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今天是小雪！冷風吹不停 「3生肖」好運來臨超暖心

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小雪冷風吹不停！「3生肖」好運來臨超暖心(圖片來源：Shutterstock)
小雪冷風吹不停！「3生肖」好運來臨超暖心(圖片來源：Shutterstock)

感覺寒風越來越強，原來是冬天的第二個節氣—小雪（國曆11月22日）翩然而至。想像一下，空中飄落細細的雪花，四周彷彿靜了下來，多少詩情畫意的佳句，多少扣人心弦的畫面為此而生，你心中的雪景又是什麼樣子呢？這時又有哪些生肖運勢特別旺？趕快跟著科技紫微網一起來了解。

#小雪氣候

農曆十月中旬左右寒氣侵入，雨滴變成雪降落，但降雪量並不大，故而稱為小雪。寒未深而雪未大，作為初冬來臨的一個信號，小雪過後天氣日漸寒冷，不過此時氣溫還沒有降至最低，即使有降雪，雪量也會較小，主要是夜裡變得更冷。

進入小雪後，東北季風增強，降雨機率提高，這時候天氣時常是陰冷晦暗的，令人心煩意亂，容易引發悲觀的情緒。需要正視內心的感受，懂得調節、保持樂觀，別因為天冷就窩在家裡，多接觸大自然或藝術的饗宴，增添生活樂趣，也避開負能量危機。

#小雪養生

天氣越來越冷，做好準備，讓身體能夠承受冬天的考驗。冬季養生的的序幕已經拉開，記得牢記以下幾點小雪養生常識：

  • 補腎陽


    冬天五行屬水，五臟對應腎臟，小雪節氣後，天氣陰寒，寒邪最先侵襲的便是腎臟，因此，飲食上宜多吃益腎、溫補性食物。

  • 添加衣物


    在小雪時節，天氣變冷，但也切記不要一下子穿太多，應該遵循慢慢加衣的原則，避免穿得過於厚重。有句話說：「諸病從寒起，寒從足下生」外出時別忘了穿上厚襪子保暖，在室內也要避免讓腳直接碰觸到冰冷的地面，才不會讓身體的抵抗力下降。

  • 溫暖情緒


    寒冷的天氣不僅會冷到身體，也會無形之中左右我們的情緒，機體新陳代謝處在一個被抑制的狀態，容易昏昏沉沉，精神不振，此時我們不僅要溫暖的身體，更要學會放鬆心情，舒緩壓力，溫暖自己的情緒。

#小雪鴻運

有人說，寒冷存在的意義，是為了讓你找到更溫暖的事物。對以下這三個生肖來說確實如此，超暖心的好運降臨，簡直照亮了整個冬天！

生肖牛、生肖兔感情運旺


愛情吉運喜神將會到來，雖然天冷，但感情的冰雪時期暫且結束，單身者順利展現魅力，有機會遇見不錯的桃花。有伴侶者感情升溫，羨煞旁人。

生肖馬事業運旺


千里馬的機會出現了！最近將迎來事業高峰，若能順利把握，有望突破固有的瓶頸，躍身更大的舞台。若有跳槽、創業，或是開創副業者，此時正是時候，不妨多加留意。

冬天是守望與等候的季節，在年的盡頭守望親人歸家，在極致的寒冷中等待春天降臨，也是對美好的嚮往。小雪一過，大雪將至，希望大家都能渡過一個愜意舒適的溫暖冬天。

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