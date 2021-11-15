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唐綺陽星座運勢週報：「經濟」將受衝擊！天蠍一戰成名、處女桃花多
【唐綺陽星座運勢週報11/15-11/21】
重要星象：日水火在天蠍，日水趨近，木星加速
日水火在天蠍，財經、政治、經濟等受到衝擊，應妥善做好準備，化危機為轉機。日水趨近，於危機中找出可能性，學習接受他人給予的評價與建議。木星加速，網路、社群發展蓬勃，多與外界及群眾做連結，避免視野窄化。
工作注意：天蠍、射手、魔羯、水瓶
天蠍：一戰成名，新的機會陸續展開
射手：得獎運佳，有競爭機會不妨試試
魔羯：腳踏實地調整細節，能加分不少
水瓶：積極展現企圖心，把握機會表現
桃花注意：牡羊、金牛、處女、雙魚
牡羊：感情上偏愛老派路線
金牛：散發悠然自得的氣質，有迷人魅力
處女：桃花機會多，卻不見得喜歡
雙魚：只要自己願意，機會就在身邊
財運注意：雙子、巨蟹
雙子：想突破現狀，要改變理財方式
巨蟹：虛心求教，能獲得貴人指點
健康注意：獅子、天秤
獅子：當心累積過勞，一口氣爆發
天秤：注意體力透支，容易引起工傷
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