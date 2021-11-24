鑑定緣份趣味心測 用你跟他的「姓名筆劃總和」看是有好感or不合吧！
你有喜歡的人嗎？你跟他有沒有當情人的緣份？成為情人後，能不能走得長遠？今天科技紫微網要來分享一個鑑定緣份的趣味心測喔！首先想出一個人名，接著計算你和他的姓名筆劃總和，看看你們兩人互有好感？還是個性不合？
玩法：雙方全名筆劃相加
舉例：楊過（29）＋小龍女（22）＝適合長期交往（51）
總筆劃數11~30：
11：默默愛你
12：白頭偕老
13：天生一對
14：曾經愛過
15：需要多溝通
16：兩人有默契
17：他非常關心你
18：適合做朋友
19：磨合狀況多
20：他會愛你
21：他非常在乎你
22：你應該主動
23：適合長期交往
24：他容易被你吸引
25：單戀都不太完美
26：長相廝守需努力
27：他會喜歡你
28：個性互補
29：他早就愛上你
30：他會愛上你
總筆劃數31~50：
31：要互相溝通
32：性格不合
33：要多磨合
34：兩情相悅
35：他應該主動
36：此情不渝
37：其實他很在乎你
38：願意共度此生
39：他會愛你
40：你在單戀他
41：感情不穩定
42：他已有心上人
43：感情多波折
44：很難長相廝守
45：互有好感
46：容易一見鍾情
47：他有很多爛桃花
48：愛在心裡口難開
49：海枯石爛
50：他很喜歡你
總筆劃數51~70：
51：適合長期交往
52：他愛你較多
53：他對你很深情
54：天長地久
55：情敵有點多
56：兩人有默契
57：愛你寵你呵護你
58：興趣不合
59：可能有第三者介入
60：感情阻礙多
61：一拍即合
62：做朋友好過做情侶
63：天雷勾動地火
64：要慢慢磨合
65：心心相印
66：容易淪為將就
67：他會愛你
68：幸福恩愛
69：感情穩定
70：有劈腿危機
總筆劃數71~90：
71：他暗戀你
72：他對你有企圖心
73：他對你真心
74：你會付出較多
75：他非常在乎你
76：你應該主動
77：他守護你
78：他在單戀
79：愛情長跑
80：長相廝守難
81：他在等你回應
82：他早就愛上你
83：他可能別有居心
84：要多交流
85：兩人默契不錯
86：他非常關心你
87：適合做朋友
88：容易疏遠
89：他應該主動
90：情有獨鍾
你和心裡想的那個人緣分夠深嗎？或者其實你們情深緣薄？當然了，這僅是一個趣味心測，想要進行真正的姓名配對，根據《康熙字典》的筆數來批算會更詳細喔！前路坎坷漫長並不可怕，利用姓名配對來助你們的感情少走冤枉路吧！以下推薦兩項姓名人氣產品：
透過雙人姓名合盤，檢視他是能跟你走長遠的人嗎？你和他是不是彼此的靈魂伴侶？兩人有沒有未來？適合曖昧中、或者有伴侶的你。
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