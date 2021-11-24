每日星座運勢／天蠍協調好人際關係 朋友是好幫手

2021-11-24

牡羊座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

單身者太過謹慎小心，容易錯過好桃花；已婚者多表現你的溫柔，讓對方感受到你的溫情！

事業運：★★☆☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨安排學習進修，既增長知識，又能交到好朋友。

財運：★★☆☆☆

勿聽信小道消息，可減少失財的機率。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

金牛座

有愛情滋養，身心愉悅。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00臘梅白

開運方位：東南方向

雙子座

總體運勢平順，能保持愉快的身心狀態。

整體運：★★★☆☆

抽時間帶另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者在穿著打扮上可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛；試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★★★☆☆

金錢的損失大多來自於誤判，一旦發現腦筋打結時，切記別做金錢投資。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

易心想事成的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★☆☆

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

獅子座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

事業運：★★☆☆☆

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

財運：★★★☆☆

稍有不慎易因官災而破財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00石榴紅

開運方位：正北方向

處女座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

感情運較暗淡，單身者別急於找對象，相親需謹慎，小心遇人不淑；有伴侶者易爭吵。

事業運：★★☆☆☆

面對工作機會應保持清醒的頭腦，別被表面利益所蒙蔽，以免決策錯誤。

財運：★☆☆☆☆

花錢如流水的日子，手上有錢就會想要花掉。不宜逛街或是瀏覽網店，控制購物慾為妙。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：正東方向

天秤座

行動力不足的一天，適合腦力勞動。

整體運：★★☆☆☆

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

事業運：★★☆☆☆

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

財運：★★★☆☆

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00薔薇粉

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢順暢的一天，行動就能有不錯的收穫。

整體運：★★★★★

工作上貴人助力強，能得心應手，早上是衝刺的好時段，不妨投入全部精力行動，下午方可放鬆一下。協調好人際關係，朋友是你遇到困難時最好的幫手，且他們並不計較報酬。與異性接觸易讓對方心生好感，言語間多一些幽默，可讓異性主動靠近。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯，多與人接觸，你會感受到自己是很有魅力的喔！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，很能快樂地度過一天唷！

財運：★★★★☆

財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對財務利潤特別敏銳，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：正西方向

射手座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★★☆

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00遠洋藍

開運方位：正北方向

摩羯座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00琥珀橙

開運方位：東北方向

水瓶座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

事業運：★★★★☆

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

財運：★★★☆☆

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00蘭花紫

開運方位：正北方向

雙魚座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00水鑽藍

開運方位：西南方向





