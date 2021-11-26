快訊

美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

新冠更強變株出現 英國暫停南非等六非洲國家航班

12星座女孩喝哪些飲料運更旺？巨蟹睡前來杯熱牛奶 天秤缺靈感靠這款茶

聯合新聞網 / 綜合報導
只要喝對飲料，就能幫助自己增加運勢。圖片來源／ingimage
只要喝對飲料，就能幫助自己增加運勢。圖片來源／ingimage

在百忙之中抽空喝口飲料，除了是生活的小確幸之外，根據喝的飲料有別，也可能替自己的運勢加分。日本網站「愛カツ」最近就剖析十二星座的女性，分別選擇什麼樣的飲料，可以替自己帶來好運。

牡羊座：番茄汁

牡羊女行動力強，甚至可能忙得連早餐都來不及吃。因此來杯營養豐富的番茄汁，正好補充自身能量，還可以養顏美容。

金牛座：可可

金牛女雖然個性沉穩，但在長久之下，內心也是累積了不少壓力。此時靠著香甜的可可轉換氣氛，放鬆心情是最合適的。

雙子座：能量飲料

雙子女腦筋靈活，一次處理不同的事情也不是問題，但也常常為了生活，犧牲掉不少休息時間。因此與能量飲料最為搭配，除了工作以外，對社交與感情運勢也有幫助。

巨蟹座：熱牛奶

巨蟹女喜歡照顧人，甚至會把他人擺在優先位置，忙完後才打理自己。因此可以在睡前喝一杯熱牛奶，讓自己上了床馬上熟睡，不把疲勞和壓力留到第二天，好保持身心的健康。

獅子座：柳橙汁

獅子女開朗而積極，是像太陽一樣，能帶給團隊溫暖的存在。在重要的事情前喝點柳橙汁，更能發揮出與生俱來的能力與魅力，好在關鍵場合一決勝負。

處女座：熱開水

處女座的女性知性且頭腦好，總是會對事情舉一反三，不過也無形中給自己產生壓力。因此用保溫瓶裝點熱開水，偶爾啜飲一下，可以替自己恢復元氣，緩和日常生活。

天秤座：紅茶

天秤女飄逸著特別的氣質，常常被周圍的人視為教養出眾的大小姐，與紅茶最為速配。如果想提升戀愛運，還可以升級成奶茶。而需要靈感的時候，換成清爽的檸檬茶也很不錯。

天蠍座：咖啡

天蠍女有些好賭，對於財經投資、高價物品有著一定的興趣，有時更難免會有衝動行為。因此在下決定前不如先來杯黑咖啡，除了可以讓頭腦冷靜一下，對自己的財運也非常有幫助。

射手座：巧克力飲料

射手女常被認為很受歡迎，但其實是個碰上失敗，就可能遠離感情好一陣子的類型。此時用巧克力喚醒內心沉睡的情感，就能替自己的戀愛運大幅加分。

魔羯座：焙茶

魔羯女是個不折不扣的努力家，總是會拚到自己的極限。而焙茶是個對胃刺激性不高，能夠恢復疲勞及治癒身心的飲品，剛好能幫魔羯女儲蓄能量。

水瓶座：碳酸飲料

水瓶女有著異於常人的想像力與行動力，有時可能會被旁人視作怪胎，但也因此常有靈光一閃的好點子。當工作或計畫進行遇上瓶頸時，不如就來點汽水疏通一下吧。

雙魚座：甜酒

治癒力強大的雙魚女，總是為了他人而汲汲營營，自己偶爾也難免感到有所壓力。當感到疲累的時候，來杯能夠讓自己容光煥發的甜酒，正好能促進美容運和感情運。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

運勢 星座

延伸閱讀

12星座年末開運指南／牡羊該休息了 雙魚座運勢「12年來最旺」

用中華料理比喻「12星座」性格 愛時尚的他是魚翅、魔羯座像這道功夫菜

「星座+血型」財運最旺前五組合 O型搭這星座竟是吸金體質

十二星座男像什麼動物？ 水瓶座優游自在、像貓一樣的是他

相關新聞

12星座女孩喝哪些飲料運更旺？巨蟹睡前來杯熱牛奶 天秤缺靈感靠這款茶

在百忙之中抽空喝口飲料，除了是生活的小確幸之外，根據喝的飲料有別，也可能替自己的運勢加分。日本網站「愛カツ」最近就剖析十二星座的女性，分別選擇什麼樣的飲料，可以替自己帶來好運。

心理測驗／吊床還是字母M？ 測出你內心是否容易動搖

人生在世，有時需要多採納別人意見，又有時需要堅定自己的想法。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人是屬於會堅持己見的性格，還是容易受三言兩語而動搖。

每日星座運勢／金牛與人互動有助力 不宜借出款項

2021-11-26 牡羊座 保持樂觀，運勢漸好。 整體運：★★★★☆ 從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的

談戀愛比單身還痛苦？3個星座的女性 越獨立越快樂、越好命！

每個人身上總是有一些死穴在，同一件事對不同的人來說，可能很重要，也可能無關緊要...

鑑定緣份趣味心測 用你跟他的「姓名筆劃總和」看是有好感or不合吧！

你有喜歡的人嗎？你跟他有沒有當情人的緣份？成為情人後，能不能走得長遠？今天科技紫微網要來分享一個鑑定緣份的趣味心測喔！首先想出一個人名，接著計算你和他的姓名筆劃總和，看看你們兩人互有好感？還是個性不合？

2021最後大翻身！12月財運超旺星座TOP5：獅子座有富裕感

年底眾多紛擾依舊持續不斷，不論是政治、經濟、醫療還是民生，甚至是物價問題，都尚未有壓力減輕的狀態，就只有自己的荷包不斷的減輕，明明是最辛苦的一群人，為何壓力卻最大呢？今天從年頭忙到年尾，不管世界怎麼變動，最重要的還是先來關心自己的財運吧！來看看12月財運最佳的前五名星座有沒有你!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。