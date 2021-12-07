殺破狼占星／2022年感情運勢最旺&最悲星座排名 天蠍暴起暴落、射手追求者眾多

殺破狼占星2022年感情運勢排名：

2022年木星正式進駐雙魚座，並與曖昧之星-海王星長時間呈現合相狀態，可以預見的是，在後疫情時代，很多人會因為生活型態的改變，而開始注重心靈層面的交流，木星擴大了曖昧的能量氛圍，許多人會對戀愛懷有更多的憧憬。木星在2022年的走向比以往特別，5月中會先離開雙魚座，進入白羊座，一直待到10月底。白羊座是較為衝動的星座，卻也有著充滿勇氣的特質，選擇進入一段關係，或是選擇結婚，都是需要一些勇氣與衝動的。究竟2022年哪些星座戀愛運勢最佳？那些星座又最為悲情呢？

參考：太陽星座、上升星座

感情運勢最幸福：

第一名：處女座

處女座在2022年情感層面的幸福感來自於先前的不幸，先前處女座在情感流運始終不盡理想，經歷過太多情感的功課，對愛情十分沒有安全感。2022年木星與海王星不但加持著處女座的伴侶宮位，自2021年11月進入戀愛宮位的金星，也會順行加上逆行待到2022年的3月初，單身的處女座在2022年的上半年會奇蹟似地遇到心有靈犀的真命天子（女），第一眼見到對方時，就會有似曾相識的奇妙感覺，兩人進展會非常快速，甚至可能閃婚。如果是感情經營好一陣子的處女座，2022年雙方都有共識一起進入婚姻關係之中。

金星在3月初之前會停留在處女座的子女宮位，2022年初懷孕的機率很高，有可能因此奉子成婚。某些處女座在2022年桃花十分旺盛，但通常處女座比較慢熱與謹慎，經過抉擇之後，會在2022年底（11月～12月）與某個對象穩定下來，雖然不一定會馬上結婚，至少會同居一陣子，在雙方對生活都有共識的情況之下，婚期也不遠了。因此處女座請好好把握2022年，請再相信愛情一次，2022年你所遇到的人，絕對與以往不同。

第二名：射手座

2022年5月中之後，木星會進入射手座的戀愛宮位，通常當木星進入戀愛宮位時，都會帶來許多歡愉與快樂，人緣也會比較討喜。5月中～10月底，桃花旺盛，有許多追求者會對你大膽示愛。如果是感情已經穩定的射手座，5月中～10月底這段時間會有許多時間與喜歡的人相處，到處去旅遊玩樂。已經結婚的射手座，5月中～10月底懷孕的機率也會比較高，有些射手座在2022年甚至會奉兒女之命進入婚姻關係。

2022年木星進入射手座的子女、娛樂宮位，有些射手座在5月中～10月底這段時間收養寵物，或是迷戀偶像而瘋狂追星，這些事情都會使射手座在2022年過得十分歡樂，不需要承擔戀愛或婚姻的風險與責任。可以預見，射手座在2022年是情感狀態非常愉悅的星座。

不過由於火星在2022年8月開始會進入到射手座的伴侶宮位，順行加上逆行待上8個月，許多射手座與伴侶相處的模式會比較戲劇化，對於親密關係上的需求會比較高，卻也會增加與伴侶爭吵的機率，射手座下半年與戀人之間常常床頭吵、床尾和，甚至決定分手了，不久後又會上演大復合的戲碼。

射手座的伴侶，可能要多擔待一些對方的壞脾氣，戀情才能穩定，這樣的戀愛模式會一直持續到2023年的5月，情感關係才會比較平穩下來。

第三名：天秤座

2022年木星的走向會比較特別，5月中之後，木星會進入天秤座的伴侶宮位，長達5個月，10月底會先離開伴侶宮位一陣子，2023年再重回伴侶宮位。在2022年5月中之後的這5個月中，單身的天秤座會邂逅較為熱情主動的對象，對方會很希望和你穩定下來，以結婚為前提跟你交往。

