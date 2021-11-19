快訊

指揮中心點頭！機師回國不用被「戳鼻子」可改深喉檢測

直播／今本土 死亡皆+0！ 境外一口氣增10案例

迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單

科技紫微網 / 科技紫微網
迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單(圖片來源：Shutterstock)
迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單(圖片來源：Shutterstock)

從11月開始，天蠍星群以及新月的能量發威，讓人容易產生內心煩躁、困頓，想脫離某種情緒的感覺。加上年底的聖誕節會有不少情侶藉此機會放閃，更增加了單身者的寂寞感、剝奪感。在此時期，哪些星座有望擺脫單身、迎來幸福愛情呢？科技紫微網馬上就來為大家盤點。

金牛座


雖然今年在感情方面的起伏較大，沒有預期中的那麼穩定，不過年底桃花運將迎來大反轉喔！而且越到年底，愛情的機遇越好。不必因為之前的不順利而降低擇偶標準，更不要心急，越能等待，越會有不錯的桃花願為你綻放。

雙子座


一直以來，你在感情方面把自己武裝得太好，不敢輕易付出真心，也容易對感情感到迷茫，但其實這一切都源於你沒有遇到那個對的人。年底你將有桃花的好消息，由於你在長輩面前的人緣急速攀升，在家庭聚會、或是去朋友家走動時，將被長輩介紹合適的對象。大方表現，才不會錯過幸福哦！

處女座


年底這段期間你的異性緣會上升，桃花不請自來，有機會體會到怦然心動的感覺，甚至能遇到沒有一絲絲準備，愛情就從天而降的喜悅。年底可多特別留意能助你一臂之力的貴人，其中能與你情投意合的年長異性對你幫助最大，也易擦出愛情火花。但不要要求過多、標準太高，小心錯過有緣人。

摩羯座


年底感情運會出現一些變動，幸好是往好的方向變動。它會讓你有更多的機會結識新朋友，讓周圍的人看到你的亮點。同時，你對異性的吸引力將急遽攀升，如果能放開自己，在穿衣打扮上多下功夫，就絕對不用擔心沒人追求了！只要不被過往認知和他人意見誤導，年底脫單的機率會很高。

11月的天蠍座新月是非常適合整理內心情感的好時機。單身的你，如果想要在年底順利脫單，可以在新月時好好面對自己內心的情感，虔誠的許下對愛情的期許。

這樣的能量有可能讓一部分人在潛意識裡感到焦慮。試著讓你的心平靜下來，多憧憬一些未來美好的事物，焦慮就能得到緩解。愛情有時是一種奮不顧身的冒險，如果還沒開始就想得太多，只會讓你患得患失，最後留下遺憾。唯有放下框架，才能迎接幸福的開始。

【延伸閱讀】

雷諾曼神術，解析雙人宿緣結局

戀愛命占，預知他的未來有你？

科技紫微網

愛情 單身

延伸閱讀

11月中旬開始財星高照！這生肖投資運最旺

上海佛系老闆 「脫單」獎勵15天年假

光棍脫單看這裡！郭書瑤認了：求婚戒不重要，人對就OK

1111光棍節脫單 王家梁迎娶女神許維恩「家人都會在」

相關新聞

12星座年末開運指南／牡羊該休息了 雙魚座運勢「12年來最旺」

俗話說「三分天註定，七分靠打拚」，想要一帆風順，除了光靠好運之外，自己的行為也是重點。日本網站「愛カツ」就以星座分析，指出不同星座的人，近期可以在什麼事情上做努力，替自己招來好運。

迎接幸福愛情！4星座年底有望脫單

從11月開始，天蠍星群以及新月的能量發威，讓人容易產生內心煩躁、困頓，想脫離某種情緒的感覺。加上年底的聖誕節會有不少情侶藉此機會放閃，更增加了單身者的寂寞感、剝奪感。在此時期，哪些星座有望擺脫單身、迎來幸福愛情呢？科技紫微網馬上就來為大家盤點。

每日星座運勢／金牛突顯能力好時機 易得上司好評

2021-11-19 牡羊座 有許多事情需要處理，應合理安排好時間。 整體運：★★☆☆☆ 戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問

為了獎金拼命！這些生肖最想挑戰「魷魚遊戲」

最近爆火的韓劇「魷魚遊戲」，內容講述一群社會邊緣人受到巨額獎金誘惑，身陷喋血遊戲，在遊戲中折射出現實生活的殘酷。在疫情肆虐全球的時代大背景下，哪些人會為了錢財而想要賭一把，參加類似「魷魚遊戲」等可獲得高額奬賞的危險比賽呢？科技紫微網今天就從生肖的角度來為大家分析。

沒錢、沒工作、沒人愛？「你的人生不會只有一條路」

設計的本質是解決問題與滿足需求。第一步卻是「接受現狀」。接受自己碰上的現實，想辦法重擬問題，應用行動導向的心態，打造出某種東西(一個原型)。

絕不花冤旺錢！最愛搶便宜的星座TOP5 第一名買之前要想超久

「君子愛財，取之有道」，會賺也要會省，更要會花，有來有往，錢財才會活絡。不過也有人不僅把賺來的存下來，還會謹慎的花出去，一丁點都不浪費，所以有的人會趁特賣活動，好好的來搶優惠撿便宜，反正能比平常用更便宜的價格買到，沒什麼不好的呀！來看看身邊是什麼樣的星座，最愛在特惠時來搶便宜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。