別踩到地雷！12星座人生大難題揭曉

人生不如意，十常八九。遇上難搞的問題不可怕，遇上努力千百回也搞不定的難題才可怕。人生中就真有某些事情是難如登天，看看科技紫微網根據星座所列出的12件人生大難題，小心別踩到這些地雷喔！

人生大難題－跟牡羊座訴苦

牡羊座直來直往，對美好世界有著無比期待和嚮往，即便遇到不開心的事情，也不太會往心裡去。你有什麼難過的事情，與其對牡羊座說，最好還是自行消化吧。或者改變策略，找他們一起罵一罵、發洩一下，效果會好得多。

人生大難題－跟金牛座借錢

金牛座分成兩種，一種是外顯的守財奴，一種是內斂的守財奴。所以面對他們，你最好別提你和他們多有交情，談錢傷感情啊！最好還是向他們學賺錢，學存錢，能吸收一點就是大大收穫，長期下來一定可以漸漸縮小資金缺口。

人生大難題－跟雙子座溝通

都說是雙子座了，就算外表再怎麼活潑有趣，內建兩種思緒也是可以理解的。他們時而談笑風生，時而多愁善感。想跟他們溝通，就要有偏離主題的心理準備，一不小心就從外太空聊到內子宮去了。

人生大難題－跟巨蟹座決裂

巨蟹座那種深入血脈的溫柔，讓他無論何時何地都想照顧人、把愛傳出去。平時或許好商量，但是遇到危急時刻，為了保護自己想要保護的人，他絕對會舉起大蟹螯奮力迎戰。這樣的巨蟹座，你會捨得跟他決裂嗎？

人生大難題－跟獅子座講理

獅子座真的是天生自負，充滿信心，所以說不要和獅子座講道理，因為獅子座的真理就是他們自己。要把獅子座馴服成小貓咪可不是易事，但若你需要找人幫忙壯膽、說理、吵架，那麼獅子座就是好選擇。

人生大難題－跟處女座同居

處女座的龜毛是有目共睹的，和他們一起生活，大概凡事都要受到指責和挑剔，衣服為什麼沒照花色掛好？書本為什麼不照出版年份排好？一旦違反了處女座的原則，很可能就會遭到碎碎念的全面攻擊。

人生大難題－跟和天秤座爭論

奇怪了，天秤座那麼博學，口齒伶俐，而且愛好和平，罵人不帶髒字，你是吃了什麼熊心豹子膽，敢沒事找他們爭論？何況，最後很可能還是你自己理虧道歉，所以不去破壞表面的平衡也罷！

人生大難題－跟與天蠍座競爭

在天蠍座的宇宙裡，沒有做不到，只有做不做。他只要下定決心，就算是拼了命也要達到目標。強烈的毅力與好勝心使然，他不跟你分出個輸贏恐怕不肯善罷干休，廢寢忘食和不擇手段對他來說都是家常便飯，你遇到這種對手，只有認輸的分了。

人生大難題－跟射手座戀愛

和射手座戀愛，是刻骨銘心的一大體驗。射手的心就如同脫韁野馬，即使在熱戀期，他還是常跟別人曖昧，或是做出一些遊走在邊緣的舉動，讓你總是緊張兮兮，放不下心，每天都像在走鋼索一樣。

人生大難題－跟摩羯座合作

摩羯座有自己的步調與原則。雖然他們不像某些星座那麼活躍或是衝動，但是他們在計劃事情上的精細與龜毛度，總是達到牽一髮動全身的地步。若你想跟摩羯座合作，卻又不肯遷就，那麼合作起來必定會吃上不少虧，讓你後悔莫及。

人生大難題－跟水瓶座冷戰

跟水瓶座冷戰？別以為你撐得夠久就沒事，水瓶座的冷戰功力絕對是魔王等級。這倒不是因為他愛冷戰，而是他的思考迴路特殊，多半根本沒發現你在冷戰，而是以為你只是累了懶得講話而已。所以跟水瓶座冷戰後敗下陣來的人實在太多。

人生大難題－跟和雙魚座吵架

確定要跟雙魚座吵架嗎？看到他們一副楚楚可憐、與世無爭的樣子，你就先輸一半了。若你堅持要吵，也要掂掂自己的斤兩，因為雙魚座的吵架模式就如同軟劍一樣柔中帶勁，凌厲非凡，找救兵的功力也是一等一，到時候你還得舌戰群儒，非常辛苦！

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