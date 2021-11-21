殺破狼周運勢／水瓶陷入秘戀 這星座「偏財運佳」對發票中獎率高

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星與冥王星相位良好，暫時代理主管職，也趁這段時間整肅職場內的不良風氣，辦公室會因此清爽許多。正在求職的白羊座會進入嚮往的領域，或是有名氣的公司工作。

感情運方面，在慾望宮位的火星與心靈宮位的海王星相位良好，喜歡的對象在親密關係與物質生活上都給予你很多的安全感，心靈層面感到富足。曖昧中的白羊座會先性後愛，以身體的感覺確認心靈的歸屬。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到土星影響，預期外的開銷太多，可動用的存款見底，經濟狀況面臨危機。此時盡量不要跟團購，或幫人買東西，容易發生金錢糾紛。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到天王星影響，會遇到一些思想偏激的人，傳輸一些令人不舒服的價值觀，雖然你嘗試溝通，但對方拒絕接受任何訊息。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，太陽與水星進入財務宮位，受到日蝕能量逼近的影響，會獲得一筆資金清償貸款或債務，使你的財務壓力輕鬆許多。有投資習慣的金牛座，這段時間適合買進有潛力的標的，長線獲利可期。

感情運方面，在感情宮位的火星逐漸脫離不良相位的影響，感情穩定的金牛座，與情感對象言歸於好，先前的不愉快都能雨過天晴。剛分手的金牛座，對於慾望的需求較高，會尋求一夜情，填補靈魂的空虛。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到天王星影響，雖然待在看似光鮮亮麗的職位，在職場中卻是吃力不討好的角色，每天都得戴著面具上班，感覺浪費生命、失去自我。

健康運方面，太陽與水星進入疾厄宮位，同時日蝕即將發生在疾厄宮位，注意心血管方面的問題。呼吸系統容易發炎，當心病毒感染。這段時間盡量不要涉入危險的行為與區域，避免人身安全遭受威脅。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，太陽與水星進入感情宮位，日蝕發生在即，單身的雙子座會邂逅一個覺得可以託付終身的對象，雙方會以結婚為前提交往。某些雙子座會脫離一段不健康的關係，恢復單身與自由。

金錢運方面，金星與冥王星齊聚財務宮位，相位良好，偏財運佳，對發票中獎率高，也可買彩券試試手氣。有投資習慣的雙子座，投資標的一直都在不錯的價位，還有增值空間，可選適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，要處理的事務繁雜，常常需要加班才能完成，但起碼事情比先前順利很多。某些雙子座因為工作量過多，有過勞的傾向，有時間盡量多休息。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，或罹患急性疾病。金星與冥王星齊聚疾厄宮位，注意泌尿系統的問題，喉嚨要當心發炎或失聲。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星、冥王星相位良好，與某個朋友認識了很久都沒有交集，最近突然熟絡了起來，雙方有了共同的話題聊得很愉快，心中逐漸對這個人有特別的悸動。

工作運方面，太陽與水星進入工作宮位，加上日蝕能量逼近，職務將會有大幅異動，工作性質也會有所調整。某些巨蟹座會在此時跳槽換工作，或是想留職停薪一陣子，在專業領域上再進修一個學位，希望未來工作待遇可有所調整。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的土星受到天王星影響，會為了獲得想要的贈品而購物，要湊滿一個額度，買了自己不怎麼需要的東西。有投資習慣的巨蟹座，獲利空間將會越來越少，最好開始結算一下目前的資產。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到土星影響，會有點社會恐懼的傾向，無法相信世界上還有善意的人存在，很多人接近你似乎只是為了利益，或是想佔些小便宜，你已經厭倦這樣的世界了。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星與冥王星相位良好，正在執行一個光鮮亮麗的案子，許多人會為你感到羨慕或嫉妒。某些獅子座最近工作較為悠閒，有空還可以出門喝杯下午茶。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會拍賣掉不常用的名牌物件，賺回不少零用錢。有投資習慣的獅子座，投資標的長線可期，不要急著出脫，還有成長的空間。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到天王星影響，同時日蝕能量逼近戀愛宮位，個性上的缺失容易被放大檢視，不要常散發負面情緒，容易被喜歡的人討厭，甚至在此時被分手。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人相處常發生摩擦，家庭氣氛不太好。居家生活要注意電器與爐火的使用，稍有疏失，可能釀災。同時小心門戶安全，容易被宵小入侵。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的海王星與在戀愛宮位的金星、冥王星相位皆良好，和喜歡的人每天相處甜蜜，兩人都有結婚的共識。感情穩定的處女座有懷孕的跡象，害喜嚴重。某些處女座則是會收養寵物。

