絕不花冤旺錢！最愛搶便宜的星座TOP5 第一名買之前要想超久

「君子愛財，取之有道」，會賺也要會省，更要會花，有來有往，錢財才會活絡。不過也有人不僅把賺來的存下來，還會謹慎的花出去，一丁點都不浪費，所以有的人會趁特賣活動，好好的來搶優惠撿便宜，反正能比平常用更便宜的價格買到，沒什麼不好的呀！來看看身邊是什麼樣的星座，最愛在特惠時來搶便宜。

第五名:巨蟹座

巨蟹座有愛家的特質，會把錢花在家人身上，而天性節儉不捨得花錢，在互相矛盾之下，會選擇用便宜的價格，去買相同的商品，因為拍賣會上常有優惠的，所以不難看到巨蟹座的身影，但是個性比較懶一點，所以要花時間跟精力去搶便宜，實在不是很願意，主動性也不是很積極。但是只要有同夥的相約去撿便宜，巨蟹就展現謹慎細心的特質，還會提供相當多的看法跟想法。

第四名:射手座

射手座其實是愛湊熱鬧，不是真的愛撿便宜，但卻愛撿便宜的那種感覺，有人揪就走的那種心態，反正也便宜，就多看多比較囉！只要有適合的，就加減買來用，而且射手座看到有趣的，就會想買，有時候也會被牽著鼻子走，只要有人說哪裡便宜，就會往哪裡去。常常不知不覺就會多買了，不止特賣會，只要有優惠的時刻，甚至連團購，都可能會沾上邊。

第三名:金牛座

金牛座做事實實在在，賺錢辛辛苦苦，存錢兢兢業業，認為賺錢不容易，錢來得不簡單，所以怎麼能隨意亂花呢！要用在最適當的時機，最正確的時刻，要花在適當的商品，最合理的價格上，特別不想花冤枉錢，如果同樣商品，看到有比原本買的更便宜，那真的是捶心肝了。拍賣會能用便宜價格買到合理商品，所以搶便宜真的不是沒道理，機會是留給準備好的人，花點時間搶點便宜，有何不可?!

第二名:處女座

處女座平常表現看似大方俐落，不過買東西倒是很細心慎重，每樣東西不止要耐用，而且要能夠用很久，除了精打細算，價錢要便宜，若是有折扣優惠，那就更不能錯過。平常手機裡蒐集了眾多的優惠券，不怕用不到，只怕不夠用，雖然是會選擇優惠的價格，但還不至於去佔對方便宜，挑選東西也是實實在在的，所以只要能在拍賣會、特價優惠時刻出手的商品，就一定提早做好準備。

第一名:摩羯座

摩羯座非常務實，買東西會再三思考，不止要買喜歡的，也要挑最實用的，就怕浪費、怕不合用、怕多餘了，因此購買前會不斷反覆思索，有時候會等到最後一刻才下手買單。這樣的特質，常在花錢下單之前，會先確認有沒有更優惠的，不斷的互相比價，直到確認是最好最優惠的價格，所有折扣都用上了，才會安心。所以每當有拍賣或折扣優惠時，怎麼能不去搶一波呢？反正優惠券又不用花錢，先搶到再說!