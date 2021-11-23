每日星座運勢／巨蟹異地謀生有發展 部分錢可投資
2021-11-23
牡羊座
付出總會有所回報。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。
愛情運：★★☆☆☆
易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。
事業運：★★★★☆
儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。
財運：★★★☆☆
大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00寶石藍
開運方位：正北方向
金牛座
對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。
愛情運：★★★☆☆
運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。
事業運：★☆☆☆☆
今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！
財運：★★★☆☆
迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-08:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
雙子座
情緒較低落，感慨頗多。
整體運：★★☆☆☆
今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。
事業運：★★☆☆☆
運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。
財運：★★★☆☆
賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：07:00-09:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
巨蟹座
異地謀生者有不錯的發展機會。
整體運：★★★★★
是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。
愛情運：★★★★☆
旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。
財運：★★★★☆
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00羽絨白
開運方位：正北方向
獅子座
遷就也是一種罪過。
整體運：★☆☆☆☆
如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。
愛情運：★☆☆☆☆
伴侶之間相處時間一多就易起爭執，宜聚少離多；單身者不宜談論感情話題，易感傷、負面思考。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。
財運：★☆☆☆☆
財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00翡翠綠
開運方位：西南方向
處女座
輕裝上陣，更容易成功！
整體運：★★★★☆
今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。
愛情運：★★★☆☆
今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。
事業運：★★★★☆
不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。
財運：★★☆☆☆
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00蜜瓜黃
開運方位：正東方向
天秤座
謹言慎行，可避免許多麻煩。
整體運：★★★☆☆
不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。
愛情運：★★☆☆☆
有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！
事業運：★★★☆☆
學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。
財運：★★★☆☆
財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠
開運方位：正東方向
天蠍座
行動之日，宜好好抓住機會。
整體運：★★★★☆
今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。
愛情運：★★★★★
豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！
財運：★★★★☆
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00珠貝白
開運方位：正西方向
射手座
平安順利的日子。
整體運：★★★☆☆
多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。
愛情運：★★★☆☆
已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！
事業運：★★★☆☆
機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。
財運：★★★☆☆
借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：20:00-22:00象牙白
開運方位：正北方向
摩羯座
用心尋找，就會發現很多機會。
整體運：★★★★☆
今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。
事業運：★★★★☆
工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，
財運：★★★☆☆
今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00象牙白
開運方位：正東方向
水瓶座
凡事要多份耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。
財運：★★★☆☆
工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-14:00睡蓮紫
開運方位：東南方向
雙魚座
增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。
整體運：★★★☆☆
左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。
愛情運：★★★☆☆
顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。
事業運：★★★☆☆
思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。
財運：★★★★☆
有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00嫩芽綠
開運方位：正西方向
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