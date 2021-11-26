各命盤的「好運關鍵詞」讓你2022年贏在起跑點！

2021年已經進入了尾聲。回顧這一年，有太多辛苦的地方，你是否期盼新的一年能夠否極泰來、好運連連呢？那就要趁早凝聚好運磁場。趕快跟科技紫微網一起來看看各命盤的「好運關鍵詞」，助你順利把握機運，進入2022年後贏在起跑點！

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命宮開創型（七殺、破軍、廉貞、貪狼）

好運關鍵詞：開拓

敢於行動、勇於開拓是明年抓住好運的關鍵。以往積累的資源，此年可望派上用場。只要敢想敢做，多能贏得先機。有利運用過去的經驗尋求突破與表現，事業更上一層樓的機率很高。只是要注意，開拓創新之路難免辛苦，必須扛得住壓力、耐得了寂寞。

命宮領導型（紫微、天府、武曲、天相）

好運關鍵詞：人脈

眼界與實力多能讓你在激烈的競爭中勝出，若能注重人際關係的經營與維護，把握人脈資源，會讓你在追求成功的道路上走得更為輕鬆順利。在新的一年裡，專業能力加上人脈的力量，將能讓你無往不利。切不可自視過高，應多學習傾聽，可提升好人緣，抓住好運。

支援型（太陽、巨門、天機）

好運關鍵詞：承擔

行事保守、愛思考的支援型命格者，若能主動承擔更多責任，並敢於接下更具挑戰性的工作任務，明年將能逐漸迎來好運。別害怕做不好，重責在肩會讓你更有使命感，增加向前的動力。在遇到難題時應多尋求助力，向優秀者學習取經，可獲得快速進步與成長。

合作型（太陰、天梁、天同）

好運關鍵詞：表現

被動等待機會來臨只會讓你一再錯過機運，應主動爭取舞台，大膽表現，施展才華，才能贏在起跑點，抓住明年的好運氣。若你擁有一技之長、才藝出眾，可別埋頭苦幹，要敢於秀出自我，讓周圍人看到你的能力與魅力，方有機會脫穎而出，愛情、事業機會也將接踵而至。

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