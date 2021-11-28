殺破狼周運勢／雙魚職涯重大變化 雙子彷彿成人生勝利組

殺破狼2021年11月29日～12月5日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星與冥王星合相在志業宮位，進入金星逆行前的停滯影響期，會回鍋過去待過的公司或單位，與老同事再度合作，或是重操舊業，工作駕輕就熟，與昔日夥伴相處也較為愉快。

學業運方面，日蝕發生在學業宮位，對於目前的科系或指導者不是太滿意，這段時間會轉換到適合自己的科系，或是尋求更理想的指導者。某些白羊座則是順利申請到海外的學校，或是交換學生，正準備出國相關事宜。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的火星受到人際關係宮位的木星影響，有熟識的人在肢體上做出不禮貌的舉動，使你非常不愉快。某些白羊座與朋友容易不小心發生關係，事後很後悔，兩人見面尷尬，連朋友都做不成。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到人際關係宮位的土星影響，與人交易容易發生財務或金錢糾紛。這段時間當心被詐騙，最好不要跟團購，在網路上購物時，也要注意個資被盜用。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，會收到一筆賠償性質的資金，有些問題可因為這筆資金的入帳而解決。但由於同在財務宮位的水星受到海王星影響，這段時間不要跟團購，也切勿與人合夥投資，容易被詐騙，或是發生糾紛。

學業運方面，在學業宮位的金星與冥王星合相，正要升學的金牛座，憑藉著許多對外競賽的表現，可保送或推徵進入理想的學校，提早確立未來的前途。某些金牛座則會獲得到海外交換學生的機會，正在辦理出國手續。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與夥伴宮位的火星影響，與工作夥伴意見相左，甚至發生爭執，工作進度也受到影響。某些金牛座暫時代理主管職，即將要卸任，但未來卻還要處理上司所要處理的事務。

感情運方面，在感情宮位的火星與木星相位不良，同時在金牛座月蝕能量持續影響之下，與伴侶對於未來沒有共識，發生許多爭執，此時情緒也比較不穩定，容易分手，這段時間對待越是重要的人，情緒管理要越好。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星與冥王星合相在財務宮位，會搶到限量款的夢幻商品，彷彿成為人生勝利組。有投資習慣的雙子座，這段時間投資標的還有成長空間，守住底線，可在適當的時機獲利了結。

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，離開一段不健康的關係後，很快就有新的追求者出現，對方的個性與你一拍即合，進入交往狀態。感情穩定的雙子座，與另一半會想一起創業，但雙方有一些想法需要彼此磨合。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到木星影響，選購新的工作用品時，功課沒做足，不但無法增加工作效率，反而浪費許多時間在適應，雖然工作量沒有增加，但每天都加班到深夜。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，工作有過勞的傾向，體力消耗快速，每天都很疲憊。注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，喉嚨與泌尿系統易受病菌感染發炎，注意保暖、多喝溫水。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，職場會有重大的人事異動，目前的職務會有所調整，或是會在此時調單位。某些巨蟹座會跳槽到新的工作領域，或是在此時離職，另謀較理想的出路。

感情運方面，在感情宮位的金星與冥王星呈現合相，曾經交往的感情對象回頭聯繫，內心還是有著當初的悸動，但由於在戀愛宮位的火星相位不良，當心對方只是想打個回頭炮。某些巨蟹座則是喜歡上自己都無法想像的新對象。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，週遭有些朋友太窮困，雖然一再地幫助對方，卻可能被對方視為理所當然。某些巨蟹座跟團購發生財務糾紛，對方遲遲無法出貨給你，甚至搞失蹤。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到子女宮位的火星影響，家中的小孩、寵物、身體狀況不佳，會花很多錢在孩子身上。某些巨蟹座則是迷戀偶像明星，砸很多錢買偶像代言的週邊商品。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，對於原本的關係已經感到索然無味，突然邂逅一位令你怦然心動的對象，會在新舊關係之間做出抉擇。感情穩定的獅子座，有懷孕的跡象，或是在此時收養寵物。

工作運方面，金星與冥王星在工作宮位呈現合相，會暫時代理主管職，執行某個重要的案件，表現可圈可點，卻也可能遭人嫉妒。某些獅子座會暫時回鍋到過去待過的單位救火，有許多前人留下的爛攤子需要整頓。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人大小爭執不斷，雖然都是很瑣碎的問題，但會使你對生活感到厭倦。注意居家環境與門戶的安全，容易遭到宵小入侵，使用電器與爐火也要小心。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到水星影響，會花很多錢在小孩、寵物、偶像或戀愛對象身上，不過有些開銷都是沒有必要的浪費。有投資習慣的獅子座，切勿受到小道消息的影響，投資某些信用不良的公司，容易被套牢。

處女座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，家庭會有一個重大的變化，有些成員會離開家，或是家人關係有所改變。需要搬家或購屋的處女座，會找到理想的物件，並很快決定入住新居所。

感情運方面，金星與冥王星合相在戀愛宮位，對某個人產生莫名的佔有慾，不知不覺陷入愛戀之中。某些處女座會重逢過去喜歡過的對象，並且對方有意跟你復合。感情穩定的處女座有懷孕的跡象，或是在此時會收養新的寵物。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到溝通宮位的火星影響，職場氣氛不佳，與同事相處不愉快，溝通不良，甚至會發生糾紛，引起爭執，會是工作非常不愉快的時期。

學習運方面，火星持續在學習宮位行進，相位不良，許多功課、作業、報告堆積如山，即使熬夜都無法做完。某些處女座最近要參加很多考試或競賽，感到有些分身乏術，學業壓力很大。

