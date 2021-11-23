2021最後大翻身！12月財運超旺星座TOP5：獅子座有富裕感

年底眾多紛擾依舊持續不斷，不論是政治、經濟、醫療還是民生，甚至是物價問題，都尚未有壓力減輕的狀態，就只有自己的荷包不斷的減輕，明明是最辛苦的一群人，為何壓力卻最大呢？今天從年頭忙到年尾，不管世界怎麼變動，最重要的還是先來關心自己的財運吧！來看看12月財運最佳的前五名星座有沒有你!

第五名 : 牡羊座 - 事業財，辛苦打拼得獎金。

這個月的牡羊座，你們的野心特別明顯，不僅樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標，而積極的表現自己，擅長與上司、主管還有客戶溝通，優秀的協調能力有機會展現出來，讓事業工作各方面都進展得宜。而且除了工作表現佳，頭腦也很靈活，展現並運用你的商業知識，得到大家的認可及賞識，貴人運佳、人緣好，運氣也很不錯，工作事業上的困難都有機會得到幫助而排除，使得本身的事業有明顯的成長，不止得到重視，就連績效獎金一樣少不了。

第四名 : 獅子座 - 偏財運，投資買賣有賺頭。

獅子座12月份受到木星的影響，表現上比較正直同時也更加聰穎，有機會得到不少人的幫助。原本經濟受到阻礙的，也許有貴人會出手相助，提供經濟上的支援；出門在外的朋友，也有機會受到家人的贊助，多半能夠衣食無缺；福份不少，生活上相較於之前較為富裕。若是有財務投資的，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還能有人提點讓你及早避風避險，減少損失，增加獲利也是有機會的，只要別過於貪婪，投資大多能夠有所收益。

第三名 : 巨蟹座 - 合夥財，態度和善一起賺。

巨蟹座12月份其實不止在合夥方面得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富。巨蟹座這個月的財富多半與人有關，夫妻、男女朋友，家人、親戚、朋友、公司同事，或是生意投資有往來的夥伴，他們或多或少能夠給予財務上的協助，也許是意見想法，也或許是直接的財務機會，都能夠讓你們財務得到不少利益。不過就因為如此，這個月要更加懂得與人為善，說話要有節制，展現你們天生愛好和平的心，讓這個社會充滿更多正能量，也能同時幫助到你們喔！

第二名 : 金牛座 - 外地財，遠離家鄉賺大錢。

這個月的金牛座，許多宮位都落有幸運星，而且大多都順行了，因此財運大幅度的增加不少。求職者將會比較順利找到喜歡的工作，在職者有機會得到上司主管的認同，有更多升遷加薪的可能性喔！本身在事業上的慾望也更強烈，想要發揮所長，當然也能更如願。如果是在異鄉工作的，表現也會更加亮眼，智慧與口才的表現，讓你們遇見伯樂，使得事業成長更加快速，業績跟績效將明顯上升，財務獲利將可彌補你們遠離家鄉的辛苦。

第一名 : 水瓶座 - 社會財，提供專業來服務。

水瓶座12月則是同時受到木星、太陽及水星相位的影響，靠著天賦異稟的頭腦，賺到不少錢。你們靈活的頭腦，隨時隨地都在思考如何賺更多的錢，善於觀察身邊事物及社會時事動向，精曉事務，若能多加運用展現好口才，跟管理財務的能力，很有機會在這個月大賺一筆財富，包括股票、證券基金之類的。另外還可以跟朋友或團體友人間彼此交流，教學相長，為社會大眾提供你的專業能力，也能因此額外取得不錯的收入來源。