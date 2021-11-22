愛情慢慢來？十二星座晚婚的原因：天秤太受歡迎、魔羯不找麻煩

晚婚時代來臨，年過三十結婚成常態。結不結婚好像也不是人生中必然一定要走的路，兩個人在一起很開心，相處很好，就好像也不一定要結婚...。

現代人自我意識高，會追求事業表現及較高的社經地位，就不想太早，甚至避免進入一個被約束的環境裡。隨著高等教育普及、生活方式選擇增加，以及職場環境改變，晚婚已成為普遍的社會現象！婚姻不再是人生大事，而成為隨時可以因故推遲的選項之一。結婚的考量，更多的部分在於希望能追求理想、美好的人生，不再僅止於滿足世俗眼光、長輩期望；換句話說，結婚能不能為人生帶來「幸福美滿」，即為問題的關鍵所在。

深度揭露牡羊座的晚婚原因

笑的越燦爛的牡羊越是他們最脆弱的時候，其實他們並不是想偽裝什麼，只是不想讓身邊的朋友親人擔心，不想暴露出自己的脆弱，不想看到別人同情的眼神。他們需要的不是同情，而是一個溫暖的懷抱，一個能擔當的臂膀，一個當他們遇到困難時鼓勵的話語，這樣就夠了！牡羊座晚婚是因為他還沒有玩夠，世界太大了，有趣的事情也太多了，而結婚了就相當於給套上了繩索，你有精力、有金錢去玩兒、去瀟灑，但是你沒有時間。

深度揭露金牛座的晚婚原因

金牛座通常脾氣很好，因為他們有極強的壓抑心理可以將任何情緒掩蓋在外表之下，並且你要相信，他有這個本事一忍到底通常他們不發作是為了不讓別人難堪，金牛很愛自己的面子，自尊心極強。正是因為如此，他們也很懂得保護別人的自尊和面子。金牛晚婚是因為他的物質條件還沒有達到自己想像中的樣子，他不認可自己現在的生活，他也就不會去連累另一個人的生活，只有他認為自己的經濟條件可以支撐婚姻了，他才會結婚。

深度揭露雙子座的晚婚原因

雙子的愛很深，他們雖然不常開口，但卻一直都在觀察著你的一舉一動，還有雙子的第六感出奇的好，千萬別做讓他們傷心的事情，雙子會記住，要愛雙子，最主要的就是要能踏踏實實不能分心的給與最深的感情。雙子座晚婚是因為他們還不想讓自己的心安定下來，當雙子沒有做好跟一個人安安穩穩過一生的準備之前，他的心會用在各種各樣的地方，但他不會在感情上耗費太多的精力，他想探索的太多、體驗的太多了。

深度揭露巨蟹座的晚婚原因

巨蟹寧願犧牲自己的利益都會保全他人的利益，巨蟹真的值得深交。巨蟹天生就看不起人品不好的人，會離的遠遠的，雖然巨蟹有很多很多的缺點，但優點也是很多的。只要他真心認定的朋友，都會真心對待。他清楚的知道愛什麼不愛什麼。巨蟹座容易耳根軟，容易有愧疚感。被普通的朋友纏多幾句後，便會覺得不好意思、愧疚，如果不是什麼大事往往會答應要求。巨蟹晚婚多數的原因都是他被曾經的某個人深深地傷害過，讓他不敢去相信感情，或許這個人跟他並不是戀人關係，甚至僅僅可能是巨蟹的暗戀，但對方的做法可能會讓巨蟹覺得愛情並沒有想像中的那麼美好，他擔心被傷害。

深度揭露獅子座的晚婚原因

獅子座擅長交際，陽光開朗，口才很好，對人對事都很大方，同情弱小，很夠朋友。面具下：非常非常自我，總會有種「我是對的，你和我不同那你就是錯的」思維模式。超級愛面子。其實獅子心理明白付出不一定有回報，但是，作為獅子來說，寧願別人負我，我也絕不負人。獅子座會晚婚基本都因為他沒有找到那個能配得上自己的人，獅子喜歡一個人絕非僅憑兩個人的好感、性格就能決定，他還要看這個人是否有潛力，對方的生活習慣跟自己是否合得來，他沒有找到那個完美人選之前，他都不會有結婚的打算。

