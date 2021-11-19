迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單

從11月開始，天蠍星群以及新月的能量發威，讓人容易產生內心煩躁、困頓，想脫離某種情緒的感覺。加上年底的聖誕節會有不少情侶藉此機會放閃，更增加了單身者的寂寞感、剝奪感。在此時期，哪些星座有望擺脫單身、迎來幸福愛情呢？科技紫微網馬上就來為大家盤點。

金牛座

雖然今年在感情方面的起伏較大，沒有預期中的那麼穩定，不過年底桃花運將迎來大反轉喔！而且越到年底，愛情的機遇越好。不必因為之前的不順利而降低擇偶標準，更不要心急，越能等待，越會有不錯的桃花願為你綻放。

雙子座

一直以來，你在感情方面把自己武裝得太好，不敢輕易付出真心，也容易對感情感到迷茫，但其實這一切都源於你沒有遇到那個對的人。年底你將有桃花的好消息，由於你在長輩面前的人緣急速攀升，在家庭聚會、或是去朋友家走動時，將被長輩介紹合適的對象。大方表現，才不會錯過幸福哦！

處女座

年底這段期間你的異性緣會上升，桃花不請自來，有機會體會到怦然心動的感覺，甚至能遇到沒有一絲絲準備，愛情就從天而降的喜悅。年底可多特別留意能助你一臂之力的貴人，其中能與你情投意合的年長異性對你幫助最大，也易擦出愛情火花。但不要要求過多、標準太高，小心錯過有緣人。

摩羯座

年底感情運會出現一些變動，幸好是往好的方向變動。它會讓你有更多的機會結識新朋友，讓周圍的人看到你的亮點。同時，你對異性的吸引力將急遽攀升，如果能放開自己，在穿衣打扮上多下功夫，就絕對不用擔心沒人追求了！只要不被過往認知和他人意見誤導，年底脫單的機率會很高。

11月的天蠍座新月是非常適合整理內心情感的好時機。單身的你，如果想要在年底順利脫單，可以在新月時好好面對自己內心的情感，虔誠的許下對愛情的期許。

這樣的能量有可能讓一部分人在潛意識裡感到焦慮。試著讓你的心平靜下來，多憧憬一些未來美好的事物，焦慮就能得到緩解。愛情有時是一種奮不顧身的冒險，如果還沒開始就想得太多，只會讓你患得患失，最後留下遺憾。唯有放下框架，才能迎接幸福的開始。

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