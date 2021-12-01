明明相愛卻想放手？全因愛上這些星座太累

相愛的感覺多麼美好動人，然而，相愛容易相處難！你是否曾在某些時刻突然覺得談戀愛真的好累，大歎「再也不要跟某個星座談戀愛了！」其實，從個性方面來分析，你的感歎或許真的有跡可循喔！科技紫微網現在就來盤點，哪些星座容易讓人愛得徹底，也累得徹底？

TOP 4：處女座

外熱內冷的處女座，絕不是悶葫蘆，接話回應都在行，只是一開口就會忍不住碎碎念，能從天靈蓋一直訓到腳底板，無處不嫌。然而，吵架的時候本該講清楚、說明白，他卻改以冷暴力對待另一半，這樣的處女座果然讓人心累。

TOP 3：天蠍座

在感情裡很霸道，佔有慾強，剛開始或許愛得如膠似漆，時間一久，口齒伶俐與強詞奪理的一面就會陸續登場，說得讓你感到什麼都是他對，對你好一點是珍貴，對你差一點是磨練。談場戀愛像搭雲霄飛車，怎能不累呢？

TOP 2：水瓶座

博愛的水瓶座，感覺上應該是個好相處的情人才對，但是水瓶座那獨特的思考步調卻讓人不易跟上。他太過我行我素，一下要做這個、一下改拚那個，好不容易做的決定，過會兒又推翻了，想要穩定交往的情人當然會感到心好累。

TOP 1：摩羯座

務實堅定、腳踏實地，在婚姻市場或許是一大利基，但在戀愛階段不僅不夠浪漫，還顯得有點現實。而且摩羯座會希望情人跟自己一起充實自我，努力的苦其心志、勞其筋骨，相處起來太累似乎已是預料中的事了。

一段感情之所以能走得長遠，關鍵在於兩人能取得平衡，相互扶持與尊重。所以，別害怕你或你的另一半上榜，只要有心磨合，都有希望成真。

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