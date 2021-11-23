展望2022年！12星座的年底翻身指南

2021年馬上要「功成身退」了，大家的年度計劃還順利嗎？如果年底不幸遭遇了些挫折，讓你對一整年都失去了信心，未免太可惜。只要方向找對了，無論何時起步都不晚，科技紫微網今天就帶你來看看，12星座各自適合用什麼方法在年底順勢翻身！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

牡羊座

今年整體對牡羊座而言運勢很不錯，受木星這顆吉星的影響，你比往年容易廣結善緣、接觸更多新資源。年底的牡羊座需要多關注自己的身心健康，最好是養成早睡早起多運動的好習慣。身體就是本錢，哪怕是感冒發燒這種小病，對一個人的狀態和效率也是影響很大的。

獅子座

注意啦！獅子座年底前在職場上很有可能得罪人而不自知。小心有同事背後捅刀，搞不好還會出現煮熟的鴨子飛了的情況，影響到年底的個人考核。就算再有能力和把握，也不要逞強，要懂得配合，給其他人適當表現的機會，才是職場的生存之道。

射手座

「活到老，學到老」是你們年底需要保持的主旋律。射手座本身是比較衝動、敢於冒險的類型，膽大雖不錯，但不妨學著心細一點，看清形勢，順勢而為。如果本職工作比較閒，有餘力的話，不妨嘗試些副業或小生意。節流的方式或許不再適用，動動腦筋想想如何拓寬財路，很有可能收穫意外之財。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

金牛座

月蝕會發生在你們的星座，對你們來說是一個整理感情的好時機。可以趁這段時間擺脫難纏的感情糾葛，也可以趁著這段時間脫單、復合、結婚等等。想要感情關係有進展，保持感性很必要，少一點實際的想法和理性的束縛，甜蜜愛情就在你身邊！

處女座

這可能是處女座今年最傷腦筋的一段時間，部分人可能會經歷搖擺不定的局面，例如究竟要不要跳槽、要不要跟對方繼續接觸下去等等。此時，你需要對自己更坦誠，擺脫逃避心態，面對問題。如果拖延，可能會面臨更嚴峻的外部環境。還有一些人容易因為回顧前路而感到沮喪，覺得自己做得還不夠好，定下的目標沒能完成等等……然而，逆境可能才是人生的常態，要想辦法提高抗壓力。

摩羯座

金星踩著2021年的尾巴來到你們的宮位。想和舊情人破鏡重圓的摩羯座可以行動起來了，若沒有意願復合者，也要有心理準備會遇到前任回頭糾纏的情況。另一方面，可嘗試探索各種人脈關係或投資機會，不過一定要擦亮眼睛，看看真正靠得住的人是誰。年底是你們本年度最後一波財富回流的時期，除了努力賺錢，也要警惕自己不可過度報復性消費。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

雙子座

雙子座算是今年受水逆影響比較明顯的星座，與水逆積極抗衡的你們辛苦啦！年底這段期間可靜下心來投資自己，提前制定來年的新目標，這樣才會更有動力去完成。平時多看看書，多跟有才華的長輩或朋友交流，對你會有很大的幫助。考運也不錯，要準備就現在開始吧。

天秤座

今年年底天秤座的總體運勢滿順利的，做什麼都易看到成果。然而需要注意的是，必須訓練自己的抗壓力和情商。此期間你可能會聽到一些對你不太好的評價，因而沮喪動搖。其實，別人的看法未必客觀，你質疑自己的同時也可以質疑別人。走自己的路，讓別人去說吧！

水瓶座

象徵著幸運的木星在7月底就進入了你們的命宮，直到年底才會離開。建議把重要的事情放在12月中旬前解決，因為越靠近年底，你可能越容易偷懶、洩氣。另外，責任和成長往往是一體兩面的，在日常的忙碌中，工作能力會不知不覺提升，也容易有突出表現，將能成為你升職加薪的有力保障！

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

巨蟹座

原地踏步的日子過久了，嘗試一點新鮮的事物吧！今年的年底，凡是跟錢財有關的事項，大多能進展順利。部分巨蟹座或許之前沒有理財的習慣，餘錢大多是存起來，其實可以試著看看投資理財方面的書籍，一旦學會打理金錢，能讓你終身受益喔！

天蠍座

太陽、水星、火星齊聚在你們的命宮，年底的生活可以說是喜憂參半、熱鬧非凡了。請多注意自己跟戀人、家人、同事之間的交流是否為「有效溝通」？當你覺得自己被扯後腿，或者對他人感到不耐煩的時候，想想是不是自己的表達上有問題。說氣話、反話只會得不償失。

雙魚座

金星和水星的先後換座，可能會讓你變得之前更宅，或者是想要外出交際但受到不可抗力因素的影響而擱置。這會干擾你的精神狀態，請勇敢丟掉那些束縛自己的東西，如不健康的人際關係、或者是消磨你熱情的工作。只有行動起來，才能啟動自己的能量。對了，單身者可更多留意距離自己近的人。

以上就是年底12星座的翻身指南，祝福大家都能順利實行，累積更多更繽紛的能量，在2022年大放異彩。

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