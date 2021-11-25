談戀愛比單身還痛苦？3個星座的女性 越獨立越快樂、越好命！

每個人身上總是有一些死穴在，同一件事對不同的人來說，可能很重要，也可能無關緊要...

在生活中，我們總是羨慕那些無憂無慮，天不怕地不怕的人。但是你後來才發現，原來這些人也只是逞強，平時看著無敵，但是在戀愛的時候，卻焦慮萬分、孤枕難眠。太過在意與糾結，對他們來說談戀愛總是苦大於樂呀！來看看哪幾個星座都是這樣的吧~請連帶參考月亮星座喲。

單身反而更舒服自在的雙魚女

雙魚座的人可以說有兩種明顯的類型，一種是非常迷人的，具有磁性、吸引人，使人很樂於和他相處；而另外一種的雙魚則是相當害羞而且保守的；一般說來，屬於此星座的人，都是活潑開朗的，性格也十分溫和，使人極願和他們親近。多愁善感，所以對於他人的一言一行都相當敏感。十分愛好藝術生活，他們最大的缺點是─往往不能夠面對現實，對一切太過於理想化，反而常使內心充滿了矛盾。

雙魚女依賴心實在是太重了，時間長了，就讓她們忘記了自己本身是一個足夠優秀的女孩子。雙魚女本身就敏感，很多時候還有點自卑，而一些負面的情緒和認知，對她們影響太大了。所以雙魚女要從心裡獨立起來，並且開始認可自己，這樣雙魚女才更容易發揮自己的優勢，事業生活都會順利不少，內心強大起來了，面對愛情也就更成熟更坦然了。

一個人自在什麼都不怕的水瓶女

水瓶座為人善變，很活潑也很有表現力，說話風趣又幽默，很迷人，有時又顯得過於抑鬱，對某些事有點無動於衷，也很懶散。雖然有迷人的風度，不過卻嫌膽小一些，也有點保守，但是他的表白能力可是不容忽略！ 他是一個忠誠的好朋友，有很明顯的利他主義，對自己頗有信心，也很自負，而且也很頑固又獨立。具有冒險的精神，在感情上很敏感，很容易受到傷害，若是受到傷害便會表現出特殊的脾氣。

水瓶本身就是一個非常獨立的星座，所以水瓶好像很少因為寂寞而想要和一個人在一起的，估計她們心裡也明白，說不準哪天就會有點厭煩與人相處的日子呢。水瓶女可以在獨身生活中體會到最大的自由和快樂，也比較容易專注於自己想要專注的事情。雖說水瓶女沒有展現太強的事業心，但是對於自己熱愛的職業，往往非常用心。

遇到真愛反而如履薄冰的天蠍女

天蠍座的人外表看似神秘莫測，沉默寡言，但是在內心深處都有一份強烈的熱情，而且做起事總是有條不紊，井然有序，遇到困難也毫不退縮。大多個性沉著，不愛多說話，能夠吃苦耐勞，也不會發出怨言；但是天蠍座卻不善於交際，也不愛去奉承他人，不過他們做事非常有持續性，一旦下定了目標，就會勇往直前毫不退縮，即使遇見了困難，也會奮勇抵抗，不會半途而廢。

天蠍女看上去是非常獨立的類型，其實還真不一定。尤其是年紀比較小的天蠍女，非常容易為了感情放棄很多對自己有利的東西，甚至開始沉迷溫柔鄉，忽略了自己的成長，忘記了自己的要強。不管天蠍女是不是能夠遇到一份足夠美好的愛情，她們都需要調整自己的心態，感性的人太容易被感受影響了，所以不管本身多優秀，都需要自我成長，不要小瞧理智，更不要忘記理智。

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