鑑定緣份趣味心測 用你跟他的「姓名筆劃總和」看是有好感or不合吧！

你有喜歡的人嗎？你跟他有沒有當情人的緣份？成為情人後，能不能走得長遠？今天科技紫微網要來分享一個鑑定緣份的趣味心測喔！首先想出一個人名，接著計算你和他的姓名筆劃總和，看看你們兩人互有好感？還是個性不合？

玩法：雙方全名筆劃相加

舉例：楊過（29）＋小龍女（22）＝適合長期交往（51）

總筆劃數11~30：

11：默默愛你

12：白頭偕老

13：天生一對

14：曾經愛過

15：需要多溝通

16：兩人有默契

17：他非常關心你

18：適合做朋友

19：磨合狀況多

20：他會愛你

21：他非常在乎你

22：你應該主動

23：適合長期交往

24：他容易被你吸引

25：單戀都不太完美

26：長相廝守需努力

27：他會喜歡你

28：個性互補

29：他早就愛上你

30：他會愛上你

總筆劃數31~50：

31：要互相溝通

32：性格不合

33：要多磨合

34：兩情相悅

35：他應該主動

36：此情不渝

37：其實他很在乎你

38：願意共度此生

39：他會愛你

40：你在單戀他

41：感情不穩定

42：他已有心上人

43：感情多波折

44：很難長相廝守

45：互有好感

46：容易一見鍾情

47：他有很多爛桃花

48：愛在心裡口難開

49：海枯石爛

50：他很喜歡你

總筆劃數51~70：

51：適合長期交往

52：他愛你較多

53：他對你很深情

54：天長地久

55：情敵有點多

56：兩人有默契

57：愛你寵你呵護你

58：興趣不合

59：可能有第三者介入

60：感情阻礙多

61：一拍即合

62：做朋友好過做情侶

63：天雷勾動地火

64：要慢慢磨合

65：心心相印

66：容易淪為將就

67：他會愛你

68：幸福恩愛

69：感情穩定

70：有劈腿危機

總筆劃數71~90：

71：他暗戀你

72：他對你有企圖心

73：他對你真心

74：你會付出較多

75：他非常在乎你

76：你應該主動

77：他守護你

78：他在單戀

79：愛情長跑

80：長相廝守難

81：他在等你回應

82：他早就愛上你

83：他可能別有居心

84：要多交流

85：兩人默契不錯

86：他非常關心你

87：適合做朋友

88：容易疏遠

89：他應該主動

90：情有獨鍾

你和心裡想的那個人緣分夠深嗎？或者其實你們情深緣薄？當然了，這僅是一個趣味心測，想要進行真正的姓名配對，根據《康熙字典》的筆數來批算會更詳細喔！前路坎坷漫長並不可怕，利用姓名配對來助你們的感情少走冤枉路吧！以下推薦兩項姓名人氣產品：

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