深度揭露處女座的晚婚原因

處女座常常讓人覺得他們悶悶不樂。處女座對陌生人無視，對不熟的人外熱內冷。渴望愛卻不知怎麼保留愛。處女座怕工作做不好，怕給別人添麻煩這種憂慮心理也會產生一定的弱點。如喜歡鑽牛角尖、煩躁、吹毛求疵，無意中引起了緊張的氣氛。處女座會晚婚完全是因為他太挑剔了呀，這個星座選另一半堪比皇上選妃，各項都得達標，倆人還得有感覺、有眼緣，說萬里挑一我都覺得概率給大了，應該是千萬裡挑一。

深度揭露天秤座的晚婚原因

天秤溫文爾雅，風度翩翩；在人前永遠一副超脫的什麼都看淡的，老好人的模樣； 面具下：很注重自我意識，並且很需要別人的肯定。他們很有表現的慾望，無論在什麼場合只要得到肯定他們就會非常滿足，喜歡成為公眾人物的感覺，同時有些自戀。天秤座會晚婚都怪他太受歡迎了，他挑來挑去就挑花了眼，不知道誰更適合自己，因為無論選擇了誰，他都覺得對不起其他未被選中的人，沒準兒這些落選的人中就有更適合自己的。

深度揭露天蠍座的晚婚原因

天蠍座嘴很毒，心很善，表面把你說的一無是處，心裡卻比誰都珍惜。蠍子缺乏安全感，睡覺喜歡側著身子抱著枕頭或被子。他們總是看起來很快樂，看起來很堅強，可那都是偽裝。有人說天蠍可怕，那是因為他根本不瞭解天蠍，如果你走進蠍子的世界，那裡一定充滿溫暖卻很憂傷！天蠍晚婚是因為他折騰不動了，在他有精力、有時間折騰的時候，他一定會選擇談戀愛，而不是跟某一個人用法律捆綁在一起，即便他再愛這個人，他也不會用婚姻來穩固彼此的地位，只有他懶得折騰了，想要一份安穩了，他才會去結婚。

深度揭露射手座的晚婚原因

射手性格活潑開朗，愛自由，有夢醒的星座，最害怕嘮叨，是一個絕對要擁有自己的個人空間的星座。射手屬於一個很有正義感，對周圍的不公會抱有不忿的心，是個愛好和平的人。不過射手是個比較隨意，很不修邊幅，做起事來就一定會丟三漏四的。有點懵懂，有點庸碌，射手會晚婚才是他生活的常態，這個星座玩心重，還不愛被控制，婚姻對於他來講，那基本就跟牢籠一樣，年紀大了，他真心想要穩定了，想要陪在某個人身邊了，不再僅僅為自己舒服不舒服考慮了，他才會接受婚姻。

深度揭露魔羯座的晚婚原因

魔羯真的很為別人著想，打心底的為別人著想，絕不是做表面工作的那種，是用心去關心他人，很在乎自己說的話會對別人的影響，尤其是自己一直看重的人，如果會對對方造成負擔，魔羯寧願自己默默地承受一切。魔羯晚婚...我就想問問魔羯有結得早的嗎？對於他們來說，婚姻不是生活的必需品，碰到了那個適合自己的人結一下還行，如果沒碰到，或者自己一直在忙其他的事兒，那為什麼非要結個婚給自己找麻煩呢？

深度揭露水瓶座的晚婚原因

水瓶座，為了友情和愛情能達到一個無法想像的極限，不拋棄，不分開，哪怕不是對方的愛，但是也不糾纏，厚道直白的水瓶座縱使有太多的軟弱，也抵不住它天生悲觀的使者角色，如果你愛上水瓶，你得到的會是平凡的溫暖和永遠的愛，如果你不愛水瓶，水瓶會在靜默中給予你想要的自由和未來。水瓶座晚婚是因為想開了，對於水瓶來說，婚姻未必是最好的歸宿，他很容易陷入自我矛盾之中，結了婚，有個人陪伴、有個人照顧，這很好，可是結婚，多了一個人的責任、多了一個人的嘮叨，興許還攤上一個不理解自己的人，全是麻煩。

深度揭露雙魚座的晚婚原因

雙魚裝傻裝糊塗是真正的的高手，雙魚的觀察力可以說是12星座最強的星座，對方稍有不慎，敏銳的雙魚心裡已經替你出局了，極度討厭虛假的人，卻從不拒絕這樣的人，這就是雙魚，天真的眼神中帶著聰慧的頭腦，遇強則更強的萬王之王。雙魚會晚婚基本都因為自己經歷過的感情多，在這方面有經驗，因為看過得多、知道得多，也就更不容易去相信愛情了，如果雙魚涉世未深，感情經歷非常簡單，那他有可能迅速跟某個人走入婚姻的殿堂。

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