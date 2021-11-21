心理測驗／按鈕還是蘋果？ 測出你的思考是理性派或感性派

人都有理性與感性，兩者各有其優缺點，過於偏廢某一邊，都未必是件好事。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己算是偏理性或者感性的類型。

請問：圖片中的符號，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 電源按鈕 B 鱟 C 蘋果 D 純果汁

選擇A電源按鈕的你，是個思考非常理性的人。你經常會追求事物應該要有正確的邏輯，並以此去做任何判斷。不過在堅守理性的同時，你也很常有太多顧慮，結果反而很少付諸行動。其實偶爾依靠直覺下決定，或許能夠給自己帶來更多機會。

選擇B鱟的你，是個思考稍微理性的人。雖然碰到事情時，你會在腦中思索一番，不過也不會想得太深入，而是到一定程度就覺得「這樣就可以了」便開始行動。雖然計畫確實可能因此出現瑕疵，不過在多方嘗試之下，也能夠慢慢修正問題，因此可說是最容易達成目標的類型。

選擇C蘋果的你，是個思考稍微感性的人。你不是全然地放棄深思，但腦筋稍微動過一下後，內心就會出現「啊算了」的想法，結果就是經常碰到失敗，並且容易被說「要是早點考慮到什麼就不會這樣了」。如何強化自己思考的意識，或許是你必須多加努力的目標。

選擇D純果汁的你，是個思考非常感性的人。你幾乎凡事都倚賴直覺行動，想到什麼就做什麼，不會認真停下來深思。很多事情你也容易做一下下，結果就覺得沒意思半途而廢。和理性思考的人共事，也經常與對方格格不入。然而既然正是缺乏深思熟慮，因此有時讓自己冷靜下來，聽聽對方的意見，會有意想不到的收穫也說不定。