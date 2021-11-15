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翻身機會來了！年底暴富4大星座 第一名「非常幸運」受加持

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
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2021年中期受到疫情影響，多半只能待在家中，讓人不免感到心情鬱悶，近來隨著疫情逐漸好轉，大家也紛紛走出外頭，轉眼間就來到年底，命理專家小孟老師也替大家整理了「年底有機會暴富的4大星座」，看你有沒有上榜吧！

第四名：雙子座

雙子座年底在工作上的表現，讓人讚賞，不僅主動積極，很多事情不假他人之手，親力親為，同時思考方面也很周全，運用雙子座本身頭腦的靈活，能夠讓工作進展更加順利，使得上司主管對你有更深刻的印象，在環境不佳的情況下，要好好把握年底加薪的機會。

第三名：魔羯座

魔羯座在偏財上，想買彩券的人，不會只是流於空想，年底會有實質上的獲利，可加把勁呦！而幸運之神也會在你的家庭上為你眷顧，給你好的支持力量，讓你無後顧之憂的打拼來賺取富足的收入。

第二名：天秤座

天秤座在正財上可以得到不錯的財富收入。尤其是在業績收入，只要不嫌累、不喊苦，把握任何能接觸到客人的機會，藉由水星的加持，能讓你們有如舌粲蓮花般的口才說服力，打動客戶的心，再加上天秤本身的魅力，要能有好的業績收入，實在不難。

第一名：處女座

處女座年底可說是非常幸運，財運是受惠於工作上的好運，可能是之前勞苦功高的關係，所以財神特別加持你們，幫助你們在偏財運上能有好的運氣。

偏財運 疫情 彩券 星座

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