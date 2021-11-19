12星座年末開運指南／牡羊該休息了 雙魚座運勢「12年來最旺」

俗話說「三分天註定，七分靠打拚」，想要一帆風順，除了光靠好運之外，自己的為人處世也是重點。日本網站「愛カツ」就以星座分析，指出不同星座的人，近期可以在什麼事情上做努力，替自己招來好運。

牡羊座

活潑好動的牡羊座受人歡迎，財運也相當不錯，本身性格也算是相當積極。所以要注意的反而是該好好休息，特別是保持充足睡眠，才能留住好運。

金牛座

金牛座不久後，可能會有生意機會上門。平常金牛座習慣被動行事，但這回最好主動表達自己的想法，如此一來就更有掌握機會的可能。

雙子座

雙子座不愁沒對象，但似乎總遇不到一個真心的選擇。不過或許近日就能突破這道障礙，可以多加注意，或許令人心動的對象，就在最近新交的朋友之中。

巨蟹座

巨蟹座的財運在近來有望升到高峰，好比遇到彩券中獎，又或者釣到金龜婿等等。不過在享受的同時，也別忘了認真過日子，需要謹慎花費，對錢財懷著感恩之心。

獅子座

獅子座一向認真拚命，常常會覺得事情比起交給別人，不如自己扛下。然而就在不久的將來，或許會出現能夠在背後支援的存在，到時就無須勉強自己，坦承接受即可。

處女座

處女座或將確定自己的目標和夢想。而與厲害的人積極交流，並對事物保持著熱情，是能夠開運刺激自我，打開新世界大門的最佳方法。

天秤座

之後身邊可能會聚集一些過去不曾接觸過的類型對象，一開始雖然會感到有些格格不入，但瞭解彼此之後就會看到優點，可以好好利用這點學習，幫助自我成長。

天蠍座

與人深交是最重要的。比起認識一大堆可能也不太熟的人，不如好好掌握一兩個知心親友，才能真正幫助到自己。

射手座

將很有機會成為人群中突出的存在，為此可以不必有所保留，放膽地將自己的魅力和長處散發出來，就是提升運氣的最佳方式。

魔羯座

魔羯座本來就性格認真，平時雖顯得有些難以親近，但近來這性格反能讓自己惹人憐愛。而對魔羯座來說，如何做出取捨，專心在單一方向是最重要的。

水瓶座

近來或許將有「做出什麼東西」一類的挑戰，好比畫畫、弄點手工小飾品等等的。關鍵在時常注意周圍，除了給自己靈感，也觀察吸引人的訣竅。

雙魚座

接下來將碰上這12年來運勢最旺的一段時期。好好打理自己的外在，讓自己散發出不同的氣息，將會有效增加好運的到來。被請客吃飯，找到對象等等，許多好事都將等著上門。