家宅運方面，太陽與水星進入家宅宮位，日蝕的能量逐漸逼近，家庭成員會有人離開，或是有新成員加入。需要搬家的處女座，這段時間會尋求到理想的物件，簽約順利，並很有效率地進駐新居。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到天王星影響，需要大量使用外語與客戶溝通，但感覺很吃力。某些處女座會因為工作需要，外派到外地，但有很多牽掛使你放不下。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，依然要特別留意交通安全，交通工具故障頻頻，常需要維修，記得更新行車記錄器資料，容易發生行車糾紛，需要釐清責任歸屬，最近被開罰單的機率也比較高。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星、冥王星相位良好，家中會添購許多新的傢俱或家電，生活更為方便。家中喜事連連，會有新的家庭成員加入。某些天秤座需要購新屋或搬家，可在此時找到理想的物件。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，這段時間會覺得能為很多人服務，帶給別人愉快的工作很快樂，可在別人的回饋中獲得成就感。某些天秤座則是選擇獨立接案，這樣的工作形式會比上班輕鬆許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到天王星影響，與戀愛對象有一些帳目無法釐清，很能因此發生糾紛。某些天秤座會意外懷孕，但胎兒狀況不穩定，或是孩子來得並不是時候，有流產的可能。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到土星影響，購物消費太不節制，信用卡額度刷爆，必須分期攤還，每個月可支配的金錢受到影響。有投資習慣的天秤座，最近投資標的一直下跌，套牢在高點，甚至負債累累。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星與冥王星齊聚面試、考試宮位，相位良好，面試新工作十分討喜，會有貴人幫忙進入有發展性的公司。考試運極佳，可考上公職，或是通過執照認證，獲得鐵飯碗保障。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，脫離了某些可怕的戀愛關係，會有不錯的對象出現在身邊，但只想暫時曖昧，多觀察看看。感情穩定的天蠍座，雖然經歷了不愉快，但雙方都有重修舊好的共識，有些功課要一同面對。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與太陽進入金錢宮位，受到日蝕能量逼近的影響，需要分期付款購買某件昂貴的物品，生活費用受到擠壓。某些天蠍座則是會開發副業增加收入，但必須先支出一些成本。

健康運方面，火星持續在命宮行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，情緒較為浮躁，做任何決定不要太過輕率，以免危及人身安全。體力消耗量大，常常感到疲憊，有時間要多休息。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星與冥王星相位良好，有許多臨時性的外快可接，多了不少額外的收益。某些射手座則是會拍賣掉手上用不上的物品，賺到不少零用錢。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，可在家中利用網路賺一些外快，或是接案件、發展副業。某些射手座宅在家中的時間多了，可以好好整理居家環境，換掉一些舊傢俱與生活用品，生活清爽許多。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，不喜歡目前的職場生態，遭受許多流言蜚語的困擾，會請調經常需要跑外務的職務，不想一直待在辦公室。某些辭掉工作的射手座，會暫時選擇在家接案，不想與人長時間接觸。

健康運方面，太陽與水星進入命宮，加上日蝕能量逼近，注意心血管方面的問題，不可太過勞。呼吸系統當心病毒感染，造成發炎。不要涉入危險的區域與行為，人身安全要小心。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的火星脫離不良相位影響，同時在命宮的金星相位良好，週遭某些朋友對你的誤會可煙消雲散，人際關係變得比較討喜，會受到許多朋友的邀約，並且有人會對你表示好感。

工作運方面，在面試宮位的海王星相位良好，可藉由人脈的介紹，找到新工作，職場裡的同事都十分友善。工作穩定的摩羯座，與客戶、上司溝通順暢，合約或是企劃很快就能通過。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到天王星影響，會購買許多偶像代言的周邊商品，有些東西可能還用不上，造成不必要的浪費。某些摩羯座則是不斷花錢滿足喜歡的人與孩子、寵物的需求。

戀愛運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星影響，為了挽回喜歡的人，任何犧牲你都願意，然而對方卻依然對你忽冷忽熱，自我感覺也會因此變得很糟。對目前的戀情感到悲觀。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，水星與太陽進入人際關係宮位，受到日蝕逼近的影響，人際關係會因為環境與時局，使得某些人從你的生命中退場，但也會交到一群真正值得信賴的新朋友。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，可領到為數不少的加班費，經濟狀況富裕，卻沒時間花。某些水瓶座則是拍賣掉許多佔空間的物資，賺了不少零用錢。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星影響，居住環境吵雜，治安不佳，生活品質不理想，很想搬家。某些水瓶座的家庭成員身心狀況不穩定，常需要你操心照顧。

感情運方面，金星持續在心靈宮位行進，對於某個特別的對象有愛慕的情懷，但這種情感卻不容許被表達出來，對方可能在身份上或關係上並不相配。某些水瓶座陷入秘密戀情中，這段愛戀不方便向週遭的人公開。

雙魚座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的金星與冥王星相位良好，許多老朋友在這段時間陸續與你聯絡，這些很久不見的人會帶給你很大的驚喜。甚至會被童年的好友告白，但已經是過去式了。

工作運方面，水星與太陽進入志業宮位，加上日蝕能量的逼近，職務會因為人事變動而調整，可能在此時晉升主管職，或是跳槽到其他工作領域去。某些雙魚座會開發新的副業，並裁減掉某些不必要的業務。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的天王星受到土星影響，不論在職場或是與伴侶、朋友、家人，會有一些話想吐槽，但這些言語說出來會很傷人，常常隱忍著不講，反而使週遭的人覺得你陰陽怪氣。

健康運方面，土星與木星齊聚在在心靈宮位，有些人、事、物總是造成你無形的負擔，心理壓力很大，除了睡眠不足之外，還會常常感覺鬱悶，此時要注意心靈層面的健康。

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