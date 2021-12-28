殺破狼占星／2022年金錢運「富裕or貧窮」星座出爐！雙魚把握一點未來不愁吃穿

影響2022年經濟環境的星相，最主要的變數就是日月蝕了。2022年日月蝕會發生在金牛座與天蠍座的軸線上，同時在金牛座的天王星依然不時會受到土星影響，這意味著2022年有許多物資、糧食、醫療資源、依然供不應求。各國政府不斷舉債，通貨膨脹的問題嚴重。

2022上半年，肺炎病毒還有變種的可能，造成許多區域陷入大流行中。經濟也因為部分地區生產線停擺，造成某些零件斷鏈，因此在2022年，人們除了防疫之外，要珍惜重要的生活物資、以及多存一些錢生活。

以上是影響全球經濟環境主要星相。

至於2022年哪些星座最為富裕？那些星座又最為貧困呢？

參考：太陽星座、上升星座

金錢運勢最富裕：

第一名：處女座

處女座在2022年可說是最為富裕的星座了，木星5月中之後會進入處女座的財務宮位，長達5個多月，因此處女座2022年的偏財運是非常好的，有些處女座會因為上半年結婚、辦喜事，獲得許多禮金，長輩也因為處女座的婚嫁，給予許多非常有價值的賀禮。

當然，因為婚姻關係的建立，或是因為婚配因素，使處女座可以獲得伴侶的部分資產，在2022年可說是雙喜臨門的星座。有投資習慣的處女座，5月中之後投資的標的會大幅增值，財富增加很多。不過，由於8月後火星會進入處女座的志業宮位，土星還停留在處女座的健康宮位，有些較為悲情的處女座，則是會因為工作過度勞累導致罹患疾病，獲得大量的保險理賠。

日月蝕會發生在處女座交通宮位的軸線上，某些處女座因為交通事故，得到肇事者的賠償，其中也可能歷經律法程序或官司判決而獲得一些賠償金。因此，雖然處女座在2022年的財富很多是因為辦喜事而獲得的，但還是要注意工作過勞以及交通安全等相關問題，才可以獲得令人喜悅的財富。

第二名：獅子座

2022年獅子座的財運依然是很不錯的。木星正式進入獅子座的財務宮位，很多獅子座的偏財運都不錯，特別是有投資習慣的獅子座，在5月中以前購買的標的都能增值，財富瞬間增加很多。2022年的日月蝕發生在獅子座的家宅與志業宮位的軸線上，即便沒有投資習慣的獅子座，2022年也會因為工作的升遷或變動，使你獲得許多額外的配股或業績獎勵。

有些獅子座則會因為買賣房地產賺了不少錢，財庫進帳頗多。不過，由於日月蝕影響了獅子座的家庭宮位，有些財富會是因為繼承親人所留下的財產與保險金而獲得。此外也有一些獅子座是因為打官司或是自己發生一些意外事故，而獲得的理賠。

還有一些獅子座因為被資遣，獲得許多資遣費。因此，雖然2022年獅子座獲得非常多的財富，但有部分的獅子座得到這些金錢的過程並不是愉悅的，所以獅子座在2022年對於自己、家人的健康以及人身安全要特別留意，在職場與各種場合要低調，不要捲入是非之中，如此才能平安又富裕地度過2022年。

第三名：雙魚座

2022年是雙魚座的本命年，守護星木星與海王星雙雙都回歸到雙魚座，木星在5月中之前會讓許多雙魚座一躍成為工作領域的當紅炸子雞，有些雙魚座會因為夢想得以實現，進入某些特殊的領域。實現夢想最實際的回饋就是金錢了，2022年雙魚座會因為成為某些領域重要的角色，而有長期大量的收益進帳，如果雙魚座能經營好一直以來努力的事業與夢想，金錢的回饋會給予雙魚座許多的成就感。

不過要提醒雙魚座，2022年獲得的金錢，都是努力工作所獲得的正財，如果是工作本身就很穩定的雙魚座，2022年會因為職場地位的提升，薪資大幅調升。2022年日月蝕會發生在雙魚座的面試宮位上，正在求職的雙魚座，會很幸運地進入福利與待遇較好的機構工作，除了每個月的固定薪資之外，還能獲得額外的加給。

這樣的好運會一直延續到2023年的5月。請雙魚座好好把握2022年，在2022年，工作或事業若能穩定下來，可讓你在未來的12年不愁吃穿。

金錢運勢最貧窮：

第一名：巨蟹座

其實巨蟹座2021年財運算是還不錯的，在木星座進入財務宮位的加持下，許多巨蟹座已經獲得許多偏財了，但獲得這些財富的過程並不一定那麼愉快就是了。有些巨蟹座2021年在投資市場上初嚐一些甜頭，會一直想賺一些快錢。但2022年業力之星-土星，持續停留在巨蟹座的財務宮位，如果是想靠投資翻身的巨蟹座，2022年可能會因為一些無法預期的事件，造成大量的資金損失，想炒短線致富的巨蟹座甚至會在一瞬間負債累累。

沒有投資習慣的巨蟹座，受到土星持續停留在疾厄宮位的影響，身體狀況不佳，容易罹患慢性疾病，必須接受長期的醫治，醫療費用不斷支出，造成經濟上極大的負擔。此外，日月蝕會發生在人際關係宮位的軸線上，和信任的人合夥，會發生嚴重的財務糾紛，甚至必須打官司處理你的財產。某些巨蟹座的財產因為受到凍結，很多資金無法動用，經濟變得十分困窘，因此巨蟹座2022年理財要特別謹慎，保守為佳。注意身體健康，儘量不要與人合夥，才能渡過難熬的2022年。

第二名：摩羯座

摩羯座在2021年就隱約感覺到金錢大量流失的不安，但2021年木星在摩羯座的金錢宮位的加持之下，至少還會有大量收入進帳。2022年木星離開摩羯座的金錢宮位後，摩羯座的收益就會有些不穩定，生活會變得更為辛苦，每天被金錢追著跑，每個月的開支無法節流，每分錢都必須花在刀口上。

2022年日月蝕會發生在摩羯座的人際關係宮位上，與人的金錢往來往往是比較吃虧的，借貸或是幫人先墊出去的資金無法討回來，明明自己的經濟狀況不太理想，卻還是常常需要花很多錢去打點人際關係。就算是經濟狀況已經很穩定的摩羯座，2022年要當心一些詐騙事件發生在自己身上。因此2022年摩羯座對於每一分金錢的花費要特別謹慎，才不會陷入貧窮的恐懼之中。

第三名：天秤座

天王星在天秤座的財務宮位肆虐已久，2022年日月蝕會發生在天秤座的財務與金錢宮位的軸線上，許多天秤座的收入來源都不是太穩定，2022年5月、10月～11月，天秤座會因為投資失利，而損失大量金錢，特別是5月份，日月蝕與水星逆行同時發生在天秤座的財務宮位，有投資習慣的天秤座，容易誤判情勢，損失一大筆金錢，甚至一夕之間負債累累。

沒有投資習慣的天秤座在2022年5月、10月～11月也要當心掉錢包，或是信用資料被盜用，造成金錢損失。由於2022年日月蝕發生在疾厄宮位的軸線上，天秤座的身體狀況也比較不好，會花許多金錢在醫療費用上。5月疾厄宮位在水星逆行與日月蝕的影響之下，舊疾容易復發，甚至造成天秤座整個下半年都需要到醫療機構復健，復健的費用也十分可觀，因此天秤座在2022年除了投資要謹慎之外，還要看緊荷包，並要保養好身體，才能守住金錢。