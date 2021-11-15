用中華料理比喻「12星座」性格 愛時尚的他是魚翅、魔羯座像這道功夫菜

不同星座的人，常常也會擁有不同的性格。日本網站「愛カツ」最近分享一篇文章，用「中華料理」的方式作比喻，說明12星座的人各有什麼樣的個性。

牡羊座：四川麻婆豆腐

牡羊座的人相當熱情，讓人覺得又辣又刺激，和道地四川麻婆豆腐完全一致。

金牛座：餃子

金牛座的人行事保守，不起眼但重視安心與安定，就像餃子一樣，雖然是隨處可見的料理，但通常不會令人失望。

雙子座：炒飯

爽口不黏膩的炒飯，和作風明快且重視生活樂趣的雙子座非常相似。而那些增添風味的配料，更是妙不可言。

巨蟹座：粥

巨蟹座的人溫暖且具有母愛，所以用中華料理做比喻的話，除了粥以外沒有更合適的選項了。

獅子座：北京烤鴨

獅子座是鎂光燈的焦點，永遠站在排頭，就像是氣派的北京烤鴨一樣，擁有廣大的知名度與壓倒性的存在感。

處女座：杏仁豆腐

處女座的人溫柔而謙虛，懂得關照他人，如同杏仁豆腐的優雅甜蜜，卻又是相當健康的點心一般。

天秤座：清燉魚翅

魚翅是一道印象強烈，外觀和味道都無可挑剔的料理。因此拿來比喻喜歡追求時尚與華麗的天秤座，是最適合不過的了。

天蠍座：小籠包

真材實料都包覆在外皮裡頭，就像天蠍座的人看似怕生，其實內心有著熾熱的情感一樣。

射手座：火鍋

射手座的人同時擁有熱情與理性，所以就像火鍋一樣，裡頭什麼樣的配料都有，居有多種驚喜滋味。

魔羯座：刀削麵

刀削麵需要快速且精確地把麵團削入滾水中煮沸，如果不是功夫高超的師傅可做不來。就像認真且氣質突出的魔羯座一樣。

水瓶座：燕窩

水瓶座擁有著相當特別的性格，言行經常無法用常理理解。所以就像是燕窩這道菜一樣，對於第一次碰到的人來說，絕對會感到困惑不已。

雙魚座：芝麻球

雙魚座的人個性溫柔，有著療癒的性格，因此和口味溫和，甜而不膩的芝麻球最為相似。