產的機率也比較高。

此外，2022年，木星離開了財務宮位，土星則會持續停留在財務宮位，許多巨蟹座容易在此時負債，或是經濟出現困難，但由於巨蟹座2022年的工作運勢還不錯，這些債務多半是因為理財不當而欠下的債務，輕則可能是因為投資時機、眼光不對，而套牢在市場高點。因此2022年，巨蟹座要保守理財，經濟窘迫的日子會長達一年半。某些巨蟹座陷入瘋狂信仰的狀況，把金錢輕易奉獻給看似地位崇高、握有權柄的人，實際上自己卻只是這些組織的提款機或韭菜，當你想脫身時，已經難以從道德勒索中脫離。

土星影響的問題，不僅僅是財務上的破口。健康也會是巨蟹座2022年最大的罩門，許多慢性疾病將會浮現，醫療方面的費用也會增加，同時必須長期陷入復健與治療的狀態，常常需要跑醫院。輕一點的狀況，則可能是某些部位筋骨酸痛，長期無法順利運作，用盡了各種方式醫治，卻不見成效。皮膚也會因為不明原因經常過敏，起疹子，一直都無法找到原因。

某些巨蟹座2022年會想重新整頓牙齒，需要戴牙套矯治，或許有許多巨蟹座目前已經正在接受這樣的治療了，矯治牙齒也花了你不少錢，而且還必須忍耐無法好好進食的困擾。此外，8月份之後，火星會進入巨蟹座的心靈宮位，順行逆行待上8個月，許多巨蟹座也深受不明原因的失眠之苦，常常睡不好、做噩夢。某些巨蟹座會沈迷在玄秘的事物中難以自拔，或是被無形的東西干擾，在此提醒巨蟹座，別急於獲得療癒自己與他人的能力，過份地走火入魔，也會導致精神上的不健康。大部分的巨蟹座則是容易多愁善感，因為無法接受一些事情的打擊，而陷入心理上的焦慮，嚴重的話，甚至因此罹患心理疾病。

整體而言，2022年巨蟹座最好能專注於自己事業上的展現，踏實穩定生活，這一年會是你生活表現最為輝煌的時期，請好好把握。在金錢上保守理財，不要亂花錢，也要避免投資或是買一些理財商品。心靈層面上則要維持正面思考，情感面也不要過度依賴對方的餵養，注意孩子與寵物的健康，2022年你將會體會出什麼才是生命中最珍貴的事物。

2022年獅子座流運

整體運勢：★★★★4顆星

「有錢」對許多人來說似乎都是好事，特別是不勞而獲的金錢。2022年上半年木星進入獅子座的財務宮位，這個宮位可讓許多獅子座獲得許多補償性、賠償性，或是在投資方面的資金。特別是有投資習慣的獅子座，會因為大環境的特殊，或是投資眼光精準，讓你得到驚人的獲利，當然也有一些比較勤奮賺錢的獅子座，在正職之外，因為自己開創的一些副業，而有許多外快收益進帳。

如果是手上握有一些房地產的獅子座，可把閒置的空間出租，每個月可增加被動性收入。甚至買張彩券，都會中到自己難以想像的大獎。雖說這些金錢並非是靠著工作所掙來的正財，不過也有一些獅子座並不是在愉快的情況下獲得這些金錢。像是必須經歷一場官司，獲得一筆賠償金，或是繼承家族中過世長輩的遺產，也有一些獅子座是因為離婚獲得贍養費用，或是工作上受到大環境影響，獲得資遣費以及政府補助性的金錢。更甚者，是自己經歷了生死關卡，而得到保險公司的理賠。

不論是以什麼方式從天而降一筆資金，這些錢絕對是可讓獅子座過上好一陣子的富裕日子，過去無法實現的夢想，也因為有錢了，而得以實現。木星在2022年5月～10月會率先進入獅子座的遠行宮位，許多獅子座會在這段時間出國旅行，有了上半年獲得的資金，這趟旅程會較為奢侈一些。如果獲得這筆資金的過程不是很愉快，到外地散散心也是不錯的。有些獅子座則是因為工作需求。必須到海外出差或外派。對於稍微年輕的獅子座而言，若是想出國當交換學生，或是出國深造念一個學位，也會是一個很好的時機。

金錢運勢的提升，使得獅子座對於工作、成就、事業的追求更為大膽，2022年的日月蝕發生在志業與家宅宮位的軸線上，同時又因為木星在5月～10月進駐海外宮位，有許多獅子座在工作領域上感到不順心好一陣子了，職場上小人得志，自己常常是需要收拾爛攤子的角色。這些鬱悶到了2022年會有轉機，5月、9月～10月會有一個展露頭角的機會，可能會被外派到海外工作，或是能進入外商公司。

