每日星座運勢／雙子工作成績得肯定 洽商創造績效

2021-11-22

牡羊座

運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★☆

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

愛情運：★★★★★

對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

事業運：★★★★☆

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。

財運：★★★★☆

與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00芥末黃

開運方位：西北方向

金牛座

愛情出現小高峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：東北方向

雙子座

臉上總是洋溢著喜悅之情，一言一行都表現出自信。

整體運：★★★★★

今天異性緣不錯，外出逛街的時候很容易遇到心儀的對象，這時你的勇氣很重要。工作上你的成績會得到上司的肯定，你的努力與付出會得到相對的回報。財運方面，對於一些高科技的投資靈感不錯，資金充裕可以小額投入。

愛情運：★★★★☆

想要談戀愛的企圖心很強，單身者宜加把勁，戀愛中人盡可能表現出熱情如火的一面吧！

事業運：★★★★★

事業運超旺。頭腦非常的清晰，能夠瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，積極向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★☆☆

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★★★☆

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

獅子座

想要滿足口腹之慾，多能如願。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

愛情運：★★★★☆

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出解決的方法。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡消費的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線操作，見好就收。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00萊姆黃

開運方位：東北方向

處女座

靈活變通的態度是你所需要的。

整體運：★★☆☆☆

需要多留意與異性相處時的態度，避免不必要的肢體接觸，以免產生流言；財政上，應採較保守的姿態，不宜有太大動作；職場人士不必太拘泥於工作的方式，否則會大大影響目前的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者多多表現你的熱情，可望收獲期待中的羅曼蒂克；戀愛中的人對戀人別太苛刻。

事業運：★★★☆☆

前期工作會顯得比較忙碌，但等你理清頭緒，讓你的心情慢慢平復過來後，一切事務便能順利的展開。

財運：★★☆☆☆

因懶惰、投機、縱於玩樂，而將財富揮霍一空。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

愛情甜蜜蜜。

整體運：★★★★☆

今天的桃花頗旺，單身者多出入人多的場所，極易吸引住異性的目光，戀愛中人則有機會享受到對方的甜蜜溫情；工作上缺乏動力，很難有所成就；今天下午去商場購物，得到意外收穫的機率很高。

愛情運：★★★★★

以他的意見為意見，那就對囉！順著他的意思，他會帶給你幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動去外面找機會唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要勤快一點，盡早把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★☆☆

正財運。想要得財，就要積極運作。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

天蠍座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔閡。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀

開運方位：正西方向

射手座

今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

整體運：★☆☆☆☆

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

愛情運：★☆☆☆☆

易與伴侶吵架、拌嘴，吵吵無妨，千萬別說狠話，小心禍從口出難收場。

事業運：★★☆☆☆

對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或遭人反感。

財運：★★☆☆☆

投機取巧者想要不勞而獲，容易陷入經濟危機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00竹葉青

開運方位：正西方向

摩羯座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小吵小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

事業運：★★☆☆☆

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

財運：★★★☆☆

得財後宜見好就收，莫讓貪念引發財務危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

水瓶座

獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。

整體運：★★★☆☆

不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。

愛情運：★★★☆☆

春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！

事業運：★★★☆☆

有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。

財運：★★☆☆☆

意外開支多，錢財難留守。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00青金石藍

開運方位：西北方向

雙魚座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00朝霞紅

開運方位：東南方向





