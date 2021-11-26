小孟塔羅：新鮮感逝去…感情裡你的變心指數有多高？

請問你有沒有這樣的經驗呢？往往一開始對某個東西很喜歡，後續卻因為種種因素而變了心。也許隨著時間新鮮感的逝去，或是注意力被其他新事物吸引了，甚至是原有東西的損壞等等。至於我們對愛情這個東西，當然也會受影響導致變心。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，感情裡你的變心指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Davide Corsi, Jaymi Elford(Tarot at the End of the Rainbow)

A：感情變心指數20%。(寶劍八正位)

牌面女子眼睛與身體被布綁住，身旁的八支寶陷將其圍住。

A：感情變心指數20%。(寶劍八正位)

這張牌表示你在一段感情裡，會很希望兩人能時常在一起，而自己也會很投入其中。比如當兩人約會外出時，你很願意花心思找餐廳，或安排一些有趣的行程。若今天是由對方主動安排的，你也會讓自己能玩得盡興，不讓對方感到失望掃興。小孟老師在此提醒你，相處時間愈久磨合更顯重要。

B：感情變心指數60%。(錢幣五正位)

牌面女子雙手抱胸跪在地上，外頭冰天雪地不得其門而入。

這張牌表示你在一段感情裡，如果對方一昧的包容體貼，你可能會有恃寵而驕的狀況。這並不是在說你不懂珍惜，而是你希望對方能做自己，展現除了溫和以外的特質，調和酸甜苦辣豐富滋味，才能讓感情嚐起來甜而不膩。小孟老師在此提醒你，請好好跟對方訴說想法，別用挑釁或莫視態度處理。

C：感情變心指數80%。(錢幣十正位)

牌面長者頭戴盔甲手拿利矛，後方的男子臉上長滿綠葉。

C：感情變心指數80%。(錢幣十正位)

這張牌表示你在一段關係中，在乎的是彼此能否有未來。所以你會在能做到的範圍，顧好對方與這段感情。感情能一步步走向未來，才會有持續邁進的驅動力。倘若對方處在迷惘階段，對你來說會是很大的考驗。小孟老師在此提醒你，要清楚自己的擇偶條件，清晰判斷別冒險躁進，才不會走在騎驢找馬的路。

D：感情變心指數40%。(聖杯四正位)

牌面少年坐在岩石看著池塘，兩位精靈帶著杯子飛向他。

D：感情變心指數40%。(聖杯四正位)

這張牌表示你在一段感情中，儘管對相處不是很滿意，依舊不改想努力經營的心。關係再好難免會有爭執，但只要雙方齊心協力解決，除了能更加清楚如何調整，情感羈絆也會日漸加深，幫助這段感情愈走愈遠。小孟老師在此提醒你，你有很健康的經營心態，但談感情不是一人的事，需確定雙方有相同的認知。

E：感情變心指數99%。(聖杯六正位)

牌面人臉鹿身的少年將花，送給有著夢幻翅膀的金髮少女。

E：感情變心指數99%。(聖杯六正位)

這張牌表示當你在一段感情中，容易想到曾經經歷過的感情，一不小心就會陷入比較心態。你沒有想要主動憶起過往，只是當你們之間少了些東西時，也裡就可能會生出這樣的念頭。然而這會大大影響你的專注力。小孟老師在此提醒你，每個人都是獨一無二的，沒有誰能夠被真正替代，但更重要的是誰在你身旁。