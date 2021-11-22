快訊

搶救物理大作戰！頂大生物系換考科 建中班群急加課

大S被爆訴請離婚！與汪小菲10年婚姻生變 協商9億財產分配

唐綺陽星座運勢週報：牡羊受貴人提攜 雙魚告白成功率高

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報11/22-11/28】

重要星象：太陽進射手，水星進射手

太陽進射手，教育者、知識份子、作家成為矚目焦點，關注討論海外事物、大型交通等話題。水星進射手，影響溝通方式，應多加自省，避免用高高在上的態度與人說話，溝通上多互相一點。

工作注意：牡羊、天秤、天蠍、水瓶

牡羊：受貴人提攜，能找到方向

天秤：忙於協調細節，感到辛苦

天蠍：擁有危機意識，激起進步動力

水瓶：謙虛柔軟些，接納更多好意見

桃花注意：雙子、獅子、處女、雙魚

雙子：特別容易關注到需療傷的人

獅子：有二擇一的煩惱，需要釐清一下

處女：感情的好與壞，要好好思考

雙魚：告白成功率高，多往戶外走走

財運注意：金牛、魔羯

金牛：理財喜歡自己來，穩健進行

魔羯：有借調方面的交涉狀況

健康注意：巨蟹、射手

巨蟹：要多休息，行動中別分神

射手：身體提出抗議，該休息就要休息

星座運勢 告白 理財 財運

延伸閱讀

為了獎金拼命！這些生肖最想挑戰「魷魚遊戲」

12星座年末開運指南／牡羊該休息了 雙魚座運勢「12年來最旺」

迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單

心理測驗／按鈕還是蘋果？ 測出你的思考是理性派或感性派

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：牡羊受貴人提攜 雙魚告白成功率高

太陽進射手，教育者、知識份子、作家成為矚目焦點，關注討論海外事物、大型交通等話題。水星進射手，影響溝通方式，應多加自省，避免用高高在上的態度與人說話，溝通上多互相一點。

每日星座運勢／雙子工作成績得肯定 洽商創造績效

2021-11-22 牡羊座 運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！ 整體運：★★★★☆ 桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺

心理測驗／按鈕還是蘋果？ 測出你的思考是理性派或感性派

人都有理性與感性，兩者各有其優缺點，過於偏廢某一邊，都未必是件好事。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己算是偏理性或者感性的類型。

殺破狼周運勢／水瓶陷入秘戀 這星座「偏財運佳」對發票中獎率高

雙子座金錢運方面，金星與冥王星齊聚財務宮位，相位良好，偏財運佳，對發票中獎率高，也可買彩券試試手氣。有投資習慣的雙子座，投資標的一直都在不錯的價位，還有增值空間，可選適當的時機獲利了結。

迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單

從11月開始，天蠍星群以及新月的能量發威，讓人容易產生內心煩躁、困頓，想脫離某種情緒的感覺。加上年底的聖誕節會有不少情侶藉此機會放閃，更增加了單身者的寂寞感、剝奪感。在此時期，哪些星座有望擺脫單身、迎來幸福愛情呢？科技紫微網馬上就來為大家盤點。

12星座年末開運指南／牡羊該休息了 雙魚座運勢「12年來最旺」

俗話說「三分天註定，七分靠打拚」，想要一帆風順，除了光靠好運之外，自己的行為也是重點。日本網站「愛カツ」就以星座分析，指出不同星座的人，近期可以在什麼事情上做努力，替自己招來好運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。