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逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心

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逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心(圖片來源：Shutterstock)
逢九必衰？明年「這些生肖」坎坷多災要小心(圖片來源：Shutterstock)

大家有聽過「逢九必衰」或「逢九必凶」的說法嗎？據說，人的歲數到達「逢九年」時，運勢有大轉變，多有不順與災難。那麼，2022年哪些生肖逢九須小心？又要如何化解？科技紫微網將在本文中揭曉答案，助你逢凶化吉。

首先，我們來瞭解一下什麼是「逢九年」。它分為「明九」與「暗九」，而暗九之兇險更甚明九。所謂明九，就是虛歲年齡帶九的年份，例如：9歲、19歲、29歲……以此類推；而暗九則是虛歲年齡為9的倍數的年份，例如：9歲、18歲、27歲、36歲……以此類推。

俗話說：人遇逢九年，身心疲憊不順暢，常有坎坷多災難。輕則病痛纏身、有破財，重則生死邊沿、險象環生。特別是遇到暗九年，必須處處小心，謹慎行事，避免口舌、肢體衝突等，更不可去危險之地。

此外，還需要留意幾事：其一，男怕生日前，女怕生日後。在逢九年，男性生日前災難重，而女性則在生日後遇險多。其二，男防初一，女防十五。即男性要注意臨近農曆初一的日子，女性則要注意臨近農曆十五的日子。

2022年逢九的生肖如下：

鼠：


1996年生虛歲27（暗九）
1984年生虛歲39（明九）
1960年生虛歲63（暗九）
1924年生虛歲99（既是明九，也是暗九）

兔：


1987年生虛歲36（暗九）
1951年生虛歲72（暗九）

龍：


1964年虛歲59（明九）

馬：


2014年生虛歲9（既是明九，也是暗九）
1954年生虛歲69（明九）
1942年生虛歲81（暗九）

猴：


2004年生虛歲19（明九）
1944年生虛歲79（明九）

雞：


2005年生虛歲18（暗九）
1969年生虛歲54（暗九）
1933年生虛歲90（既是明九，也是暗九）

狗：


1994年生虛歲29（明九）
1934年生虛歲89（明九）

逢九年要如何化解災禍？

明九：

  1. 切記：「小病不拖、險地不去」。

  2. 避免借貸、擔保，或是大額投資。

  3. 時常穿著紅色服飾（比如：紅色背心、紅色內褲、紅繩、紅色腰帶等等），可祛邪避災。

  4. 在家中吉位擺放綠色植物，如：長青藤、發財樹、文竹、金心吊蘭、金桂、鐵樹等，植物的生命力可讓周圍環境形成充滿「生氣」的場，有「生旺、行好運」之功效。

  5. 保持積極樂觀的心態，多與陽光、正能量的人群接觸，可遇好運。

暗九：


除了明九需注意的5點以外，還須注意以下幾點：

  1. 遠離人多嘴雜場合，以避口舌是非、肢體衝突。多施捨做善事，可積德祈福。

  2. 求陰陽五行護身符，隨身攜帶或放置於臥室床頭，催動自身五行磁場，護佑元神，以保平安康健。

  3. 每逢農曆初一、十五，拜神、沐浴、焚香、打坐，誠心祈福，以求吉祥順遂。

  4. 過年時在家祭拜流年太歲、本命元神，保佑諸事順利安康。

  5. 忌投資、結婚、過生日、參加葬禮等，避免大喜大悲，保持心境平和，可消災避難。

  6. 運用吉祥物開運。隨身佩戴黑曜石、本命佛、五帝錢、平安扣飾品，或三合、六合屬相飾品等，可淨化周圍的負能量磁場，有效驅邪、避災、保平安。注意：吉祥物不是多多益善，選擇佩戴一兩樣即可。

「心安則無事」，多多行善，常保身心愉快，修持內心能量，並遵行以上化解之法，即使逢九也能扭轉運勢，保得安順康健。

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