5月的日月蝕伴隨著水星逆行在人際關係宮位以及志業宮位，職場人事會有很大的波動，你會因此被推上一個重要的位置，成為主管職，或是在貴人的幫助下，副業版圖升級。5月會有一些很久沒聯絡的老朋友向你提出邀約，但動機並不單純，這段時間最好不要與人合夥，因為土星留在合夥宮位，如果急於擴張尚未穩定的副業，很容易與合作對象不歡而散。

9月～10月還有一次轉換工作領域的機會，這次可能會需要離鄉背井到外地工作，亦或是辭去原來穩定的工作，回鄉發展，某些獅子座5月、9月～10月要當心大環境不佳，被公司裁員，或是過去經營的事業在此時收攤，職業生涯有重大的變動，但也許轉換工作並不一定是壞事，相反地，也可能找到更適合自己的環境。

由於日月蝕發生在家宅宮位的軸線上，很多獅子座的家庭也會因為5月、9月～10月發生許多變數。因為搬家、買賣房產，使得獅子座獲得一大筆資金，也可能因為工作的轉換而搬家。不過也有一些獅子座要注意家人的身體健康，5月、9月～10月可能有長輩離世，雖然會留給你一些財產，不過繼承這些財產要經歷許多的傷痛，甚至需要走一趟法律程序的分配，因此，2022年要特別注意家人的人身安全與身體健康。

感情運方面，自2020年年底木星與土星進入獅子座的感情、婚姻宮位，獅子座在情感關係上猶如洗三溫暖一般，時而甜蜜、時而委屈。2022年木星離開了感情宮位，剩下土星駐守，在情感關係上，會有許多考驗等待著獅子座，有些獅子座選擇在2021年進入婚姻關係，2022年會發覺自己似乎不太適應婚姻生活。就算是婚姻關係已經穩定、結婚很久的獅子座，2022年可能會遇到另一半行為乖張，兩人似乎無法走下去了。

也有些獅子座的伴侶身體狀況不佳，需要你花很多心力照顧。單身的獅子座則會經歷一個非常刻骨銘心的愛戀，在很短的時間內陷入熱戀，然而由於自己個性上的缺失與放肆，使得對方突然決定與你切割，讓你無法接受。除非你情感關係上的功課已經完成，個性上的缺失也磨合得能相互包容了，情感關係在2022年～2023年才能安然度過。

隨著你事業的小有成就，或是財富的增加，2022年下半年，人際關係會變得較為複雜，火星2022年8月會進入獅子座的人際關係宮位，順行逆行待上8個月。你會被迫接觸到許多不同的人，這些人或許是需要借助你的能力，或許是想利用你的地位，會消耗許多精力在人際關係上，但最後會發現自己不過是個工具人，被這些人所利用。某些獅子座可能因為家庭的問題，必須要跟不常往來的親戚周旋，這些不愉快會在2022年8月開始越來越嚴重，直到2023年3月，許多紛爭才會結束。不過有些比較喜歡接觸人群的獅子座，自2022年8月開始，會有密集的活動邀約，出席交際應酬的機會較多，有些聚會也並非壞事。

健康運方面，由於木星上半年進入疾厄宮位，代謝系統變得不佳，容易發福，肝功能不好，注意作息正常，盡量少飲酒以及使用藥物，身體狀況頻頻，賺越多錢，身體健康也消耗得越嚴重，注意上半年，木星與海王星越來越接近，周遭的人事與情感都不是太愉悅，情緒會較為憂鬱，罹患心理疾病的機率也較高，因此，2022年要特別注意身心靈的健康。可以的話，不妨在5月～10月間到海外走走，好好調整心情，或許可以找到新的寄託。

整體而言，獅子座在2022年社經地位會有顯著的提升，特別是物質生活會十分優渥，不過情感與家庭以及人際關係也會令你較為煩憂，心情可能起伏較為劇烈，若是情感與家庭能穩定下來，不被影響，這樣的獅子座在2022年會十分幸福。倘若情緒與家庭都不是太穩定，又不擅長應付複雜的人際關係，這樣的獅子座就要好好注意身心靈的健康了。不妨出遠門看看世界，會發現人生會有新的可能性。

2022年處女座流運

整體運勢：★★★3顆星

這幾年處女座在情感關係上一直浮浮沈沈，無法穩定下來，2022年會是決定你未來伴侶關係的關鍵年，木星在2021年底至2022年5月之前會進入處女座的伴侶、婚姻宮位。命中註定的人會在這段時間現身，特別要注意的是，金星自2021年11月一直到2022年2月這段時間，會在處女座的戀愛宮位順行與逆行待上4個月，這段時間處女座容易閃電地進入一段關係，而選擇在2022年上半年間走入禮堂。不僅如此，一旦有了戀愛對象的處女座，2021年年底～2022年年2月這段時間，受到金星在子女宮位待上4個月的影響，懷孕的機率很高，有些處女座甚至因此奉子成婚。

