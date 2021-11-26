每日星座運勢／金牛與人互動有助力 不宜借出款項

2021-11-26

牡羊座

保持樂觀，運勢漸好。

整體運：★★★★☆

從事外貿洽商工作的人，愛情際遇十分明朗，遇到異國情緣的機會頗大；財運上收益頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更加水漲船高；獲得到外國出差機會的人，喜悅之情不宜表現得太過明顯，小心因此遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺像是回到了熱戀時期，心靈層面也有很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合執行研究、分析、推理等相關工作，適合一個人靜靜地思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧、佔大便宜的機運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：正北方向

金牛座

事情進展不順，有延遲的傾向。

整體運：★☆☆☆☆

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

財運：★★☆☆☆

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：東南方向

雙子座

整體上來說，算是運勢不錯的一天。

整體運：★★★★★

財運較好，沒有大筆資金流入，可因合理消費而節省不少開支；今天的狀態還不錯，且同事對你的信任也是有增無減，讓你獲得不少成就感；短暫分開一段日子的情侶，在今天重逢顯得特別激情，有水乳交融的感受。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈交流的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，容易掌握重點來做事，所以效率上還不差。

財運：★★★★☆

財運興旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，既適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00香檳金

開運方位：正南方向

巨蟹座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00深茄紫

開運方位：西南方向

獅子座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

財運：★★☆☆☆

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00芥末黃

開運方位：正南方向

處女座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00墨玉綠

開運方位：東北方向

天秤座

很有主見，也能顧及他人的想法。

整體運：★★★★☆

今天在待人接物上能表現出眾的個人魅力，風度翩翩，易獲得旁人的支持。愛情進展順利，單身者有機會結識新的異性朋友，愛情電波很強。財運有些波動，投資者需看清情勢再做決定。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利，易獲得家人的支持與祝福；單身者有機會邂逅異地情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極一點，堅持一點、公正一點，才能順利把手頭上的工作完成。

財運：★★★☆☆

今日投資應步步為營、量力而行，先求穩再求多。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

工作帶勁，很有動力。

整體運：★★☆☆☆

今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！

事業運：★★★☆☆

重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。

財運：★☆☆☆☆

財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00芥末黃

開運方位：正東方向

射手座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在些微的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

摩羯座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★★★☆☆

應酬支出較多，應有所節制。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

水瓶座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

事業運：★★☆☆☆

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

財運：★★★☆☆

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00珠貝白

開運方位：正西方向

雙魚座

情緒起伏大，內心煩亂。

整體運：★★☆☆☆

表面上很樂觀，笑臉迎人，其實內心有說不出的煩惱。別太壓抑自我，有心事不妨向另一半訴說，或是和好朋友聊聊，可讓你解開心結，真正讓心情平復。工作易分心，小心被上司逮到你的小尾巴。

愛情運：★★☆☆☆

顯得有些消極，另一半也容易受到你的情緒影響，彼此的交流減少，氣氛有些尷尬。

事業運：★★☆☆☆

對別人有強烈的不信任感，容易流於一意孤行，行事有些不計後果，小心四處碰壁。

財運：★★★☆☆

容易散財，不知不覺中已透支，不過，也因為你的好客而結識了不少朋友。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00金桔綠

開運方位：東北方向





