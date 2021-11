小孟塔羅：新鮮感逝去…感情裡你的變心指數有多高？

請問你有沒有這樣的經驗呢?往往一開始對某個東西很喜歡,後續卻因為種種因素而變了心。也許隨著時間新鮮感的逝去,或是注意力被其他新事物吸引了,甚至是原有東西的損壞等等。至於我們對愛情這個東西,當然也會受影響導致變心。現在,憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌告訴你,感情裡你的變心指數有多高?

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者:Davide Corsi, Jaymi Elford(Tarot at the End of the Rainbow)

A:感情變心指數20%。(寶劍八正位)

牌面女子眼睛與身體被布綁住,身旁的八支寶陷將其圍住。

這張牌表示你在一段感情裡,會很希望兩人能時常在一起,而自己也會很投入其中。比如當兩人約會外出時,你很願意花心思找餐廳,或安排一些有趣的行程。若今天是由對方主動安排的,你也會讓自己能玩得盡興,不讓對方感到失望掃興。小孟老師在此提醒你,相處時間愈久磨合更顯重要。

B:感情變心指數60%。(錢幣五正位)

牌面女子雙手抱胸跪在地上,外頭冰天雪地不得其門而入。

這張牌表示你在一段感情裡,如果對方一昧的包容體貼,你可能會有恃寵而驕的狀況。這並不是在說你不懂珍惜,而是你希望對方能做自己,展現除了溫和以外的特質,調和酸甜苦辣豐富滋味,才能讓感情嚐起來甜而不膩。小孟老師在此提醒你,請好好跟對方訴說想法,別用挑釁或莫視態度處理。

C:感情變心指數80%。(錢幣十正位)

牌面長者頭戴盔甲手拿利矛,後方的男子臉上長滿綠葉。

這張牌表示你在一段關係中,在乎的是彼此能否有未來。所以你會在能做到的範圍,顧好對方與這段感情。感情能一步步走向未來,才會有持續邁進的驅動力。倘若對方處在迷惘階段,對你來說會是很大的考驗。小孟老師在此提醒你,要清楚自己的擇偶條件,清晰判斷別冒險躁進,才不會走在騎驢找馬的路。

D:感情變心指數40%。(聖杯四正位)

牌面少年坐在岩石看著池塘,兩位精靈帶著杯子飛向他。

這張牌表示你在一段感情中,儘管對相處不是很滿意,依舊不改想努力經營的心。關係再好難免會有爭執,但只要雙方齊心協力解決,除了能更加清楚如何調整,情感羈絆也會日漸加深,幫助這段感情愈走愈遠。小孟老師在此提醒你,你有很健康的經營心態,但談感情不是一人的事,需確定雙方有相同的認知。

E:感情變心指數99%。(聖杯六正位)

牌面人臉鹿身的少年將花,送給有著夢幻翅膀的金髮少女。

這張牌表示當你在一段感情中,容易想到曾經經歷過的感情,一不小心就會陷入比較心態。你沒有想要主動憶起過往,只是當你們之間少了些東西時,也裡就可能會生出這樣的念頭。然而這會大大影響你的專注力。小孟老師在此提醒你,每個人都是獨一無二的,沒有誰能夠被真正替代,但更重要的是誰在你身旁。