如果已經有穩定對象的天秤座，5月中～10月底，兩人會有計畫地步入禮堂，確定結為連理。不過由於土星尚停留在天秤座的戀愛、子女宮位，有些天秤座會在沒有心理準備的情況下懷孕，這個孩子可能來得不是時候，或是胎兒的狀況不理想，流產的機率較高。已經結婚，希望有小孩的天秤座，卻可能很難懷孕，甚至需要以人工受孕的方式，才能擁有自己的小孩。因此天秤座2022年在情感上會有那麼一點遺憾，如果能隨遇而安，自然接受緣分與孩子的降臨，其實這些緣分都會是難得的。

感情運勢最悲情：

第一名：獅子座

2021年木星與土星同時座落在獅子座的伴侶宮位，為獅子座帶來了喜悅，卻也帶來新的課題，2022年木星會離開獅子座的伴侶宮位，而土星會持續停留在獅子座的伴侶宮位，某些獅子座或許在這幾年已經走入婚姻，順利結婚了，但結婚後才是課題的開始。

不論是已經結婚、或是還在交往中的獅子座，在2022年開始會變得十分弱勢，你會覺得對方並不那麼珍視著你，付出的愛似乎會被對方當作理所當然，一旦在吵架或是發脾氣時，對方給你的反應會讓你十分受傷或驚嚇，甚至以離婚或分居收場。正在交往，還沒結婚的獅子座，會因為莫名其妙的原因被甩，對方甚至不告而別，在你不知情的情況下封鎖你或消失。

此外，由於2022年日月蝕會發生在家宅宮位的軸線上，獅子座與情感對象的家人相處上會出現許多摩擦，如果兩人一起合作一個事業，也可能造成情感的撕裂，5月、10月～11月的日月蝕很容易引起情感關係的危機，因此獅子座2022年與伴侶的相處，最好能避免觸碰到彼此的家庭與事業，否則很容易造成關係破裂。

第二名：天蠍座

2022年對於天蠍座來說，感情運勢會顯得暴起暴落，雖說木星在5月中之前會停留在天蠍座的戀愛宮位，許多天蠍座會在上半年邂逅一個有趣、可以一起玩耍、享樂的對象，但一直停留在天蠍座伴侶宮位的天王星長期受到家宅宮位的土星影響，你與伴侶的家人相處上一直都不太理想。如果是已經結婚的天蠍座，可能被迫要與對方的家人相處，但摩擦也會因此較多。還沒結婚的天蠍座，雙方的家人都不看好兩人的關係，結婚之途遙遙無期。

單身的天蠍座，家人可能會不斷地為你安排相親對象，希望你快點結婚，雖然你很厭煩用這樣的途徑找尋伴侶，卻也逼著自己試圖與對方交往看看。2022年的日月蝕會發生在感情宮位與命宮的軸線上，5月、10月～11月會是一段關係能否穩定下來的關鍵期，許多天蠍座會閃電分手，或是和對方吵架冷戰、關係惡化。還有一些天蠍座會在上半年懷孕，但是對方並不想跟你結婚。因此2022年天蠍座的戀情命運多舛，5月、10月～11月日月蝕時期比較容易發生爭執，因此2022年對待越是喜歡的人，情緒管理越要越好。

第三名：水瓶座

2021年木星與土星雙雙座落在水瓶座，水瓶座嚐過甜頭，卻也因為許多事情物極而反，但至少在木星的庇蔭下，運勢不至於太差。2022年木星離開水瓶座的命宮，留下土星留守在水瓶座，許多水瓶座將會經歷生命中的許多課題。戀愛方面也會是水瓶座頭痛的一環，2022年水星逆行的軌跡會從風象星座逆行至土象星座，1月、5月與情感對象溝通不良，前任又在此時回頭勾勾纏，為已經焦頭爛額的水瓶座再增添許多麻煩。

8月份，火星會進入水瓶座的戀愛宮位，順行加上逆行待上8個多月，向來與世無爭的水瓶座，可能在8月開始，就不斷地與戀愛對象有許多衝突，你會想冷處理對方的無理取鬧，然而當衝突消停一陣子之後，許多事情又會重蹈覆轍。此外，火星在子女宮位行進，有小孩或是有寵物的水瓶座，孩子的身體頻頻出現狀況，容易發生意外傷害。對於想懷孕生小孩的水瓶座，胎兒狀況也較為不穩定。因此，2022年水瓶座雖然不至於分手，但與情感對象相處不睦，孩子也讓你擔憂，會是水瓶座感到十分煎熬的一年。