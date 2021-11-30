每日星座運勢／水瓶心靈交流能充實 正緣桃花來臨

2021-11-30

牡羊座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

財運：★★★☆☆

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00檸檬綠

開運方位：正南方向

金牛座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

雙子座

學會分享和傾聽，可交好運。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

財運：★★★☆☆

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

整體運：★★★☆☆

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

愛情運：★★★★☆

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

事業運：★★☆☆☆

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

財運：★★★☆☆

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00薔薇粉

開運方位：正南方向

獅子座

生活重心有所偏移，要小心兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得過重並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友，則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位！財運不錯，有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，與戀人溝通交流時，少說挑剔、埋怨的話，以免引發口角。

事業運：★★★★☆

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約時，也容易得到異性的助力。

財運：★★★★☆

會因為人脈廣而較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：正西方向

處女座

今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

整體運：★★★☆☆

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

愛情運：★★★☆☆

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

事業運：★★★★☆

與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

財運：★★☆☆☆

易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00艷棗紅

開運方位：正東方向

天秤座

很有威嚴的一天，組織、管理能力易獲得表現。

整體運：★★★★☆

今天你表現出優秀的領導才能，管理者知人善用又敢於授權，易獲得部屬的尊重，讓你的工作進行得異常順利。單身者與年長的異性較有緣，多留意職場中成熟穩重的異性，遇到有緣人的機率高。

愛情運：★★★★☆

約會時，想要迷昏對方嗎？微笑可是最有利的武器！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說話多做事，自可平順度過。

財運：★★★★☆

眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00竹葉青

開運方位：正西方向

天蠍座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00雪花銀

開運方位：西北方向

射手座

內心的想法與不安要適時表露。

整體運：★★☆☆☆

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

事業運：★★★☆☆

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

財運：★★☆☆☆

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

摩羯座

適合戶外活動，放鬆身心。

整體運：★★☆☆☆

今天窩在家裡會讓你喪失活力，走出家門，安排一些休閒娛樂活動，會讓你身心舒暢，在與他人的互動中，也能讓你收集到一些最新的信息。花一些錢請客可增進朋友間的感情，而且有機會結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加一些集體活動，容易得到異性關注。

事業運：★☆☆☆☆

今日的事業運糟透了，大部分多是個人判斷錯誤所引起的，尤其是金錢相關的領域，不宜做任何重大的金錢決策，免得造成無謂的損失。

財運：★★☆☆☆

投資理財時恐因貪心、無法定心鎖定目標而遭致損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00萊姆黃

開運方位：正東方向

水瓶座

心靈的交流能讓彼此更加充實。

整體運：★★★★★

今天與志同道合的朋友一同交流，暢談人生的理想，讓你覺得很欣慰，對未來充滿信心。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

愛情運：★★★★☆

正緣要來臨的好日子。緣份很奇妙，好桃花最有可能在你即將轉彎或者放棄時遇到。

事業運：★★★★★

今天的事業運真是棒呆了，常會有許多意外的收穫，對於生意人、業務工作者、需要對外社交的人特別有利。

財運：★★★★☆

多到股票或證券市場了解行情，易獲得不錯商機，應善加把握。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙魚座

情緒亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想不但得到老闆的肯定，也獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心稍為不足，應多與異性交流，培養自己的自信心，才有助於找到桃花。偏財運不錯，抽獎或彩券都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語，雙方才會更和諧。

事業運：★★★★☆

平時累積的好人氣能在今天發揮大作用，在大家的通力合作下，你負責的工作會很順利地完成。

財運：★★★★☆

注意處理好相關部門及同行之間的關係，要是有人暗中使壞，這生意就不好做了！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00睡蓮紫

開運方位：西北方向