天秤座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，會學習一直以來想進修的某個事物，同時會遇到十分優秀的指導者。還是學生，或需要參加各類考試的天秤座，成績會超出自己的預期，跨越門檻，獲得認證。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與冥王星呈現合相，家中需要重新整修，或是添購新的傢俱，雖然會進入一段過渡期，但會改善居住環境。某些天秤座則是家中會辦喜事，或是有新成員加入。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，在職場的貢獻被肯定，薪資會有所調升。某些天秤座看似悠閒，其實已進入許多工作的前置作業階段，將要執行許多重要的事務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星與土星相位皆不良，與戀愛對象在金錢或是肉體關係上不協調，成為兩人情感關係中的疙瘩。某些天秤座目前正在懷孕階段，但胎兒狀況不穩定，你的身體也跟著受到影響。

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，同時在交通宮位的水星相位不良，通勤時所使用的交通工具已經無法維修，會在此時決定換新車。當心各種交通事故與糾紛，被開單的機率較高，搭乘大眾運輸系統與走路時也須留意交通安全。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，此時會被老闆或上司調整薪資，收入增加。某些天蠍座發展的副業會轉為主業經營，會比原先的正職賺得多，而且輕鬆。

工作運方面，金星與冥王星合相在面試宮位，過去曾經待過的產業或單位會想挖角你回去，面談時即便開出較為嚴苛的條件，都有商討的餘地。某些天蠍座則是在此時考公職，可跨越門檻，輕鬆就職。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星相位不良，受到月蝕能量的影響，覺得在情感關係中十分卑微，實質的付出受到糟蹋，連精神上的回饋都無法被滿足。某些天蠍座還在被分手的傷痛中無法走出來，想盡辦法挽回也是枉然。

家宅運方面，在家宅宮位的木星、土星，相位皆不良，家中雖然有些喜事需要辦理，但每個人都有意見，很多事情變得複雜。某些天蠍座想購買新屋或搬家，遭到仲介或屋主的刁難，感到生氣。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星與冥王星呈現合相，先前被虧欠的資金可在這段時間討回，落袋為安。某些射手座則是會被加薪，或是利用一些方式斡旋，讓老闆願意調整薪資待遇。

人際關係方面，日蝕發生在命宮，看盡世間冷暖，改變了一些待人處事的方式，會獲得良師益友，雙方可以交心。但也會清理掉一些損友，對於老是佔人便宜的人感到不齒。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在命宮，會為了喜歡的人改變自己長久以來的習慣，甚至拋棄掉很重要的家人與朋友，對你來說，有些選擇會令人感到十分痛苦，但卻也是無可避免的。某些射手座則是在此時結束不健康的情感關係，選擇分手。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位不良，受到月蝕能量影響，在自己的社群媒體或是網路上的發言都要謹慎，很容易被人抓到把柄，影響到你的工作，某些射手座會覺得與同事、上司、客戶溝通不良，很多事情窒礙難行。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，同時在命宮的金星與冥王星合相，與暗戀的對象有接觸的機會，會因此狂喜迷亂，暈船好一陣子。有穩定對象的摩羯座，會在小孩、寵物、彼此之間的關係付出許多心血與金錢來經營。

工作運方面，金星與冥王星合相在命宮，只要專心在自己喜歡的事情上就會有收穫，在職場上覺得心情愉悅。正在求職的摩羯座，很快就會收到錄取通知，但由於在面試宮位的海王星受到水星影響，此時當心詐騙，要慎選新工作。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星、木星相位皆不良，雖然一直有收入進帳，但開銷非常多，總覺得錢不夠用。某些摩羯座會分期付款購買很貴重的東西，生活費用受到擠壓，經濟壓力較大。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到水星影響，出遠門容易迷路，或是遇到麻煩的交通事故，受困在某個區域動彈不得。被開罰單的機率也比較高，同時要當心與人發生行車糾紛，這段時間要特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會離開一個團體，或是退出某個群組，在自己的社群媒體也會清掉一些很久沒聯絡的人，有些朋友會從你的生活中離開。不過此時也會交往到新的人脈，未來可以在許多事務上往來與互助。

感情運方面，在心靈宮位的金星與冥王星呈現合相，心中一直有在意的人，但卻沒有發展的機會，只能默默暗戀對方。某些水瓶座會悄悄發展秘密戀情，但關係尚未穩定，兩人的關係也不宜公開，最好先低調發展。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到人際關係宮位的水星影響，會接到好友的紅色炸彈，有些人情債得在此時還一還。某些水瓶座在打點人際關係方面花了很多錢，但這些禮物並不會被珍惜。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，工作進度火燒屁股，每天都得加班，使你十分疲累。某些水瓶座與上司相處不睦，會為了業務方面的問題與主管發生爭執，職場氣氛不佳。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，會轉換到新的單位，甚至升任為主管，此時會開啟新的副業或業務，職業生涯有重大的變化。某些雙魚座則是在此時離職，轉換到新的工作領域發展。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與冥王星呈現合相，這段時間的人脈變得更為穩固，許多很久不見的客戶會回來找你。某些雙魚座則是會有許多活動邀約，交際應酬特別多。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的木星、土星相位皆不良，即便有穩定的交往對象，也會覺得對方在心靈層面上給你很大的壓力，常常帶給你恐懼感，精神層面沒有可交流的對象，感到空虛。

學習運方面，在學習宮位的天王星受到土星影響，不論學習任何事物，都會因為各種因素而中斷，作業或報告堆積如山，考試成績也不理想，這段時間的學業壓力會較大，有些科目可能會被當掉。

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