為了獎金拼命！這些生肖最想挑戰「魷魚遊戲」

最近爆火的韓劇「魷魚遊戲」，內容講述一群社會邊緣人受到巨額獎金誘惑，身陷喋血遊戲，在遊戲中折射出現實生活的殘酷。在疫情肆虐全球的時代大背景下，哪些人會為了錢財而想要賭一把，參加類似「魷魚遊戲」等可獲得高額奬賞的危險比賽呢？科技紫微網今天就從生肖的角度來為大家分析。

生肖猴

投機取巧，渴望暴富

這個生肖愛面子、重錢財，口袋沒錢會讓他感覺「生不如死」。而他又不願勒緊褲腰帶過日子，渴望一夜暴富，投機心很重。為了讓口袋能盡快鼓脹起來，他不懼挑戰有巨額奬金的危險比賽，或是投入高風險的金錢遊戲。若是玩玩還好，如一味沉迷冒險、尋求刺激，富貴難求反遭損。

生肖虎

為求金錢，更為賭贏

生肖虎的勝負心重，錢財相較之下只不過是個數字罷了。因此，高額獎金並不是最大的誘因，他參加高危險比賽主要的動機是尋求刺激，渴望贏得比賽或賭局時的優越感與滿足感。為了贏，拼了命也要涉險賭一把。不過，在金錢遊戲中尋求快感，須注意守住底線，勿違法犯罪。

生肖龍

冒險一博，一朝成名

此生肖有勇有謀，遇到危險能面不改色，又把名譽、榮耀看得很重，只要是自己想要的多會奮不顧身，因此他對高額回報的金錢遊戲、比賽等總是興趣濃厚。為博得眾人目光，他在比賽中會不惜險中求勝，就求一舉成名眾人捧。怕就怕追名逐利不成，反而惹禍上身。

生肖馬

愛耍派頭，不甘服輸

不服輸，凡事都要搶先一步。又因愛耍派頭，開支不少。面對巨額獎金的誘惑，怎能抵擋得了？鐵定會在第一時間報名比賽。他不僅是衝著巨額獎金去，還希望在比賽中拼盡全力出盡風頭，在眾人的搖旗呐喊聲中掙足面子。

生肖蛇

好奇心強，著重參與

在冷冷的外表之下，這個生肖其實有一顆躁動不安的心，對周遭的一切都心存好奇。對於巨額獎金賽，他看似不動聲色的旁觀，實則心動不已，會默默盤算許久後，在好奇心驅使下參與比賽。對他來說，輸贏不那麼重要，重要的是享受冒險的過程，在過程中尋找問題，引發思考。

俗話說：「人為財死，鳥為食亡」。為錢財搏上一搏無可厚非，但不可貪婪成性。想要求財，還是一步步走穩最實際。

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