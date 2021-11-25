每日星座運勢／獅子多才多藝受關注 獲得讚賞重視

2021-11-25

牡羊座

需主動向外尋求錢財機會。

整體運：★★★★☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，了解市場消息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中發現商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★★☆☆

今日會有不錯的愛情運，異性緣很好，會有不少異性主動找你搭訕。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心態上略顯叛逆，討厭別人差遣，要多留意自己的態度，免得一不小心就跟上司槓上囉！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢，有利裝窮。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：東南方向

金牛座

太過張揚的行為，容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不順，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦、別人無法理解你的努力啦…等等。

財運：★★☆☆☆

不宜投資，適合存錢的日子，節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

雙子座

與人配合才能讓工作取得進展。

整體運：★★☆☆☆

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

事業運：★★☆☆☆

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00硃砂紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

火氣比較大，容易與人挑起爭端。

整體運：★☆☆☆☆

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★☆☆☆☆

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00硃砂紅

開運方位：西南方向

獅子座

今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

事業運：★★★★☆

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：正北方向

處女座

不妨把爭吵當作調味品。

整體運：★★★☆☆

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

愛情運：★★★☆☆

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

事業運：★★★★☆

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

財運：★★☆☆☆

破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00象牙白

開運方位：正東方向

天秤座

滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

整體運：★★☆☆☆

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

愛情運：★☆☆☆☆

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

事業運：★★★★☆

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性強，積存不易。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00琉璃銀

開運方位：正北方向

天蠍座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00碧空藍

開運方位：正南方向

射手座

今天頭腦敏銳，做事理性有原則。

整體運：★★★★☆

愛情平淡而和睦，雙方都能保持一種平靜的心態相處，顯得較融洽。工作表現頗為出色，敏銳的直覺讓你輕易做出新的突破，得到上級的肯定與讚賞。晚上有機會與專業人士共同討論生財之道。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒有什特殊變化，兩性之間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算一類的工作。只要積極點，你的想法容易被採納！

財運：★★★☆☆

有利於主動向外發展，從事貿易、旅遊、運輸行業者，易在辛勞中得財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00芥末黃

開運方位：西南方向

摩羯座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

事業運：★★☆☆☆

處事態度及應變能力十分重要，有機會與自己事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

財運：★★★☆☆

對於金錢問題謹慎、計較，理性務實，適合在今日進行財務規劃，但不利推行。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00櫻桃紅

開運方位：西南方向

水瓶座

注意飲食營養的搭配！

整體運：★★★★☆

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

愛情運：★★★★☆

交友圈不斷擴大，單身者有機會結識不錯的異性朋友，可望談一場浪漫的戀愛。

事業運：★★★☆☆

工作頗順，易產生偷懶心態，切勿渾水摸魚。放慢腳步、輕鬆一下無妨，工作還應認真對待。

財運：★★★★☆

創業者如果想拓展業務，可借助外力放手一搏，易成功！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

雙魚座

今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

整體運：★★☆☆☆

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

財運：★★★☆☆

有點小迷糊，所以容易損失小財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00蘑菇灰

開運方位：西北方向





