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心理測驗／吊床還是字母M？ 測出你內心是否容易動搖

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自己是否為容易動搖的性格。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自己是否為容易動搖的性格。圖片來源／ingimage

人生在世，有時需要多採納別人意見，有時又需要堅定自己的想法。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人是屬於會堅持己見的性格，還是容易受三言兩語而動搖。

請問：下圖中的東西，你認為它是什麼呢？

圖片中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖片中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 吊床

B 橫幅廣告

C 字母表的「M」

D 在笑的嘴

選擇A吊床的你，是有點難以動搖的性格。你有著樂天且些許遲鈍的個性，在周遭已經察覺事態並產生動搖時，你可能還沒搞清楚狀況，即使後知後覺了，也能夠不把動搖寫在臉上。其實你的內心還是有些反應的，但你總是能在外觀上保持鎮定，因此被認為是難以動搖的人。

選擇B橫幅廣告的你，是有點容易動搖的性格。你是個相當努力的人，面對所有事情都會認真看待，這也讓意外產生時，你容易產生動搖的跡象。然而對你來說，每次碰到困難時，也會讓你開始好好思考，想出解決問題的對策，藉由這樣的過程，內心也會恢復平靜。

選擇C字母表的「M」的你，是非常不容易動搖的性格。你總是能站在客觀的立場看待事情，即使是發生在自己身上的事，也能夠轉換另一個角度，把握住事情的全貌，同時腦袋不斷地運轉，思考出解決方案。對你而言，大部分的事情不過都是必然發生的現象，因此不太需要擔心。

選擇D在笑的嘴的你，是非常容易動搖的性格。你的性格有如一張白紙般純潔無暇，這讓你非常容易受到周圍的影響，即使是一點點的小變化，你的心情也都會完全寫在臉上。要克服這項缺陷，首先得練習保持鎮定，即使內心慌亂，也要盡量在外表上不動聲色。

心理測驗 日本

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