有些處女座也許對戀愛已經不再有什麼憧憬，或是早已有穩定的家庭關係，2022年上半年在感情上受到的滋潤依然讓你很愉悅。2022年年初有些處女座會有機會收養新的寵物，毛孩子會讓你生活感到愉悅。不過也有一些處女座對於寵物與戀愛都沒有什麼期待，那麼2022年很可能會花很多精力在迷戀偶像以及沈迷在玩樂中。2022年10月底一直到2022年12月底，木星會再度回到感情宮位，有些上半年邂逅到的對象，會一直到2022年年底才會開花結果。因此處女座在2022年在情感面上會是很豐盛的一年。

除了情感關係上的豐收，2022年5月中後，木星會進入處女座的財務宮位，許多處女座因為進入婚姻關係，或是感情穩定下來後，會在這段關係中獲得許多資產，可能是穩定的房產，生活不再顛沛流離，也可能在婚禮中獲得許多禮金，足以讓兩人過一陣子好日子。

除了在婚姻關係中可獲得一筆資金之外，處女座2022年下半年的投資運勢也特別好，不論是有心或是無意投資的標的，都能使你賺到一大筆資金。如果目前已經有結婚與成家的計畫，想要購屋的處女座，在2021年12月的射手座日蝕，會挑選到不錯的物件，日月食的影響能量會長達2個月，這段時間如果遇到自己喜歡的房子，就趕快穩定下來吧，這對於你在2022年的情感關係能否開花結果，也有加乘的作用。

工作運方面，其實處女座在2021年的努力與能力都已得到許多人的認可，不過這卻為處女座帶來更繁忙的生活，或是擔負更重大的職務。土星於2020年底與木星一起進入處女座的工作宮位，2022年木星離開了工作宮，留下土星在工作宮位。許多處女座或許在能力上得到肯定，卻感覺到沒有獲得相對的待遇，或是對目前的職場環境不是太滿意，而很想換工作。但即便處女座在這兩年成功轉換跑道，每一份工作都會十分勞碌。

5月會是處女座轉換工作的關鍵期，日月蝕發生在面試、考試宮位的軸線上，這段時間，很多處女座會想轉換到新的工作。5月份水星又從志業宮位退行到遠行宮位，會有一些處女座在此時找到一個需要外派的工作，若是工作穩定，也會在這段時間出差，或是派駐到外地工作。火星在2022年8月開始進入處女座的志業宮位，順行加上逆行待上8個月，某些處女座會在這段時間暫代主管職務，處理很多自己業務之外的問題，雖然你可以做得很好，但日子過得很不輕鬆。

再加上2022年的日月蝕會進入交通與遠行宮位的軸線上，常常需要在外頭跑外務、出差。若是接任這些往外發展的工作也並非壞事，不過這會使得處女座長時間處在勞碌的狀態中。必須要說，在志業宮位的火星與在工作宮位的土星都不是讓人活在舒適圈中的行星，許多處女座肩負著繁多的責任，卻可能吃力不討好，必須十分拼命地工作，這也意味著2022年處女座的每一份工作都不輕鬆，無法一直處在舒適的範圍中享受。

如果還是學生的處女座，受到2022年日月蝕在學業宮位的影響，在學業上會面臨到許多變化。特別是5月的日月蝕還受到水星逆行的影響。某些處女座可能無法順利地在上半年完成學業。如果還是在校的學生，會發覺自己目前念的科系不太適合自己，而有轉校或是休學的念頭。

5月份的日月蝕能量，伴隨著水星逆行，學業上會面臨到一個關鍵性的決定，但結果不一定是壞的，也許因為這個抉擇，會讓你遇到更理想的指導者，或是更好的學習環境。有些即將畢業的處女座同學，可能因為一些因素，延後畢業的時間。需要參加升學考試的處女座，則可能一波三折，除了在考試時有些不順利之外，選填學校與科系也容易發生技術上的疏失，被分配到自己不滿意的學校與系所。因此處女座同學在決定自己課業的走向時，不可以再渾渾噩噩，這一年你必須要做出最有利於自己未來的選擇。

2022年處女座的健康運也還是處在不太理想的狀態，除了健康宮位受到土星的影響，各種慢性疾病三不五時復發之外，下半年處女座也十分過勞，木星在5月中進入疾厄宮位，肝功能不佳，代謝變差，越是忙碌，越容易發福。5月、9月～10月的日月蝕會發生在交通宮位的軸線上，並伴隨著水星逆行的影響，5月、9月～10月很容易發生交通事故，需特別注意交通安全。可以的話，5月、9月～10月盡量不要遠行，容易受困在外地，或是發生交通意外。

整體而言，2022年處女座不論是感情、工作與學業都要好好經營，這會是決定你未來人生很重要的一年。身體的健康要靠著穩定的作息、運動和飲食來維持；駕駛車輛、遠行出差和旅遊都要注意交通安全；在學業與事業上要很有自己的主見。不論是學生，還是已經出社會工作的處女座，2022年完全沒有讓你遲疑不決的空間，對於自己所下的決定，也沒有後悔的餘地，因此2022年對處女座來說，沒有任何偷懶以及猶豫的空間。

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