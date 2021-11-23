每日星座運勢／巨蟹異地謀生有發展 部分錢可投資

2021-11-23

牡羊座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。

事業運：★★★★☆

儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。

財運：★★★☆☆

大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00寶石藍

開運方位：正北方向

金牛座

對戀人的過去切忌打破砂鍋問到底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐；今天易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，這樣會讓你的魅力大打折扣哦！今天的財運不錯，股票雖然一波三折，但你頗能果斷地作出決策。

愛情運：★★★☆☆

運勢平順，可以把好朋友介紹給另一半認識，讓兩人的生活更多采多姿。

事業運：★☆☆☆☆

今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，除了感到委屈外，也特別容易因為感情（愛情、家庭）因素而影響工作效率！

財運：★★★☆☆

迷糊者特別容易掉錢包、購物買到瑕疵品。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙子座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

財運：★★★☆☆

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

巨蟹座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00羽絨白

開運方位：正北方向

獅子座

遷就也是一種罪過。

整體運：★☆☆☆☆

如果你因怕失去對方而處處遷就，不但不會讓他感動，反而會讓他更不知珍惜；事業上易因為遷就合作者的進度，而使整個工作效率大打折扣；財運不旺，可在客廳放隻烏龜，有助你掌握時機，催發財運。

愛情運：★☆☆☆☆

伴侶之間相處時間一多就易起爭執，宜聚少離多；單身者不宜談論感情話題，易感傷、負面思考。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有受制於人的不滿心態，要注意偏激思想會耽誤正事喔，也要注意禍從口出。

財運：★☆☆☆☆

財氣不太好，投機者不是白忙一場就是虧損了結。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00翡翠綠

開運方位：西南方向

處女座

輕裝上陣，更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天的工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得行動自如；有時間的話，和朋友一起去附近玩樂，放鬆身心的同時也會使人際關係更融恰；學習壓力變大，會因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心才會有突破。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱，能讓彼此相處更愉快。

事業運：★★★★☆

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，能讓你擔當重任，為事業帶來新的發展契機。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想；只要不輕舉妄動，損失就會少一點！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-11:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天秤座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

財運：★★★☆☆

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠

開運方位：正東方向

天蠍座

行動之日，宜好好抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：正西方向

射手座

平安順利的日子。

整體運：★★★☆☆

多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易得到另一半的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★☆☆

機會中隱藏著危機，不宜輕舉妄動，也別做任何重大決定，以免判斷失誤。

財運：★★★☆☆

借出的資金收回會有一些困難，應提高警惕。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00象牙白

開運方位：正北方向

摩羯座

用心尋找，就會發現很多機會。

整體運：★★★★☆

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

事業運：★★★★☆

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

財運：★★★☆☆

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00象牙白

開運方位：正東方向

水瓶座

凡事要多份耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

財運：★★★☆☆

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

雙魚座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

事業運：★★★☆☆

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

財運：★★★★☆

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00嫩芽綠

開運方位：正西方向





